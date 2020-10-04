Пингвиненок Пороро: Пираты Острова сокровищ

Страна: Южная Корея, 2019

Премьера: в РФ 08.10.2020

Режиссер: Ким Хён-хо

Актеры:

Жанр: детский, семейный, приключения, фэнтези, мультфильм

Продолжительноcть: 79 мин

Сбор в мире: $4 961 713,00

Пороро и его лучшие друзья отправятся в настоящее пиратское приключение — на поиски легендарных сокровищ. Клад спрятан на таинственном острове, полном опасностей, плотоядных растений, потайных сооружений и секретных комнат. Маленьким пиратам предстоит разгадать загадки острова сокровищ, о котором ходит множество легенд.