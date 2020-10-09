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Киноклуб в «Типографии»

Киноклуб в «Типографии»

11 октября в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Темой встречи станет Бернардо Бертолуччи.

Уже давно не было монорежиссерских встреч, поэтому на следующем киноклубе поговорим об итальянском кинематографе в лице Бернандо Бертолуччи.
 
Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами!
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 октября 2020, воскресенье
18:00
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Касса
Saints Cats и Krzysztof Azninski
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
Clockwork Times
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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