Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли!
Проводите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности! Развлечения найдутся детям и родителям.
Режим работы: среда-воскресенье с 11.00 до 20.00.
Подробнее на сайте fabfuture.ru или по телефону +7 (902) 695-55-20.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
9 октября 2020, пятница
12:00
9 октября 2020, пятница
14:00
9 октября 2020, пятница
16:00
9 октября 2020, пятница
18:00
10 октября 2020, суббота
12:00
10 октября 2020, суббота
14:00
10 октября 2020, суббота
16:00
10 октября 2020, суббота
18:00
11 октября 2020, воскресенье
12:00
11 октября 2020, воскресенье
14:00
11 октября 2020, воскресенье
16:00
11 октября 2020, воскресенье
18:00
10 - 25 октября
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽