Tula 5K
11 октября пройдет первый беговой старт серии Тульского марафона 2020. Дистанция в 5 км пройдет в один круг по центру Тулы. Отличный шанс бодро вбежать в сезон с оригинальной медалью и заодно оценить всю красоту городского забега.
Что вас ждет:
- вдохновляющая музыка;
- быстрая регистрация;
- раздевалки и хранение вещей;
- пункты питания каждые 2,5 км;
- чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing;
- оригинальная медаль финишёра - уверены, такой медали у вас нет;
- восхищение болельщиков и просто отличное настроение.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
11 октября 2020, воскресенье
07:30
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽