Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

Актеры: Джеймс Франко, Кэрри Кун, Зои Кравиц, Деннис Куэйд, Джек Рейнор, Джонатан Черри, Йен Мэтьюз, Романо Орцари, Лили Гао

Жанр: боевик, фантастика, семейный

Продолжительноcть: 102 мин

Бывший заключенный в компании младшего брата вынужден спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения.