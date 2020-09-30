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Sky Fashion

Sky Fashion

10 октября в тульском рок-клубе M2 выступит группа Sky Fashion. Долгое время считалась исключительно студийной, именуя себя «проектом». Летом 2018 года группа начала активную концертную деятельность по России. Музыка группы отсылает слушателя к мелодичным образцам раннего арт-рока, тонко смешивая это с классическими образцами electro-pop 80-90-х годов (A-ha, Pet Shop Boys).

Элегантную и ясную мелодию оттеняют потусторонние, образные тексты, что делают эту музыку многомерной по восприятию. Мягкий, чуть отстраненный вокал создаёт образ одинокого рассказчика, который повествует о сомнениях и тревогах современного человека.
 

Клип на песню Melancholic Park 15 раз номинировался и 7 раз одерживал победы на международных фестивалях в США, Канаде, Испании, Португалии, Индии. Осенью 2017 года группа выпустила свой дебютный альбом, одноимённый заглавной песне «Melancholic Park», а также синглы «Summer's gone», «Land of the silver moons» и ремиксы на них, созданные в партнёрстве с российскими диджеями.

Стоимость билета в день концерта за наличные: 500 рублей.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
10 октября 2020, суббота
19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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