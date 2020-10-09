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10 октября в Туле закроют мотосезон
Фото из архива Myslo.

10 октября в Туле закроют мотосезон

Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта.

10 октября в Туле закроют мотосезон. В 14.00 на площади Ленина стартует мотопробег. Участники проедут по маршруту: пр. Ленина — ул. Рязанская — парк «Патриот».

С 15.00 до 17.00 в «Патриоте» выступят тульские рок-исполнители, состоятся соревнования по мотоджимхане.

Из-за закрытия мотосезона в центре города с 7.00 до 15.00 запретят остановку и стоянку всех видов транспорта по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Ежегодное закрытие мотосезона проводится при поддержке администрации города, мероприятие проводится по инициативе тульского отделения мотоклуба «Ночные волки».

 

Мотоджимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:01 +1
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