Вечер встречи выпускников тульских клубов
9 и 10 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.
Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и бесплатная раздача алкоголя до полуночи!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 октября 2020, пятница
23:00
10 октября 2020, суббота
23:00
10 - 25 октября
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽