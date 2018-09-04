Международные писательские встречи в Ясной Поляне проходят ежегодно с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для неформального и живого общения.

XXIII Международные писательские встречи в этом году пройдут сразу на нескольких площадках в Ясной Поляне, Туле и Калуге, а их формат предполагает как лекции, так и дискуссии и диалоги — не только между участниками встреч, но и между словом и музыкой.

9 сентября, в день рождения Толстого, перед Домом писателя прозвучит «Слово о Толстом». Мы услышим писателя и кинодраматурга, лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова; поэта, постоянного участника писательских встреч Владимира Ермакова и британского филолога CatherineBrown.

Второй год подряд программа писательских встреч формируется при участии Фонда славянских культур, осуществляющего международный издательский проект «100 славянских романов». Писатели Владо Жабот (Словения) и Венко Андоновский (Македония), чьи книги были включены в эту серию, примут участие в дискуссиях с российскими авторами в Ясной Поляне.

Помимо названных участников, на XXIII писательских встречах выступят Игорь Волгин, Евгений Водолазкин, Владимир Березин, Сергей Серебряный, Людмила Сараскина, Павел Басинский, Юрий Сапрыкин и Дмитрий Данилов.



Игорь Волгин

9 сентября состоится презентация нового романа лауреата литературной премии «Ясная Поляна» Гузели Яхиной «Дети мои» при участии Алексея Варламова. Открывшаяся в августе программа публичных дискуссий «Зачем Толстой?» будет продолжена 10 сентября обсуждением темы «Семья и женский вопрос».

В этом году Павел Басинский предстанет перед аудиторией писательских встреч не только в привычном амплуа исследователя биографии и творчества Льва Толстого, но и как автор сценария фильма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой — он выйдет в прокат 6 сентября. Специальный показ ленты в Ясной Поляне и встреча с автором сценария станет заключительным мероприятием встреч.

Вход на все мероприятия (кроме кинопоказа) будет свободным, однако будет осуществляться по предварительной регистрации.

Организаторы просят гостей проходить регистрацию заранее.

ПРОГРАММА

8 сентября 11:00 – 11:45.

Дом культуры «Ясная Поляна».

Игорь Волгин - Презентация книги «Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот».

«Пропавший заговор» посвящен трагическому эпизоду русского XIX столетия и одновременно решающему перелому в жизни Достоевского. Богатство архивных материалов, многие из которых незнакомы читателю, позволяет автору реконструировать неизвестные аспекты политического процесса петрашевцев, завершившегося грандиозной инсценировкой смертной казни на Семеновском плацу.

Широкий исторический и бытовой фон органично сочетается в книге с удивительно глубокими и точными психологическими характеристиками действующих лиц – от Николая I до агента-провокатора Антонелли; от Петрашевского и членов его кружка до их «разоблачителя» генерала Липранди.

Вход - свободный по регистрации.

8 сентября 11:45 – 13:15.

Дом культуры «Ясная Поляна».

При поддержке Форума славянских культур.

Разговор Евгения Водолазкина и Венко Андоновского (Македония).

Большую часть современной переводной литературы занимают англоязычные авторы, и порой мы не замечаем выдающуюся литературу из других стран. Форум славянских культур уже много лет помогает читателям узнавать литературу на славянских языках.

Венко Андоновский – самый известный македонский писатель. Его роман «Пуп земли» находится в списке лучшей переводной литературы по версии критиков и переводчиков – экспертов литературной премии «Ясная Поляна». «Пуп земли» также был признан лучшим балканским романом 2011 года. Недавно на русский язык при поддержке Форума славянских культур была переведена книга «Азбука для непослушных».

Евгений Водолазкин поговорит с Венко Андоновским о романе «Пуп земли», о современной славянской литературе и о тех влияниях, которые она испытывает.

Вход - свободный по регистрации.

8 сентября 13:30 – 14:00.

Дом культуры «Ясная Поляна».

Владимир Березин. Презентация книги «Дорога на Астапово».

В новом романе Владимира Березина «Дорога на Астапово» писатель, архитектор, краевед и директор музея, чьи прототипы легко разгадать, отправляются в путешествие, как персонажи повести «Трое в лодке, не считая собаки». Только маршрут они выбирают знаковый – последний путь Льва Толстого из Ясной Поляны в Астапово. Повторяя его, герои рассуждают о русской культуре и истории, дивятся заброшенным дворцам и храмам, веселятся и печалятся.

Вход - свободный по регистрации.

8 сентября 14:00 – 14:45.

Дом культуры «Ясная Поляна».

Андрей Рубанов - презентация и читка романа «Финист – Ясный cокол».

«Финист – Ясный cокол» – русская народная сказка, известная в записи Андрея Платонова.Основываясь на сюжете этой сказки, писатель, лауреат премии «Ясная Поляна» Андрей Рубанов создал роман в жанре исторического славянского фэнтези. Работа над книгой велась в течение семи лет. Автор собрал уникальный материал и представил своё видение дохристианской эпохи, описал духовные, религиозные и экономические практики древних славян.

Поскольку они не имели письменности в современном понимании, то и роман написан в форме устных сказов, монологов и предназначен для чтения вслух. Автор организовал цикл публичных чтений романа «Финист – Ясный сокол» и будет рад провести одно из таких чтений в «Ясной Поляне».

Вход - свободный по регистрации.

8 сентября 14:00.

Инновационный культурный центр, Калуга.

Людмила Сараскина - Толстой в российском и мировом кинематографе.

Лев Толстой был первым, на ком кино решило попробовать свою силу и свой кураж. Благодаря кинематографу Толстой стал первым в России по-настоящему медийным, узнаваемым частным лицом, лицом с киноэкрана.

Кинематограф точно почувствовал, что за Толстым и его миром стоит то самое фундаментальное содержание, которое он пытался найти в жизни и которое уже не могли дать ни аттракционы, ни балаганы, ни трюковые короткометражки. Толстой стал первой фигурой, которая еще при жизни примагнитила к себе кинематограф и на которой он пробовал свои творческие усилия и продолжает пробовать сейчас.

В лекции будут проанализированы такие немые и звуковые шедевры мирового кинематографа как «Уход великого старца», «Отец Сергий» и самые интересные из 34-х существующих версий «Анны Карениной».

Вход - свободный по регистрации.

9 сентября 11:00.

Площадка перед Домом Л. Н. Толстого.

Слово о Толстом - Владимир Ермаков, Андрей Рубанов, Catherine Brown.

Традиционный формат «Слова о Толстом» дает возможность современным писателям произнести слова, которые им важно сказать в день рождения Толстого, находясь у его дома.

В этом году мы услышим писателя и кинодраматурга, лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова, поэта, постоянного участника Писательских встреч Владимира Ермакова и британского филолога Catherine Brown.

9 сентября 14:15 – 16:00.

Дом культуры «Ясная Поляна».

Евгений Водолазкин. Неавстралийская музыка

Евгений Водолазкин читает фрагменты нового романа «Брисбен». Участвует Михаил Радюкевич (гитара).

Главный герой романа ищет новый смысл жизни. Он гитарист-виртуоз, и потому «Брисбен»– это в каком-то смысле музыкальный роман. Автор прочтет его отдельные главы, не пытаясь вытянуть их в сюжетную линию. Это будет неторопливый диалог между словом и музыкой. Ожидается, что роман будет опубликован в октябре 2018 года.

Вход - свободный по регистрации.

9 сентября 16:15 – 17:00.

Дом культуры «Ясная Поляна».

Гузель Яхина. Презентация романа «Дети мои». Вопросы задает Алексей Варламов.

«Дети мои» – новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

«Дети мои» –жизнеописание Якоба Ивановича Баха, неприметного и скромного школьного учителя из поволжской немецкой колонии. Накануне революции с Якобом Ивановичем, уверившимся уже, что жизнь его навечно останется жизнью архетипического «маленького человека»,происходит важное событие: он без памяти влюбляется в юную Клару – дочку богатого хуторянина с противоположного берега Волги. Вопреки воле отца, желавшего увезти дочь в Германию, девушка сбегает с учителем, а после, отвергнутые прочими колонистами, влюбленные уединяются на зачарованном хуторе – как выясняется, навсегда.

Вход - свободный по регистрации.

9 сентября 15:00.

Культурный центр «Типография», Тула.

Сергей Серебряный - «Письмо либералам» (1896) Л. Н. Толстого: судьба текста в Индии и в России.

31 августа 1896 года Толстой написал письмо Александре Михайловне Калмыковой. В 1897 году В.Г. Чертков издал этот текст в Лондоне отдельной брошюрой под названием «Письмо к либералам». По-видимому, вскоре появился и перевод на английский язык. В 1919 году Мохандас Ганди включил «Письмо к русским либералам» в список рекомендованного чтения для своих последователей.

В России этот текст Толстого был до поры до времени мало кому известен. Впервые на родине писателя он был опубликован лишь в 1954 году, в 69-м томе юбилейного 90-томника среди прочих личных писем Толстого. Но это письмо – одно из наиболее ярких высказываний Толстого об отношениях человека и государства.

Сергей Серебряный, доктор философских наук, директор Института высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского расскажет, как могли восприниматься взгляды Толстого в российских условиях и как это письмо приняли Ганди и его последователи в Индии начала XX века.

Вход - свободный по регистрации.

9 сентября 16:00.

Творческо-индустриальный кластер «Октава», Тула.

Павел Басинский. Толстой и женский вопрос.

Лев Толстой не только создал два всемирно известных «семейных» романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», но и породил собственную, невероятно интригующую и драматичную семейную историю. Его взгляд на женщин отличался экстравагантностью, он отрицал «женский вопрос», но при этом глубоко интересовался ролью женщины в жизни общества. Его «Крейцерова соната» перевернула сознание многих молодых людей и создала моду на отказ от браков. Его понимание роли женщины до сих пор загадка, которая требует исследования.

Вход - свободный по регистрации.

9 сентября 18:00.

Библиотека ТГПУ, 4-й корпус.

При поддержке Форума славянских культур.

Владо Жабот (Словения).

Большую часть современной переводной литературы занимают англоязычные авторы, и порой мы не замечаем выдающуюся литературу из других стран. Форум славянских культур уже много лет помогает читателям узнавать литературу на славянских языках.

Владо Жабот – словенский писатель и журналист. Автор семи романов и множества сборников рассказов для детей и взрослых. Литературные критики считают его одним из наиболее значимых современных словенских авторов. В период с 2003 по 2007 год Владо Жабот являлся президентом Ассоциации словенских писателей.

Его самая популярная книга «Волчьи ночи» в 1997 году была признана лучшим романом Словении. Она была переведена и издана на русском языке в серии «Словенский глагол» в 2014 году.

Вход - свободный по регистрации.

10 сентября 15:30 – 17:00.

Тульский государственный педагогический университет, актовый зал 1-го корпуса.

Зачем Толстой? Семья и женский вопрос - Павел Басинский, Юрий Сапрыкин, Людмила Сараскина.

Программа публичных дискуссий «Зачем Толстой?» инициирована Государственным музеем Л. Н. Толстого и музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Ее участники обсуждают современное значение идей Толстого и пытаются ответить на вопрос, зачем в XXI веке читать Толстого и обращаться к его мыслям о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти. Сам разговор о Толстом и изучение его менявшихся в течение жизни взглядов в первую очередь расширяет наше представление о мире и многообразии опытов нашего мира.

Второй разговор в серии «Зачем Толстой? Семья и женский вопрос» пройдет 10 сентября в Тульском государственном педагогическом университете. Его участники:

Павел Басинский, писатель, автор трёх книг о Льве Толстом,

Юрий Сапрыкин, главный редактор портала о самых важных книгах русской литературы «Полка»,

Людмила Сараскина, филолог, главный научный сотрудник Государственного института искусствознания.

Участники разговора обсудят, как Толстой относился к семье и воспитанию детей и как менялись его взгляды на семью в течение жизни. Какую оценку он давал «женскому движению» и эмансипации женщин в XIX веке? Как взгляды Толстого соотносятся с ролью женщины и ее правами в наше время?

Вход - свободный по регистрации.

10 сентября 19:00.

Творческо-индустриальный кластер «Октава», Тула.

Встреча с Дмитрием Даниловым.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого и арт-площадка «Барабан» приглашает Дмитрия Данилова – писателя, драматурга, лауреата премии «Золотая маска».В режиме свободной беседы и ответов на вопросы он поговорит со слушателями о современной драматургии, об освоении писателем театрального пространства. Отдельно расскажет об опыте работы с режиссером и художественным руководителем «Театра.doc» Михаилом Угаровым.

Читки пьес Дмитрия Данилова уже проходили в арт-площадке «Барабан»: в октябре актеры читали пьесу «Сережа очень тупой». А в сентябре у всех есть возможность встретиться с Дмитрием Даниловым лично.

Вход - свободный.

10 сентября 19:00.

Дом культуры «Ясная Поляна».

Показ фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Встреча с автором сценария Павлом Басинским.

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

Фильм выйдет в широкий прокат 6 сентября, а уже 10 сентября гости Дома культуры «Ясная Поляна» смогут посмотреть его и обсудить с автором сценария, писателем Павлом Басинским. Кстати, на фестивале «Кинотавр» фильм получил приз за лучший сценарий.

Количество мест ограничено! Вход по билетам. Стоимость – 300 рублей.

Электронные билеты (в стоимость включена комиссия).