Драматург Олег Богаев: «Русский характер Толстого и Вересаева можно понять только в Туле»

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досье myslo

Олег Богаев.

Родился и живет в Екатеринбурге.

Драматург, лауреат премий «Антибукер» (1997), «Евразия» (2002), «Действующие лица» (2005),

Автор более 20 пьес («Русская народная почта», «Марьино поле», «Башмачкин», Dawn way и др.).

В спектаклях по пьесам О. Богаева играли М.Ульянов, О. Табаков, Ч. Хаматова, М. Суханов, С. Шакуров и др.

Пьесы переведены на английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, немецкий, польский, сербский, французский, шведский, эстонский, японский и другие языки, ставились в Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литве, США, Франции и т.д.

Главный редактор литературно-публицистического журнала «Урал», старший преподаватель кафедры истории искусств Екатеринбургского государственного театрального института.

Самые известные театральные постановки:

Пьеса «Русская народная почта», Табакерка, 1998. Режиссер Кама Гинкас, в главной роли Олег Табаков

Пьеса «Русская народная почта», Александринский театр, 1998. Режиссёр П. Силин, в главной роли А. Волков

Спектакль по пьесе «Русская народная почта», Theater Studio, Вашингтон, 2004. Режиссёр Paul Mullins, в главной роли Флойд Кинг

Телевизионный спектакль «Русская народная почта», ТВЦ, 2002. Режиссёр Владимир Мирзоев, в главных ролях Михаил Ульянов, Максим Суханов

Радиоспектакль «Комната смеха», RF, Радио Франсе, Париж, 2004. Режиссер Ursyla Mikos

«Антоний и Клеопатра. Версия», театр «Современник», май 2006. Режиссёр Кирилл Серебренников, в ролях Чулпан Хаматова, Сергей Шакуров

Спектакль «Башмачкин», 21-е творческое объединение, апрель 2008. Режиссёр Владимир Мирзоев, в главной роли Евгений Стычкин.

– Олег Анатольевич, Вы впервые в Туле. Как впечатления?

– В Туле – да, впервые. Вообще я Россию плохо знаю, последнее время очень долго жил в Германии. Но, знаете, прогулявшись по городу, думал о том, что когда живешь без Тулы, без Новгорода, например, без Казани – это неправильно. Здесь настоящая Россия. Я сейчас узнал, что Демидовы, оказывается, отсюда, из Тулы. А поскольку мой родной город Екатеринбург, для нас эта фамилия значит очень многое. Тула – уникальный город тем, насколько хорошо он сохранился. Великолепная набережная, кремль, очень много старинных храмов. Здесь понимаешь, откуда появился самобытный русский характер, русская характерность таких писателей, как Толстой, Вересаев. Прекрасный музыкальный фонтан. Я последний раз музыкальный фонтан видел в Барселоне. Нет, правда, без всякой иронии. Ну, может, в других масштабах там, но у вас сделано с душой, это главное.

– То есть после Германии город производит впечатление? Думаю, не все даже в Туле с вами согласятся.

– Безусловно производит. Очень всё самобытно. Просто мы, русские, склонны критиковать тот город, где живем. Мы вообще противоречивые люди. Это я могу сказать и по себе. А еще у вас есть совершенно уникальное место – Ясная Поляна. Я не верю во всякую энергетику и прочую семантику, но был потрясен, когда сюда приехал. Это один из лучших музеев, которые я видел в мире. Хотя бывал много где – в музее Шекспира, например. Ясная Поляна – место, отвечающее на очень много личных вопросов.

– Насколько смело Вам работалось сейчас над пьесой ее бывшего владельца? Все-таки классики у нас традиционно относятся к неприкасаемым, в текст которых нельзя вторгаться.

– Как ни странно, но работать с классикой всегда легче, чем с современными авторами. Толстой настолько огромен, что ты можешь максимально маневрировать сюжетом, разворачивать его в разные стороны. Я как главный редактор журнала «Урал» читаю очень много присылаемых нам литературных произведений и могу сказать, чем принципиально отличалась та группа писателей, которых мы причисляем к классикам, от современных авторов. У них была общая идея – боль за Россию. У современных литераторов в большинстве своем таких ценностей нет.

– За границей интерес к той русской литературе сохраняется?

– В Германии Толстой самый главный писатель. Возьмем ту же «Анну Каренину». Ну женщина, ну изменяет мужу. Но он между строк вложил в эту удобопонятную структуру множество очень важных вещей. Великий мастерюга. Как он складывал фразы… Что, жена ему помогла? Или Бог?

– Или дьявол… Не зря же появилась та повесть, по которой поставлен спектакль.

– Я надеюсь, что в нем получилось то, что было очень важно для меня, когда я работал над пьесой. Толстой – это писатель с невероятно воспаленной совестью, чувством вины. Наверное, он и был послан Богом на землю, потому что через него аккумулировалась тема совести человека. Когда читаешь «Дьявола», он там просто сжигает себя этим чувством вины. Для меня в Ясной Поляне стало очевидным: Толстой был действительно глубоко запутавшимся человеком, и его уход стал катастрофой и чудовищной ошибкой.

– Насколько, полагаете, современный зритель вообще склонен задумываться над такими темами?

– Возможность подумать о себе должен давать театр. Чтобы, придя домой и включив телевизор, захотелось посидеть и подумать: что с моей жизнью происходит, почему она такая короткая. Это со всеми рано или поздно случается – и со мной, и с вами, и с известными людьми, и с неизвестными. Толстого надо начинать читать заново с определенного возраста. В меня он стал попадать лет в тридцать. Надо пожить, что-то испытать. Когда тебя отвергнут, когда тебя полюбят. И тогда все его мысли, переживания обязательно начнут находить в нас отклик и понимание.