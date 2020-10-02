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Тула – пряничный край

Тула – пряничный край

Вы увидите: Кремль, Кремлевский сад, площадь Ленина, памятник Прянику, главную артерию города – пр. Ленина, пл. Победы, Тульскую тёщу, памятники и мемориалы города, улочки с деревянным зодчеством и мн. другое.
 
Экскурсия по Тульскому Кремлю. Уникальному памятнику оборонного зодчества России, ставшему настоящим защитником Москвы с южной окраины нашего государства XVI века. Крепость, ни разу не сдавшаяся врагу, впечатляет своей прекрасной сохранностью и интереснейшей историей, о которой Вы узнаете во время нашей экскурсии. 
 
Экскурсия в музей «Печатного пряника» - один из новейших музеев Тулы при кондитерской фабрике Ирины Анатольевны Поляковой (заслуженный предприниматель России). В музее Вы узнаете, как зарождалось пряничное производство в Туле, познакомитесь с разнообразными пряничными формами и пряниками, узнаете об истории и о том, как пряничное дело развивается сегодня.
 
Во время мастер-класса, Вы сделаете пряник своими руками и заберёте его с собой. Финалом экскурсии будет чаепитие по-тульски из комбинированного самовара с местными тульскими сладостями.
 
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Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 октября 2020, суббота
10:30
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10 октября 2020, суббота
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 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
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 ₽  Билеты: 650-750 ₽
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