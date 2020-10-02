Кремль с высоты веков

3, 4 и 10 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости.

Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу, и насладитесь видами города с высоты древних стен и пяти веков.

3 октября:

12.30 - 14.20 - пешая экскурсия по историческому центру;

14.30-15.30 - экскурсия по стенам и башням.

4 октября:

14.30 - 16.20 - пешая экскурсия по историческому центру;

16.30-17.30 - экскурсия по стенам и башням.

10 октября:

12.30 - 14.20 - пешая экскурсия по историческому центру;

14.30-15.30 - экскурсия по стенам и башням.

Продолжительность: 3 часа.

Сбор группы:

3 октября в 12.20

4 октября в 14.20

10 октября в 14.20