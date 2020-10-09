Киноклуб в «Типографии»
11 октября в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Темой встречи станет Бернардо Бертолуччи.
Уже давно не было монорежиссерских встреч, поэтому на следующем киноклубе поговорим об итальянском кинематографе в лице Бернандо Бертолуччи.
Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 октября 2020, воскресенье
18:00
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽