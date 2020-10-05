Solo Star 2020
11 октября в ДК АК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский фестиваль театрального мастерства Solo Star 2020.
Сольные участники и танцевальные дуэты от 8 до 58 лет будут соревноваться во всех жанрах хореографии. Зрители увидят зажигательные номера в номинациях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу.
Эксклюзивная цена со скидкой 30% на посещение Всероссийского Фестиваля Персонального Мастерства SOLO-STAR-2020
только на нашем сайте.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
11 октября 2020, воскресенье
09:00
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽