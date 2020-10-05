Белые ночи
11 и 23 октября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир
иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 октября 2020, воскресенье
18:30
23 октября 2020, пятница
19:00
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽