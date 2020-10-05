11 октября в ДК АК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2020.

Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу.