Кин
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 06.09.2018
Режиссер:
Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
Актеры:
Джеймс Франко, Кэрри Кун, Зои Кравиц, Деннис Куэйд, Джек Рейнор, Джонатан Черри, Йен Мэтьюз, Романо Орцари, Лили Гао
Жанр:
боевик, фантастика, семейный
Продолжительноcть:
102 мин
Бывший заключенный в компании младшего брата вынужден спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения.
Сегодня
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:40
|Стрела (Дубна)
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|18:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|Стрела (Дубна)
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:40
|Стрела (Дубна)
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|18:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|Стрела (Дубна)
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
8 сентября, суббота
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|10:50
|Стрела (Дубна)
|10:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:00
|Стрела (Дубна)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Стрела (Дубна)
|19:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:00
|Киносити
|20:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
9 сентября, воскресенье
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|10:50
|Стрела (Дубна)
|10:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|16:00
|Стрела (Дубна)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:20
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:45
|Стрела (Дубна)
|19:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:00
|Киносити
|20:05
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:10
|Киносити
10 сентября, понедельник
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|15:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:40
|Стрела (Дубна)
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:25
|Стрела (Дубна)
|19:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:10
|Киносити
11 сентября, вторник
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:40
|Стрела (Дубна)
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|18:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|Стрела (Дубна)
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:10
|Киносити
12 сентября, среда
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:30
|Стрела (Дубна)
|10:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:30
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:30
|Родина (Ясногорск)
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Киносити
|15:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:40
|Стрела (Дубна)
|15:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:25
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Киносити
|18:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:15
|Алмаз Синема
|19:25
|Стрела (Дубна)
|19:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|19:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Киносити
|21:10
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:10
|Родина (Ясногорск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|00:10
|Киносити
13 сентября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:10
18:55
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:40
19:25
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:40
19:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:10
18:55
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:40
19:25
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:40
19:25
8 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
16:20
20:05
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
16:00
19:45
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
00:00
|Стрела (Дубна)
|
10:50
16:00
19:45
9 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
16:20
20:05
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
16:00
19:45
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
|Стрела (Дубна)
|
10:50
16:00
19:45
10 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:40
19:25
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:40
19:25
11 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:10
18:55
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:40
19:25
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:40
19:25
12 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
12:30
19:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:30
17:25
21:10
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:30
15:40
19:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
15:10
18:55
|Киносити
|
12:10
14:15
17:55
20:00
22:05
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:30
15:40
19:25
|Родина (Ясногорск)
|
10:30
17:25
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
15:20
17:30
19:40
21:50
|Стрела (Дубна)
|
10:30
15:40
19:25
13 сентября, четверг
|Киносити
|
00:10