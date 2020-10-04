афиша
афиша
Регистрация
Пингвиненок Пороро: Пираты Острова сокровищ

Пингвиненок Пороро: Пираты Острова сокровищ

Страна:
Южная Корея, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.10.2020
 
Режиссер:
Ким Хён-хо
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, семейный, приключения, фэнтези, мультфильм
  
Продолжительноcть:
79 мин
  
Сбор в мире:
$4 961 713,00
 

Пороро и его лучшие друзья отправятся в настоящее пиратское приключение — на поиски легендарных сокровищ. Клад спрятан на таинственном острове, полном опасностей, плотоядных растений, потайных сооружений и секретных комнат. Маленьким пиратам предстоит разгадать загадки острова сокровищ, о котором ходит множество легенд.

Купить билет
Сегодня
14:05 Алмаз Синема
Завтра
14:05 Алмаз Синема
10 октября, суббота
14:05 Алмаз Синема
11 октября, воскресенье
14:05 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Обе-Рек
Купить билет
7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
MegaloMania Acoustic
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Вера Снежная
Купить билет
28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1080-2800 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.