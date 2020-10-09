Киноклуб в «Типографии»

11 октября в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Темой встречи станет Бернардо Бертолуччи.

Уже давно не было монорежиссерских встреч, поэтому на следующем киноклубе поговорим об итальянском кинематографе в лице Бернандо Бертолуччи.

Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами!