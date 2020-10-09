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Tula 5K

Tula 5K

11 октября пройдет первый беговой старт серии Тульского марафона 2020. Дистанция в 5 км пройдет в один круг по центру Тулы. Отличный шанс бодро вбежать в сезон с оригинальной медалью и заодно оценить всю красоту городского забега.

 
Что вас ждет:
 
  • вдохновляющая музыка;
  • быстрая регистрация;
  • раздевалки и хранение вещей;
  • пункты питания каждые 2,5 км;
  • чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
  • оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;
  • восхищение болельщиков и просто отличное настроение.

Подробности по ссылке.

Где и когда?
Казанская набережная
11 октября 2020, воскресенье
07:30
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Касса
Saints Cats и Krzysztof Azninski
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Clockwork Times
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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