С 3 июня в центре России прекратятся осадки и установится теплая погода. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«1–2 июня в центрально части России еще возможны осадки. Потом атмосферное давление вырастет, и погоду будет определять либо периферия антициклона, либо барическая седловина. Поэтому 3 июня температурный фон в регионе выйдет на норму. Минимальная температура будет в пределах +8–13 градусов, дневная температура составит +17–22 градуса. Так что можно сказать, что лето к концу первой пятидневки июня вернется», — поделилась Позднякова.