10 октября в культурном центре «Типография» состоится концерт акустического дуэта «MegaloMania Acoustic». Музыканты предлагают взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, отлично знакомая вам по репертуару MTV тех лет.

Soundgarden и Nirvana, RHCP и Lou Reed и еще дюжина лучших треков 90-х в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.