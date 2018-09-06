Выходные в Туле: 7-9 сентября
Приближается День города, а значит выходные будут насыщены интересными событиями.
8 сентября Тула отметит 872-й годовщину своего основания.
В этот день жителей и гостей города ждёт множество праздничных площадок, концертов, выставок и экскурсий.
Основные мероприятия праздника пройдут в субботу 8 сентября.
В 21.00 на сцену главной площади города выйдет Макс БАРСКИХ.
Смотрите на Myslo подробную программу праздника.
Новое красивое и интересное место для прогулок и отдыха — Казанскую набережную уже посетили и оценили многие туляки. Торжественное открытие этой площадки состоится в полдень 8 сентября.
Празднование охватит как саму набережную, так и новую пешеходную улицу Металлистов.
Главным событием дня станет выступление группы SunSay — в 20.00.
Полную программу праздника открытия смотрите на Myslo.
Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей»
Когда: 8 сентября, суббота, 14.00
Где: Парковка возле здания правительства Тульской области
Вход свободный.
Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» пройдёт в Туле уже шестой раз. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити.
В этом году к основным дисциплинам добавится стритбол.
Фестиваль добрых искусств «Бабушкин Сад»
Когда: 7−9 сентября
Где: Детская Республика «Поленово» (село Бёхово Тульской области)
Вход свободный.
Фестиваль Добрых Искусств «Бабушкин Сад» — это уникальный культурный проект, нацеленный на возрождение гуманитарного духа искусства, поддержание и развитие общечеловеческих духовных ценностей. Он понравится любителям классической музыки, театра и живописи, а также уникальной природы Заокского края.
За три дня на 4 сценах будут показаны 15 спектаклей и 18 концертов, проведены авторские вечера Виктории Тарасовой, Андрея Мерзликина и Игоря Петренко, мастер-классы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, школы искусств им.
В фестивале примут участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина, Гоша Куценко, Ирина Шведова, Анатолий Кот, Антон Эльдаров, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Виктория Тарасова, путешественники Фёдор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, кино-театральная студия «Школа Гардемаринов» нар.арт. России Дмитрия Харатьяна, Театр неслышащих актёров «Недослов», Оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных и др.
Перед гостями фестиваля развернётся настоящий творческий город, в котором смогут пообщаться таланты и их поклонники.
«Среднерусская возвышенность»: Алена Апина
Когда: 8 сентября, суббота, 20.00
Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19
Цена: 1000 р.
На площадке фестиваля выступит заслуженная артистка России Алена Апина. Певица получила свою известность благодаря участию в группе «Комбинация».
Позже артистка начала сольную карьеру и создала свои самые известные хиты «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым).
Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.
Бахыт Компот
Когда: 7 сентября, пятница, 20.00
Где: Harat's Pub, Красноармейский проспект, 19
Цена: 600 р.
7 сентября на сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бахыт-Компот», а ее основатель - Вадим Степанцов отметит свой День рождения. Впервые Вадим Степанцов решил отметить свой день рождения в родной Туле! Ждём от вас поздравлений, а "БахытКомпот" подарит вам отличное настроение и кучу положительных эмоций! На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы.
Открытие рок-сезона в Туле
Когда: 7,8,9 сентября, 19.00
Где: М2, рок-клуб, ул. Октябрьская, 306
Цена: 600 р.
Открытие нового рок-сезона продлится три дня! На протяжении этого времени гостей ждут сразу несколько мощных концертов:
- 7 сентября — стартуем, угараем под рязанских Sellout и тульских Антиматерия, конкурсы, призы от магазина Безумный мир и рок-пиццерии Rock \m/ pizza
- 8 сентября — панк — угар под аккорды драйвовых Дёргать, а так же конкурсы, призы, веселье и отрыв!
- 9 сентября — продолжение панк-угара под аккорды несравненных парней из группы Смех!
Концерт Николая Луганского в день 190-летия Льва Толстого
Когда: 9 сентября, воскресенье, 18.00
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, проспект Ленина, 51
Цена: от 500 р.
«Ясная поляна» приглашает в Филармонию на концерт пианиста Николая Луганского. Мероприятие приурочено к 190-летия
Николай Луганский — один из самых ярких пианистов своего поколения. Знаменательно, что Николай Луганский, которого называют «музыкальным внуком» Александра Гольденвейзера, пианиста и композитора, близкого друга семьи Толстых, в день 190-летия Льва Николаевича Толстого выступит в Туле впервые.
В программе концерта — музыка Ф. Шопена, К. Дебюсси, А. Скрябина, С. Рахманинова. Все произведения написаны при жизни
Концерт ведет заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ольга Белова.
XXIII Международные писательские встречи
Когда: 8-10 сентября
Где: Дом культуры «Ясная Поляна», Творческо-индустриальный кластер «Октава», Культурный центр «Типография», ТГПУ
Международные писательские встречи в Ясной Поляне проходят ежегодно с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для неформального и живого общения.
XXIII Международные писательские встречи в этом году пройдут сразу на нескольких площадках в Ясной Поляне, Туле и Калуге, а их формат предполагает как лекции, так и дискуссии и диалоги — не только между участниками встреч, но и между словом и музыкой.
Участники XXIII писательских встреч: британский филолог Catherine Brown, писатели Владо Жабот (Словения) и Венко Андоновский (Македония), Андрей Рубанов, Владимир Ермаков, Игорь Волгин, Евгений Водолазкин, Владимир Березин, Сергей Серебряный, Людмила Сараскина, Павел Басинский, Юрий Сапрыкин и Дмитрий Данилов.
Полную программу события смотрите на Myslo.
Татьяна Толстая
Когда: 8 сентября, суббота, 16.00
Где: Октава, творческий индустриальный кластер, проспект Ленина, 51
Цена: вход свободный.
Татьяна Толстая — автор романа «Кысь», получившего престижную премию «Триумф», и соавтор программы «Школа злословия», лауреат премии «Тэфи».
Литературная программа вечера будет состоять из авторского чтения рассказов и ответов на вопросы читателей.
Встреча пройдёт в большом зале «Октавы».
Тульское торжище
Когда: 8 сентября, суббота, 10.00
Где: Тульский Кремль
Вход на территорию свободный.
8 сентября на территории Тульского кремля состоится фестиваль «Тульское торжище». В программе: выставка-ярмарка тульских производителей, мастер-классы, конкурсы и яркая музыкальная программа.
Специальный гость — группа «Ундервуд».
«Тульское торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Мара. Пожиратель снов
Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть.
Кин
Бывший заключенный в компании младшего брата вынужден спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения.
Великий уравнитель 2
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.
Цена: от 120 р.
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.