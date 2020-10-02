Тула – пряничный край

Вы увидите: Кремль, Кремлевский сад, площадь Ленина, памятник Прянику, главную артерию города – пр. Ленина, пл. Победы, Тульскую тёщу, памятники и мемориалы города, улочки с деревянным зодчеством и мн. другое.

Экскурсия по Тульскому Кремлю. Уникальному памятнику оборонного зодчества России, ставшему настоящим защитником Москвы с южной окраины нашего государства XVI века. Крепость, ни разу не сдавшаяся врагу, впечатляет своей прекрасной сохранностью и интереснейшей историей, о которой Вы узнаете во время нашей экскурсии.

Экскурсия в музей «Печатного пряника» - один из новейших музеев Тулы при кондитерской фабрике Ирины Анатольевны Поляковой (заслуженный предприниматель России). В музее Вы узнаете, как зарождалось пряничное производство в Туле, познакомитесь с разнообразными пряничными формами и пряниками, узнаете об истории и о том, как пряничное дело развивается сегодня.

Во время мастер-класса, Вы сделаете пряник своими руками и заберёте его с собой. Финалом экскурсии будет чаепитие по-тульски из комбинированного самовара с местными тульскими сладостями.