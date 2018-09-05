Открытие набережной, Макс Барских, «Ундервуд», SunSay и Анна Седокова: что ждет туляков на День города

Фото из архива Myslo.

8 сентября во всех уголках оружейной столицы пройдут праздничные мероприятия. Представляем полную афишу.

11.00 — Открытие памятника «Юным тулякам-оружейникам». Сквер у проходных оружейного завода.

14.45, 15.52, 16.50, 17.56 — Тематический рейс тульского троллейбуса творчества «Субботняя улитка» «С днем рождения, любимый город!». Маршрут троллейбуса № 11.

Сквер у памятника Л. Н. Толстому

14.00 — БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», посвященный 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого , презентация Тульского краеведческого альманаха.

18.00 — Музыкальная веранда.

Казанская набережная реки Упы

11.00 — Работа фотозон, интерактивных развлекательных культурных пространств, кинотеатра под открытым небом.

Большая сцена:

12.00 — Театрализованное открытие проекта «Тульская набережная».

12.30 — Танцевальная команда NEO.

15.30 — Музыкальный фестиваль кавер-групп.

17.00 — Acoustic Boy.

18.00 — Alina Os.

19.00 — Vanyn.

20.00 — SunSay.

Малая сцена:

11.00 — Танцевальная студия «Релеве».

12.00 — Поэты.

14.00 — Вокально-хореографическая композиция ДК «Ясная Поляна».

15.00 — Косплей.

15.30 — Капоэйра.

16.00 — ТулаРЭП.

17.40 — Концерт тульских исполнителей.

Пролетарская набережная реки Упы

11.00 — «Городской пикник». Работа интерактивных развлекательных площадок, фотозон.

12.00 — Дизайн-маркет, шашлык-пати.

14.00 — Спортивные площадки, фестиваль аниматоров, угощение у тульской сковороды, тульское чаепитие, караоке-марафон.

16.00 — Фестиваль красок.

20.30 — Выступление Ларисы Гардьеры и Артура Босса

22.00 — Праздничный фейерверк.

Проспект Ленина

10.00 — Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров.

15.30 — Торжественное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» по проспекту Ленина от филармонии к площади Ленина.

Тульский кремль

10.00 — Тульское торжище — выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции.

12.00 — Театральный марафон «Театры губернии».

18.00 — Выступление группы «Ундервуд».

Ул. Менделеевская — Крестовоздвиженская площадь

10.00 — «Тульские сласти» — гастрономическая ярмарка.

Ул. Металлистов

11.00 — Презентация музейных и выставочных проектов, арт-базар, работа интерактивно-развлекательных пространств.

Площадь Ленина

9.00 — Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»: старт с пл. Ленина — вверх по проспекту Ленина — поворот направо на ул. Каминского — Центральный переулок — ул. Советская — поворот на Ф. Энгельса — ул. Революции — ул. Союзная — Союзный пер. — Черниковский пер. — мимо ресторана «Респект» — ул. Металлистов (пешеходная зона) — ул. Менделеевская — кремль — набережная — через Кремлевский сад — ул. Дзержинского — ул. Никитская — ул. Менделеевская — налево на ул. Тургеневскую — ул. Советская — мимо «Гостиного двора» по парковке до ул. Менделеевской — на пл. Ленина.

11.00 — Работа спортивных, тематических интерактивных и игровых площадок. Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».

12.00 — Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города Тулы. Праздничный концерт «Тула — город новых возможностей.

16.00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

19.30 — Праздничный концерт.

20.00 — Выступление Анны Седоковой.

21.00 — Выступление Макса Барских.

21.45 — Пиротехническое шоу.

22.00 — Праздничный фейерверк.

Центральный парк

12.00 — Мастер-класс «ОчУмелые ручки».

13.00−17.00 — концертная программа «Талантливая Тула».

13.00−19.00 — Концертная программа «Тула — это мы».

14.00−17.00 — «МатрешкинПарк».

14.00−17.00 — Ярмарка тульских мастеров, цветочные мимы, шоу на гироскутерах.

14.00−20.00 — Танцевальные мастер-классы по различным направлениям.

16.00−18.00 — Выступление духового оркестра. Вечер джазовой музыки.

18.00−20.00 — Молодежное пространство «Будь собой».

Комсомольский парк

14.00−15.00 — Выступление духового оркестра.

14.00−18.00 — Концертная программа «Тулы — это мы».

15.00−17.00 — Детская анимационная программа «ТулячОК».

Пролетарский парк

13.00−17.00 — Концертная программа «Тула — это мы».

15.00−17.00 — Детская анимационная программа «Город детства».

Тульский государственный музей оружия

Весь день тематические костюмированные экскурсии по экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и по выставкам в здании на территории кремля.

В здании музея по улице Металлистов, 10 — презентация музейно-выставочного и интерактивного культурно-образовательного центра «Тула мастеровая» «Новые возможности Музея оружия в историческом центре города».

В залах и на аллеях «Шлема» — интерактивные фотоплощадки «Форпост», «Несокрушимые», «Огневой рубеж», БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», посвященный героической истории города Тулы и тульского края.

10.00 — Пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы».

11.00 — Викторины, конкурсы и культурно-образовательные программы.

12.30 — «Запуск новогодних часов с обратным отсчётом» — акция в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России».

17.00 — Концертная программа «Пусть живет и процветает наша тульская земля!».

21.50 — Праздничное светомузыкальное представление в легендарном «шлеме» продолжится городским фейерверком. Территория музея и прилегающая часть набережной реки Упы станут удобной смотровой площадкой.

Пос. Ленинский

17.00 — Праздничная программа «Тебе поем, любимый город», детское оздоровительно-досуговое мероприятие «Быстрее! Выше! Сильнее!». Ул. Ленина, 1.

18.30 — Культурно-развлекательная программа «С праздником, любимый город!». Ул. Гагарина, 9.

21.00 — Танцевальная вечерника «Ритмы города». Ул. Ленина, 1.

21.30 — Фейерверк. Ул. Гагарина, 9.

22.00 — Праздничный фейерверк. Ул. Ленина, 1.

Пос. Рассвет

18.00 — Праздник двора: концертная программа и дискотека. П. Рассвет, 35 (площадь общественного центра).

Село Архангельское

18.00 — Праздничная программа «Cторона моя родная». Ул. Промышленная, 2.

20.00 — Фейерверк.

Пос. Барсуки

18.00 — Праздничная программа «Край родной, навек любимый». Ул. Советская, 16-а.

Пос. Петелино

19.00 — Праздничная программа «Всё только начинается». Ул. Парковая (стадион).

Пос. Шатск

19.00 — Концертная программа «Город моей мечты». Ул. Садовая, 1-а.

Пос. Плеханово

19.00 — Развлекательная программа «Славный город». Ул. Заводская, 17-а.