11 октября пройдет первый беговой старт серии Тульского марафона 2020. Дистанция в 5 км пройдет в один круг по центру Тулы. Отличный шанс бодро вбежать в сезон с оригинальной медалью и заодно оценить всю красоту городского забега.

Что вас ждет:

вдохновляющая музыка;

быстрая регистрация;

раздевалки и хранение вещей;

пункты питания каждые 2,5 км;

чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;

оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;

восхищение болельщиков и просто отличное настроение.

Подробности по ссылке.