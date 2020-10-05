MegaloMania Acoustic
10 октября в культурном центре «Типография» состоится концерт акустического дуэта «MegaloMania Acoustic». Музыканты предлагают взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, отлично знакомая вам по репертуару MTV тех лет.
Soundgarden и Nirvana, RHCP и Lou Reed и еще дюжина лучших треков 90-х в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 октября 2020, суббота
20:00
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽