Кремль с высоты веков
3, 4 и 10 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости.
Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу, и насладитесь видами города с высоты древних стен и пяти веков.
3 октября:
- 12.30 - 14.20 - пешая экскурсия по историческому центру;
- 14.30-15.30 - экскурсия по стенам и башням.
4 октября:
- 14.30 - 16.20 - пешая экскурсия по историческому центру;
- 16.30-17.30 - экскурсия по стенам и башням.
10 октября:
- 12.30 - 14.20 - пешая экскурсия по историческому центру;
- 14.30-15.30 - экскурсия по стенам и башням.
Продолжительность: 3 часа.
Сбор группы:
3 октября в 12.20
4 октября в 14.20
10 октября в 14.20
10 октября в 14.20
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 октября 2020, суббота
12:30
4 октября 2020, воскресенье
14:30
10 октября 2020, суббота
14:30
4 - 25 октября
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
4 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 - 10 октября
₽ Билеты: 650-750 ₽