На улице Курковой в Туле вновь на пешеходной дорожке у частного сектора появилась самодельная дорожная неровность — земляная насыпь. На асфальте.

Ранее, в начале мая туляки уже сообщали об этом. По их словам, это творчество рук кого-то из местных жителей. По одной из версий, земляные валы призваны защищать от самокатчиков.

Как рассказал Myslo туляк Сергей Д., пару лет назад он столкнулся с такими же самодельными неровностями на Литейной в частном секторе.

«Был такой же инцидент неприятный, в частном секторе налепили на тротуар лежачих полицейских из раствора. Жители там были очень агрессивными, орали на велосипедистов, и, собственно, эти препятствия — и есть защита от них», — пояснил он.