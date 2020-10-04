Пингвиненок Пороро: Пираты Острова сокровищ
Страна:
Южная Корея, 2019
Премьера:
в РФ 08.10.2020
Режиссер:
Ким Хён-хо
Актеры:
Жанр:
детский, семейный, приключения, фэнтези, мультфильм
Продолжительноcть:
79 мин
Сбор в мире:
$4 961 713,00
Пороро и его лучшие друзья отправятся в настоящее пиратское приключение — на поиски легендарных сокровищ. Клад спрятан на таинственном острове, полном опасностей, плотоядных растений, потайных сооружений и секретных комнат. Маленьким пиратам предстоит разгадать загадки острова сокровищ, о котором ходит множество легенд.
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11 октября, воскресенье
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10 октября, суббота
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7 ноября, суббота 19:30
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28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
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26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1080-2800 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽