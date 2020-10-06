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Вечер встречи выпускников тульских клубов

Вечер встречи выпускников тульских клубов

9 и 10 октября в Concert Hall продолжится серия грандиозных вечеринок.

Гарантировано: нереальная атмосфера, конкурсы, призы, хорошее настроение и бесплатная раздача алкоголя до полуночи!

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Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
9 октября 2020, пятница
23:00
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10 октября 2020, суббота
23:00
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10 - 25 октября
Центр приема гостей Тульской области
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Обе-Рек
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7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Элизиум
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14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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