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MegaloMania Acoustic

MegaloMania Acoustic

10 октября в культурном центре «Типография» состоится концерт акустического дуэта «MegaloMania Acoustic». Музыканты предлагают взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, отлично знакомая вам по репертуару MTV тех лет.
 
Soundgarden и Nirvana, RHCP и Lou Reed и еще дюжина лучших треков 90-х в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.
 
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 октября 2020, суббота
20:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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20 декабря, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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7 ноября, суббота 19:30
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 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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