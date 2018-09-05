Открытие набережной, Макс Барских, «Ундервуд», SunSay и Анна Седокова: что ждет туляков на День города
8 сентября во всех уголках оружейной столицы пройдут праздничные мероприятия. Представляем полную афишу.
11.00 — Открытие памятника «Юным тулякам-оружейникам». Сквер у проходных оружейного завода.
14.45, 15.52, 16.50, 17.56 — Тематический рейс тульского троллейбуса творчества «Субботняя улитка» «С днем рождения, любимый город!». Маршрут троллейбуса № 11.
14.00 — БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», посвященный 190-летию со дня рождения
18.00 — Музыкальная веранда.
11.00 — Работа фотозон, интерактивных развлекательных культурных пространств, кинотеатра под открытым небом.
Большая сцена:
12.00 — Театрализованное открытие проекта «Тульская набережная».
12.30 — Танцевальная команда NEO.
15.30 — Музыкальный фестиваль кавер-групп.
17.00 — Acoustic Boy.
18.00 — Alina Os.
19.00 — Vanyn.
20.00 — SunSay.
Малая сцена:
11.00 — Танцевальная студия «Релеве».
12.00 — Поэты.
14.00 — Вокально-хореографическая композиция ДК «Ясная Поляна».
15.00 — Косплей.
15.30 — Капоэйра.
16.00 — ТулаРЭП.
17.40 — Концерт тульских исполнителей.
11.00 — «Городской пикник». Работа интерактивных развлекательных площадок, фотозон.
12.00 — Дизайн-маркет, шашлык-пати.
14.00 — Спортивные площадки, фестиваль аниматоров, угощение у тульской сковороды, тульское чаепитие, караоке-марафон.
16.00 — Фестиваль красок.
20.30 — Выступление Ларисы Гардьеры и Артура Босса
22.00 — Праздничный фейерверк.
10.00 — Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров.
15.30 — Торжественное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» по проспекту Ленина от филармонии к площади Ленина.
10.00 — Тульское торжище — выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции.
12.00 — Театральный марафон «Театры губернии».
18.00 — Выступление группы «Ундервуд».
10.00 — «Тульские сласти» — гастрономическая ярмарка.
11.00 — Презентация музейных и выставочных проектов, арт-базар, работа интерактивно-развлекательных пространств.
9.00 — Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»: старт с пл. Ленина — вверх по проспекту Ленина — поворот направо на ул. Каминского — Центральный переулок — ул. Советская — поворот на Ф. Энгельса — ул. Революции — ул. Союзная — Союзный пер. — Черниковский пер. — мимо ресторана «Респект» — ул. Металлистов (пешеходная зона) — ул. Менделеевская — кремль — набережная — через Кремлевский сад — ул. Дзержинского — ул. Никитская — ул. Менделеевская — налево на ул. Тургеневскую — ул. Советская — мимо «Гостиного двора» по парковке до ул. Менделеевской — на пл. Ленина.
11.00 — Работа спортивных, тематических интерактивных и игровых площадок. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».
12.00 — Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт «Тула — город новых возможностей.
16.00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».
19.30 — Праздничный концерт.
20.00 — Выступление Анны Седоковой.
21.00 — Выступление Макса Барских.
21.45 — Пиротехническое шоу.
22.00 — Праздничный фейерверк.
12.00 — Мастер-класс «ОчУмелые ручки».
13.00−17.00 — концертная программа «Талантливая Тула».
13.00−19.00 — Концертная программа «Тула — это мы».
14.00−17.00 — «МатрешкинПарк».
14.00−17.00 — Ярмарка тульских мастеров, цветочные мимы, шоу на гироскутерах.
14.00−20.00 — Танцевальные мастер-классы по различным направлениям.
16.00−18.00 — Выступление духового оркестра. Вечер джазовой музыки.
18.00−20.00 — Молодежное пространство «Будь собой».
14.00−15.00 — Выступление духового оркестра.
14.00−18.00 — Концертная программа «Тулы — это мы».
15.00−17.00 — Детская анимационная программа «ТулячОК».
13.00−17.00 — Концертная программа «Тула — это мы».
15.00−17.00 — Детская анимационная программа «Город детства».
Весь день тематические костюмированные экскурсии по экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и по выставкам в здании на территории кремля.
В здании музея по улице Металлистов, 10 — презентация музейно-выставочного и интерактивного культурно-образовательного центра «Тула мастеровая» «Новые возможности Музея оружия в историческом центре города».
В залах и на аллеях «Шлема» — интерактивные фотоплощадки «Форпост», «Несокрушимые», «Огневой рубеж», БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», посвященный героической истории города Тулы и тульского края.
10.00 — Пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы».
11.00 — Викторины, конкурсы и культурно-образовательные программы.
12.30 — «Запуск новогодних часов с обратным отсчётом» — акция в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России».
17.00 — Концертная программа «Пусть живет и процветает наша тульская земля!».
21.50 — Праздничное светомузыкальное представление в легендарном «шлеме» продолжится городским фейерверком. Территория музея и прилегающая часть набережной реки Упы станут удобной смотровой площадкой.
17.00 — Праздничная программа «Тебе поем, любимый город», детское оздоровительно-досуговое мероприятие «Быстрее! Выше! Сильнее!». Ул. Ленина, 1.
18.30 — Культурно-развлекательная программа «С праздником, любимый город!». Ул. Гагарина, 9.
21.00 — Танцевальная вечерника «Ритмы города». Ул. Ленина, 1.
21.30 — Фейерверк. Ул. Гагарина, 9.
22.00 — Праздничный фейерверк. Ул. Ленина, 1.
18.00 — Праздник двора: концертная программа и дискотека. П. Рассвет, 35 (площадь общественного центра).
18.00 — Праздничная программа «Cторона моя родная». Ул. Промышленная, 2.
20.00 — Фейерверк.
18.00 — Праздничная программа «Край родной, навек любимый». Ул. Советская, 16-а.
19.00 — Праздничная программа «Всё только начинается». Ул. Парковая (стадион).
19.00 — Концертная программа «Город моей мечты». Ул. Садовая, 1-а.
19.00 — Развлекательная программа «Славный город». Ул. Заводская, 17-а.