Тула – пряничный край
Вы увидите: Кремль, Кремлевский сад, площадь Ленина, памятник Прянику, главную артерию города – пр. Ленина, пл. Победы, Тульскую тёщу, памятники и мемориалы города, улочки с деревянным зодчеством и мн. другое.
Экскурсия по Тульскому Кремлю. Уникальному памятнику оборонного зодчества России, ставшему настоящим защитником Москвы с южной окраины нашего государства XVI века. Крепость, ни разу не сдавшаяся врагу, впечатляет своей прекрасной сохранностью и интереснейшей историей, о которой Вы узнаете во время нашей экскурсии.
Экскурсия в музей «Печатного пряника» - один из новейших музеев Тулы при кондитерской фабрике Ирины Анатольевны Поляковой (заслуженный предприниматель России). В музее Вы узнаете, как зарождалось пряничное производство в Туле, познакомитесь с разнообразными пряничными формами и пряниками, узнаете об истории и о том, как пряничное дело развивается сегодня.
Во время мастер-класса, Вы сделаете пряник своими руками и заберёте его с собой. Финалом экскурсии будет чаепитие по-тульски из комбинированного самовара с местными тульскими сладостями.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 октября 2020, суббота
10:30
10 октября 2020, суббота
10:30
17 октября 2020, суббота
10:30
24 октября 2020, суббота
10:30
31 октября 2020, суббота
10:30
4 - 25 октября
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
4 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 - 10 октября
₽ Билеты: 650-750 ₽