Первая ведьма

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 08.10.2020

Режиссер: Бретт Пирс, Дрю Т. Пирс

Актеры: Джон-Пол Ховард, Пайпер Курда, Джеймисон Джонс, Ази Тесфай, Цара Малер, Кевин Бигли, Ричард Эллис

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Сбор в мире: $3 824 943,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,44

17-летний Бен приезжает на каникулы к отцу в приморский городок. Однажды молодая пара из соседнего дома приводит с собой после лесной прогулки древнее зло. Бен и его подруга Мэллори быстро замечают, что с соседями, а потом и во всем городке начало твориться нечто странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир адские полчища.