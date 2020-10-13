Как правильно выбрать бытовую технику и электронику?

Бытовая техника и электроника рано или поздно нужна всем. Но как купить качественную, не переплатить и выбрать то, что прослужит многие годы?

Бытовая техника и электроника покупается на долгие годы, поэтому выбирать ее нужно по правилам. Рассказываем, о чем нужно задуматься, прежде чем отдавать деньги за крупные покупки.

1. Никаких платных гарантий! Ваша задача – купить хорошую технику. И для хорошего магазина это тоже должно быть в приоритете. Хороший продавец зарабатывает на том, что предлагает вам качественный товар, чтобы потом вы снова и снова возвращались за новыми покупками именно сюда. Навязанные сервисы – еще один способ заработать на покупателях, притом очень прибыльный. Как правило, получить деньги даже в случае поломки техники бывает очень сложно. Подумайте, так ли важно будет качество техники для владельца торговой точки, если он все равно заработает на вашей платной страховке?

2. Продавцы не должны навязывать вам конкретные модели. Бывало такое, что вы приходите в магазин, а продавец уже с порога навязчиво рекомендует вам конкретную модель телевизора или стиральной машинки? Причем если вы придете через пару месяцев, вам могут предлагать уже совсем другое. Такое встречается во многих торговых сетях, и это не что иное, как выполнение плана продаж определенной модели. Такой подход не может быть выгодным для покупателя. Вы должны выбирать технику, исходя исключительно из своих потребностей, а продавцы-консультанты должны вам в этом помогать!

3. У вас должна быть возможность проверить технику до оплаты покупки. Возврат технически сложного товара по закону очень непрост. Даже если вы пришли домой, а купленный телевизор не работает или вообще механически поврежден, вернуть его будет непросто. Для начала его возьмут на проверку, а вы будете ждать решения экспертов. Так что всегда проверяйте товар перед покупкой. Если магазин в этом отказывает, уходите и не рискуйте деньгами.

4. Выбирайте магазины, которые работают с проверенными брендами. Бытовая техника и электроника должна служить долго. Никто не хочет платить деньги и при этом рисковать. Если вы видите в магазине только проверенные марки, можете быть уверены, что здесь заботятся о покупателях. Крупные торговые марки не только поддерживают репутацию и делают качественную продукцию, но и имеют развитую сервисную и техническую поддержку.

5. Увидели, что вас обманули? Выбирайте другой магазин. Не оправдывайте обман маркетинговым ходом. Один из самых распространенных обманов – беспроцентная рассрочка, которая частенько на самом деле оказывается банковским кредитом. От вас утаили эту подробность? Не ждите, что продавцы будут честны с вами и в других вопросах.

Есть ли в Туле магазины, отвечающие всем этим требованиям?

Да. Магазин «Дуэт» много лет работает в Туле и имеет безупречную репутацию. В продаже – техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д.

В команде работают продавцы-консультанты с большим опытом работы, главная задача которых – помочь покупателю выбрать нужный товар. Они помогут вам подобрать модель, которая нужна именно вам, исходя из озвученных вами параметров и финансовых возможностей.

В магазинах «Дуэт» консультанты владеют информацией обо всей представленной технике и электронике. У них нет плана продаж определенных моделей, поэтому они помогут вам сделать правильный выбор.

Магазин доверяет своим покупателям и предоставляет настоящую беспроцентную рассрочку на год без участия банка. Рассрочка оплачивается прямо в кассе магазина.

Для пенсионеров и новоселов особые условия – рассрочка без первого взноса!

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