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Кин

Кин

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.09.2018
 
Режиссер:
Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
  
Актеры:
Джеймс Франко, Кэрри Кун, Зои Кравиц, Деннис Куэйд, Джек Рейнор, Джонатан Черри, Йен Мэтьюз, Романо Орцари, Лили Гао
  
Жанр:
боевик, фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Бывший заключенный в компании младшего брата вынужден спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения.

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Сегодня
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:40 Стрела (Дубна)
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
18:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:15 Алмаз Синема
19:25 Стрела (Дубна)
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:40 Стрела (Дубна)
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
18:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:15 Алмаз Синема
19:25 Стрела (Дубна)
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
8 сентября, суббота
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
10:50 Стрела (Дубна)
10:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
16:00 Стрела (Дубна)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
19:15 Алмаз Синема
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Стрела (Дубна)
19:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:00 Киносити
20:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
9 сентября, воскресенье
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
10:50 Стрела (Дубна)
10:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
16:00 Стрела (Дубна)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
19:15 Алмаз Синема
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45 Стрела (Дубна)
19:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:00 Киносити
20:05 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:10 Киносити
10 сентября, понедельник
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
15:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:40 Стрела (Дубна)
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
19:15 Алмаз Синема
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:25 Стрела (Дубна)
19:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:10 Киносити
11 сентября, вторник
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:40 Стрела (Дубна)
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
18:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:15 Алмаз Синема
19:25 Стрела (Дубна)
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:10 Киносити
12 сентября, среда
10:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 Стрела (Дубна)
10:30 ДК Тепло-Огаревский район
10:30 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Родина (Ясногорск)
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 Алмаз Синема
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Киносити
15:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:40 Стрела (Дубна)
15:40 ДК Тепло-Огаревский район
17:25 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:25 Родина (Ясногорск)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Киносити
18:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:15 Алмаз Синема
19:25 Стрела (Дубна)
19:25 ДК Тепло-Огаревский район
19:25 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Киносити
21:10 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:10 Родина (Ясногорск)
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Киносити
00:10 Киносити
13 сентября, четверг
00:10 Киносити
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