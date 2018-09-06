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Выходные в Туле: 7-9 сентября

Выходные в Туле: 7-9 сентября

Приближается День города, а значит выходные будут насыщены интересными событиями.

день города!

8 сентября Тула отметит 872-й годовщину своего основания.
В этот день жителей и гостей города ждёт множество праздничных площадок, концертов, выставок и экскурсий.

Основные мероприятия праздника пройдут в субботу 8 сентября.

В 21.00 на сцену главной площади города выйдет Макс БАРСКИХ.

Смотрите на Myslo подробную программу праздника.

открытие казанской набережной

Новое красивое и интересное место для прогулок и отдыха — Казанскую набережную уже посетили и оценили многие туляки. Торжественное открытие этой площадки состоится в полдень 8 сентября.

Празднование охватит как саму набережную, так и новую пешеходную улицу Металлистов.

Главным событием дня станет выступление группы SunSay — в 20.00.

Полную программу праздника открытия смотрите на Myslo.

Фестивали

Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей»

Когда: 8 сентября, суббота, 14.00
Где: Парковка возле здания правительства Тульской области
Вход свободный.

Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» пройдёт в Туле уже шестой раз. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити.

В этом году к основным дисциплинам добавится стритбол.

 

Фестиваль добрых искусств «Бабушкин Сад»

Когда: 7−9 сентября
Где: Детская Республика «Поленово» (село Бёхово Тульской области)
Вход свободный.

Фестиваль Добрых Искусств «Бабушкин Сад» — это уникальный культурный проект, нацеленный на возрождение гуманитарного духа искусства, поддержание и развитие общечеловеческих духовных ценностей. Он понравится любителям классической музыки, театра и живописи, а также уникальной природы Заокского края.

За три дня на 4 сценах будут показаны 15 спектаклей и 18 концертов, проведены авторские вечера Виктории Тарасовой, Андрея Мерзликина и Игоря Петренко, мастер-классы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, школы искусств им. В. Д. Поленова, клоуна Пампуша, а также торжественные салюты в дни открытия и закрытия фестиваля. Программа рассчитана на всю семью и порадует самого взыскательного зрителя.

В фестивале примут участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина, Гоша Куценко, Ирина Шведова, Анатолий Кот, Антон Эльдаров, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Виктория Тарасова, путешественники Фёдор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, кино-театральная студия «Школа Гардемаринов» нар.арт. России Дмитрия Харатьяна, Театр неслышащих актёров «Недослов», Оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных и др.

Перед гостями фестиваля развернётся настоящий творческий город, в котором смогут пообщаться таланты и их поклонники.

Концерты

«Среднерусская возвышенность»: Алена Апина

Когда: 8 сентября, суббота, 20.00
Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19
Цена: 1000 р.

На площадке фестиваля выступит заслуженная артистка России Алена Апина. Певица получила свою известность благодаря участию в группе «Комбинация».

Позже артистка начала сольную карьеру и создала свои самые известные хиты «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым).

Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

 

Бахыт Компот

Когда: 7 сентября, пятница, 20.00
Где: Harat's Pub, Красноармейский проспект, 19
Цена: 600 р.

7 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бахыт-Компот», а ее основатель - Вадим Степанцов отметит свой День рождения. Впервые Вадим Степанцов решил отметить свой день рождения в родной Туле!  Ждём от вас поздравлений, а "БахытКомпот" подарит вам отличное настроение и кучу положительных эмоций! На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы.

 

Открытие рок-сезона в Туле

Когда: 7,8,9 сентября, 19.00
Где: М2, рок-клуб, ул. Октябрьская, 306
Цена: 600 р.

Открытие нового рок-сезона продлится три дня! На протяжении этого времени гостей ждут сразу несколько мощных концертов:

  • 7 сентября — стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza
  • 8 сентября — панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв!
  • 9 сентября — продолжение панк-угара под аккорды несравненных парней из группы Смех!
 

Концерт Николая Луганского в день 190-летия Льва Толстого

Когда: 9 сентября, воскресенье, 18.00
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, проспект Ленина, 51
Цена: от 500 р.

«Ясная поляна» приглашает в Филармонию на концерт пианиста Николая Луганского. Мероприятие приурочено к 190-летия Л. Н. Толстого.

Николай Луганский — один из самых ярких пианистов своего поколения. Знаменательно, что Николай Луганский, которого называют «музыкальным внуком» Александра Гольденвейзера, пианиста и композитора, близкого друга семьи Толстых, в день 190-летия Льва Николаевича Толстого выступит в Туле впервые.

В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни Л. Н. Толстого.

Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

События

XXIII Международные писательские встречи

Когда: 8-10 сентября
Где: Дом культуры «Ясная Поляна», Творческо-индустриальный кластер «Октава», Культурный центр «Типография», ТГПУ

Международные писательские встречи в Ясной Поляне проходят ежегодно с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для неформального и живого общения.

XXIII Международные писательские встречи в этом году пройдут сразу на нескольких площадках в Ясной Поляне, Туле и Калуге, а их формат предполагает как лекции, так и дискуссии и диалоги — не только между участниками встреч, но и между словом и музыкой.

Участники XXIII писательских встреч: британский филолог Catherine Brown, писатели Владо Жабот (Словения) и Венко Андоновский (Македония), Андрей Рубанов, Владимир Ермаков, Игорь Волгин, Евгений Водолазкин, Владимир Березин, Сергей Серебряный, Людмила Сараскина, Павел Басинский, Юрий Сапрыкин и Дмитрий Данилов.

Полную программу события смотрите на Myslo.

 

Татьяна Толстая

Когда: 8 сентября, суббота, 16.00
Где: Октава, творческий индустриальный кластер, проспект Ленина, 51
Цена: вход свободный.

Татьяна Толстая — автор романа «Кысь», получившего престижную премию «Триумф», и соавтор программы «Школа злословия», лауреат премии «Тэфи».

Литературная программа вечера будет состоять из авторского чтения рассказов и ответов на вопросы читателей.

Встреча пройдёт в большом зале «Октавы».

 

Тульское торжище

Когда: 8 сентября, суббота, 10.00
Где: Тульский Кремль
Вход на территорию свободный.

8 сентября на территории Тульского кремля состоится фестиваль «Тульское торжище». В программе: выставка-ярмарка тульских производителей, мастер-классы, конкурсы и яркая музыкальная программа.

Специальный гость — группа «Ундервуд».

«Тульское торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Мара. Пожиратель снов

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть.

Кин

Бывший заключенный в компании младшего брата вынужден спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения.

Великий уравнитель 2

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.

вчера, в 16:54 0
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