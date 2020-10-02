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Кремль с высоты веков

Кремль с высоты веков

3, 4 и 10 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости. 

Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу, и насладитесь видами города с высоты древних стен и пяти веков.
 
3 октября:
 
  • 12.30 - 14.20 - пешая экскурсия по историческому центру;
  • 14.30-15.30 - экскурсия по стенам и башням.
4 октября:
 
  • 14.30 - 16.20 - пешая экскурсия по историческому центру;
  • 16.30-17.30 - экскурсия по стенам и башням.
10 октября:
 
  • 12.30 - 14.20 - пешая экскурсия по историческому центру;
  • 14.30-15.30 - экскурсия по стенам и башням.
 
Продолжительность: 3 часа.
 
Сбор группы:
3 октября в 12.20
4 октября в 14.20
10 октября в 14.20
Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 октября 2020, суббота
12:30
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4 октября 2020, воскресенье
14:30
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10 октября 2020, суббота
14:30
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 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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19 ноября, четверг 18:00
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 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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14 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
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 ₽  Билеты: 650-750 ₽
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