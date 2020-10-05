Первая ведьма
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 08.10.2020
Режиссер:
Бретт Пирс, Дрю Т. Пирс
Актеры:
Джон-Пол Ховард, Пайпер Курда, Джеймисон Джонс, Ази Тесфай, Цара Малер, Кевин Бигли, Ричард Эллис
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
95 мин
Сбор в мире:
$3 824 943,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,44
17-летний Бен приезжает на каникулы к отцу в приморский городок. Однажды молодая пара из соседнего дома приводит с собой после лесной прогулки древнее зло. Бен и его подруга Мэллори быстро замечают, что с соседями, а потом и во всем городке начало твориться нечто странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир адские полчища.
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11 октября, воскресенье
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10 октября, суббота
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15 ноября, воскресенье 20:00
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26 октября, понедельник 19:00
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