Ещё недавно система здравоохранения строилась вокруг принципа «заболел — иди лечись». Сегодня подход кардинально иной.

erid: F7NfYUJCUneVcwk5wWGj

Акцент сместился на профилактику, раннюю диагностику и сохранение качества жизни. Нормой стало ответственное отношение к своему здоровью.

Клиники, работающие по современным стандартам, предлагают не просто приём специалиста, а полноценный цикл заботы о пациенте. Одна из таких клиник в Туле — реабилитационный центр «Физиоздоровье».

Елена Корнилова, ревматолог клиники «Физиоздоровье»:

— Остеохондроз, артроз, остеопороз, воспалительные заболевания позвоночника, артриты, нейропатия нижних конечностей и другие патологии опорно-двигательного аппарата при несвоевременной диагностике или поздно начатом лечении могут привести к нарушениям ходьбы и стать причиной падений. В запущенных случаях — причиной глубокой инвалидности.

На поздних стадиях заболеваний помочь человеку очень тяжело. Снять болевой синдром удаётся лишь частично, потому что формируются грубые анатомические дефекты — результат длительного течения болезни.

Именно поэтому крайне важно внимательно относиться к своему самочувствию и обращаться к врачу на ранних сроках. В этом случае можно можно снизить риск прогрессирования заболевания и осложнений, помочь реабилитироваться и восстановить функцию движения.

Чем раньше вы обратитесь за помощью, консультацией и пройдёте нужное обследование, тем выше вероятность избежать протезирования суставов, переломов, нарушения ходьбы и самообслуживания.

Современные методы диагностики — МРТ, цифровой рентген, УЗИ, анализы — позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и действовать точно — назначать адекватную состоянию пациента терапию. Не ждите, пока боль станет привычной. Вовремя пройти обследование — значит сохранить себе свободу движений на годы вперёд.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Алексей Григорьев, врач ЛФК и массажист, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт клиники «Физиоздоровье»:

— Сегодня у многих на спорт часто буквально не остается сил. Но есть альтернативный вариант, позволяющий сохранить подвижность опорно-двигательного аппарата, — мягкие методики мануальной и кинезиотерапии. Это набор пассивных упражнений, не требующих от пациента напряжения. Адекватная нагрузка, задаваемая врачом, не выглядит чрезмерной, но может способствовать улучшению состояния при наличии показаний. Усилить эффект такой гимнастики позволяет иглорефлексотерапия, а закрепить и удержать — тейпирование. Такой ненавязчивый подход помогает заботиться о здоровье.

Врач ЛФК поможет оценить возможные причины боли, подобрать упражнения и способы коррекции, уберёт причину индивидуальными стельками, снимет напряжение в «кричащих» болевых точках, мануальными приёмами нормализует работу мышц, подберёт упражнения ЛФК и закрепит всё тейпами. Своевременная коррекция сохраняет качество жизни. Это и называется лечением пациента, а не синдрома (боль в коленях).

Олеся Новожилова, гастроэнтеролог, диетолог клиники «Физиоздоровье»:

— Многие болезни гастроэнтерологического профиля протекают бессимптомно на начальных этапах. Именно поэтому профилактические осмотры крайне важны. Они позволяют своевременно установить диагноз, получить рекомендации по питанию и подобрать адекватную терапию: раннее выявление расширяет возможности лечения.

Игнорирование сигналов организма грозит обернуться хронической формой заболевания, различными осложнениями, снижением трудоспособности, а в отдельных случаях — инвалидностью.

Важно помнить, что за последнее десятилетие медицина сделала существенный шаг вперед как в методиках обследования, так и работе с пациентами. В клинике «Физиоздоровье» в приоритете:

индивидуальный подход;

профилактика заболеваний, сохранение здоровья и привитие навыков правильного питания;

внедрение новых технологий, таких как телемедицина и другие;

применение малоинвазивных методов исследований;

подбор лекарственных препаратов последнего поколения.

Забота о себе — это прежде всего профилактика. Ваше здоровье — это не расход, а инвестиция.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лев Алексеев, психиатр клиники «Физиоздоровье»:

— Часто проявления депрессии или тревоги воспринимаются окружающими как слабость или лень. Человек слышит: «Возьми себя в руки». Да и мало кто решится дать ему совет обратиться к психиатру. А между тем центральная нервная система управляет всем организмом. Нарушения в её работе могут серьёзно снижать качество жизни и трудоспособность. Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить расстройства на ранних этапах, предотвратить прогрессирование и переход в хроническую форму, избежать тяжёлых осложнений и социальной дезадаптации.

К сожалению, до сих пор многие стараются обходить стороной кабинет психиатра, опасаясь осуждения друзей и коллег, ограничения в правах («поставят на учёт») или потери работы. Из-за этого они обращаются за помощью только уже при тяжёлых и стойких расстройствах.

За последние 10 лет подходы в психиатрии кардинально изменились. Вместо жёсткой изоляции и медикаментозного подавления во главу угла ставится пациентоцентричность и психосоциальная реабилитация. Цель — не купировать симптомы, а сохранить социальные связи человека и его независимость. Современные лекарства более избирательно действуют на нервную систему, терапия подбирается индивидуально с учётом состояния пациента. Человек не выпадает из привычной жизни: семья, работа, друзья — всё остаётся с ним. Человек может вести привычный образ жизни, не снижая ее качества. Не ждите тяжёлой стадии. Помощь — рядом.

Оксана Жарова, медсестра процедурного кабинета клиники «Физиоздоровье»:

— Качественное медицинское обследование — это база, на которой строится грамотное лечение любого заболевания. Когда речь заходит о сдаче анализов, мы хотим трёх вещей: быстро, качественно и без лишнего стресса. Именно поэтому к лабораторным исследованиям клиника «Физиоздоровье» относится особенно внимательно. В качестве партнера для обследования наших пациентов мы выбрали лабораторию Helix.

Лаборатория оснащена оборудованием ведущих мировых производителей. Но техника — это только половина успеха. Важно то, как она используется. В Helix используются только оригинальные реагенты и проводится ежедневный внутренний контроль качества, калибровка оборудования и валидация результатов врачами.

В Helix выполняется более 1500 наименований анализов. Это общеклинические и биохимические, гормональные исследования, на онкомаркеры и генетические тесты исследования: от определения предрасположенности до установления родства. В лаборатории можно провести гистологические и цитологические исследования, бактериологические посевы и даже контроль концентрации лекарственных препаратов в крови — важно для пациентов с хроническими заболеваниями, принимающих терапию на постоянной основе.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО «Медтех».