Выходные в Туле: 7-9 сентября

Приближается День города, а значит выходные будут насыщены интересными событиями.

день города!

8 сентября Тула отметит 872-й годовщину своего основания.

В этот день жителей и гостей города ждёт множество праздничных площадок, концертов, выставок и экскурсий.

Основные мероприятия праздника пройдут в субботу 8 сентября.

В 21.00 на сцену главной площади города выйдет Макс БАРСКИХ.

Смотрите на Myslo подробную программу праздника.

открытие казанской набережной

Новое красивое и интересное место для прогулок и отдыха — Казанскую набережную уже посетили и оценили многие туляки. Торжественное открытие этой площадки состоится в полдень 8 сентября.

Празднование охватит как саму набережную, так и новую пешеходную улицу Металлистов.

Главным событием дня станет выступление группы SunSay — в 20.00.

Полную программу праздника открытия смотрите на Myslo.

Фестивали

Когда: 8 сентября, суббота, 14.00

Где: Парковка возле здания правительства Тульской области

Вход свободный.

Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» пройдёт в Туле уже шестой раз. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити.

В этом году к основным дисциплинам добавится стритбол.

Когда: 7−9 сентября

Где: Детская Республика «Поленово» (село Бёхово Тульской области)

Вход свободный.

Фестиваль Добрых Искусств «Бабушкин Сад» — это уникальный культурный проект, нацеленный на возрождение гуманитарного духа искусства, поддержание и развитие общечеловеческих духовных ценностей. Он понравится любителям классической музыки, театра и живописи, а также уникальной природы Заокского края.

За три дня на 4 сценах будут показаны 15 спектаклей и 18 концертов, проведены авторские вечера Виктории Тарасовой, Андрея Мерзликина и Игоря Петренко, мастер-классы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, школы искусств им. В. Д. Поленова , клоуна Пампуша, а также торжественные салюты в дни открытия и закрытия фестиваля. Программа рассчитана на всю семью и порадует самого взыскательного зрителя.

В фестивале примут участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина, Гоша Куценко, Ирина Шведова, Анатолий Кот, Антон Эльдаров, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Виктория Тарасова, путешественники Фёдор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, кино-театральная студия «Школа Гардемаринов» нар.арт. России Дмитрия Харатьяна, Театр неслышащих актёров «Недослов», Оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных и др.

Перед гостями фестиваля развернётся настоящий творческий город, в котором смогут пообщаться таланты и их поклонники.

Концерты

Когда: 8 сентября, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

На площадке фестиваля выступит заслуженная артистка России Алена Апина. Певица получила свою известность благодаря участию в группе «Комбинация».

Позже артистка начала сольную карьеру и создала свои самые известные хиты «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым).

Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 7 сентября, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Красноармейский проспект, 19

Цена: 600 р.

7 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бахыт-Компот», а ее основатель - Вадим Степанцов отметит свой День рождения. Впервые Вадим Степанцов решил отметить свой день рождения в родной Туле! Ждём от вас поздравлений, а "БахытКомпот" подарит вам отличное настроение и кучу положительных эмоций! На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы.

Когда: 7,8,9 сентября, 19.00

Где: М2, рок-клуб, ул. Октябрьская, 306

Цена: 600 р.

Открытие нового рок-сезона продлится три дня! На протяжении этого времени гостей ждут сразу несколько мощных концертов:

7 сентября — стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza

— стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza 8 сентября — панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв!

— панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв! 9 сентября — продолжение панк-угара под аккорды несравненных парней из группы Смех!

Когда: 9 сентября, воскресенье, 18.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, проспект Ленина, 51

Цена: от 500 р.

«Ясная поляна» приглашает в Филармонию на концерт пианиста Николая Луганского. Мероприятие приурочено к 190-летия Л. Н. Толстого .

Николай Луганский — один из самых ярких пианистов своего поколения. Знаменательно, что Николай Луганский, которого называют «музыкальным внуком» Александра Гольденвейзера, пианиста и композитора, близкого друга семьи Толстых, в день 190-летия Льва Николаевича Толстого выступит в Туле впервые.

В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни Л. Н. Толстого .

Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.

События

Когда: 8-10 сентября

Где: Дом культуры «Ясная Поляна», Творческо-индустриальный кластер «Октава», Культурный центр «Типография», ТГПУ

Международные писательские встречи в Ясной Поляне проходят ежегодно с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для неформального и живого общения.

XXIII Международные писательские встречи в этом году пройдут сразу на нескольких площадках в Ясной Поляне, Туле и Калуге, а их формат предполагает как лекции, так и дискуссии и диалоги — не только между участниками встреч, но и между словом и музыкой.

Участники XXIII писательских встреч: британский филолог Catherine Brown, писатели Владо Жабот (Словения) и Венко Андоновский (Македония), Андрей Рубанов, Владимир Ермаков, Игорь Волгин, Евгений Водолазкин, Владимир Березин, Сергей Серебряный, Людмила Сараскина, Павел Басинский, Юрий Сапрыкин и Дмитрий Данилов.

Полную программу события смотрите на Myslo.

Когда: 8 сентября, суббота, 16.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, проспект Ленина, 51

Цена: вход свободный.

Татьяна Толстая — автор романа «Кысь», получившего престижную премию «Триумф», и соавтор программы «Школа злословия», лауреат премии «Тэфи».

Литературная программа вечера будет состоять из авторского чтения рассказов и ответов на вопросы читателей.

Встреча пройдёт в большом зале «Октавы».

Когда: 8 сентября, суббота, 10.00

Где: Тульский Кремль

Вход на территорию свободный.

8 сентября на территории Тульского кремля состоится фестиваль «Тульское торжище». В программе: выставка-ярмарка тульских производителей, мастер-классы, конкурсы и яркая музыкальная программа.

Специальный гость — группа «Ундервуд».

«Тульское торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть.

Бывший заключенный в компании младшего брата вынужден спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения.

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.