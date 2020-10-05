афиша
афиша
Регистрация
Первая ведьма

Первая ведьма

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.10.2020
 
Режиссер:
Бретт Пирс, Дрю Т. Пирс
  
Актеры:
Джон-Пол Ховард, Пайпер Курда, Джеймисон Джонс, Ази Тесфай, Цара Малер, Кевин Бигли, Ричард Эллис
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
95 мин
  
Сбор в мире:
$3 824 943,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,44
          
 

17-летний Бен приезжает на каникулы к отцу в приморский городок. Однажды молодая пара из соседнего дома приводит с собой после лесной прогулки древнее зло. Бен и его подруга Мэллори быстро замечают, что с соседями, а потом и во всем городке начало твориться нечто странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир адские полчища.

Купить билет
Сегодня
22:35 Алмаз Синема
Завтра
22:35 Алмаз Синема
10 октября, суббота
22:35 Алмаз Синема
11 октября, воскресенье
22:35 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Обе-Рек
Купить билет
7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
MegaloMania Acoustic
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Вера Снежная
Купить билет
28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1080-2800 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.