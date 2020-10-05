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Solo Star 2020

Solo Star 2020

11 октября в ДК АК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2020.
 
Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу.
 
Эксклюзивная цена со скидкой 30% на посещение Всероссийского Фестиваля Персонального Мастерства SOLO-STAR-2020
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Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
11 октября 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Saints Cats и Krzysztof Azninski
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Clockwork Times
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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