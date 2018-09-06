Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров: Про болельщиков, собственный бизнес и брата-близнеца

Фото Алексея Пирязева и из архива героя статьи.

Защитник тульской команды в эксклюзивном интервью Myslo рассказал, что для него значит носить капитанскую повязку, о своей команде «Домодедово», о поддержке болельщиков и о многом другом.

Наш разговор состоялся после матча с ЦСКА. Команда Олега Кононова проиграла столичному клубу со счетом 0:3. Сам поединок был со скандальным оттенком — в середине второго тайма арбитр удалил с поля Григалаву за фол последней надежды.

— Кирилл, как думаете, почему проиграли?

– Первые 10-15 минут мы не очень хорошо начали, после пропущенного гола активизировались, нашли свою игру, создавали моменты. После удаления стало еще тяжелее. Тем не менее мы не рассыпались, команда билась. Но в итоге пропустили еще два гола.

— Может, повлиял прошлогодний результат? Психологически сложно было? (В прошлом сезоне «Арсенал» был крупно бит ЦСКА — это было самое разгромное поражение в истории команды со счетом 0:6).

– Нет конечно, это никак не повлияло. Новая игра, новый сезон, всё это предрассудки.

— Ваше мнение, справедливо ли удалили Григалаву?

– Я уже много раз говорил, что повода для удаления не было.

— Что значит для Вас носить капитанскую повязку? Часто приходится улаживать конфликты в команде?

– Для меня, как и для любого другого капитана, это определенная ответственность. Это доверие, которое нужно оправдывать. К счастью, у нас никаких конфликтных ситуаций в команде нет и, надеюсь, не будет. Если даже и произойдет, будем коллективно улаживать все вопросы.

— Кричите на поле? Ругаетесь?

– Могу. Но если это будет адекватная подсказка или для того, чтобы «завести» партнеров. Мы — профессиональные футболисты. Думаю, что свои эмоции надо куда-то подальше убирать. Если ты что-то говоришь, нужно говорить по делу, чтобы это несло пользу команде и давало какие-то плоды.

— В 14 лет Вас и брата не взяли в «Спартак». Сочли неперспективными? Что сейчас можете сказать тем людям?

– Нет, нас не сочли неперспективными. Вместо нас взяли игроков, у которых в паспортах был занижен возраст, — сейчас это не секрет уже. И они были физически крепче, потому что были старше. Естественно, они показывали результаты лучше. Никто из них сейчас не играет в большом футболе. Но у нас получилось попасть в «Динамо», а оттуда — в профессиональный футбол.

— Ваш дебют в «Спартаке» долгое время откладывался из-за травмы. Как пережили этот момент? Впоследствии реализовали себя в команде?

– Травма для футболиста всегда психологически тяжелое время, тем более когда в команде большая конкуренция. Но от этого никто не застрахован. Я не опускал руки и дальше работал.

В полной мере я себя там не реализовал по причинам, о которых не хотел бы говорить. Тем не менее, я счастлив, что провел время в «Динамо» и «Спартаке».

— Вы бронзовый призер с «Динамо», серебряный — со «Спартаком». Чего хотите достичь с «Арсеналом» и насколько это реально?

– Я лично ставлю перед собой самые высокие цели. Думаю, команда сейчас идет в правильном направлении. В прошлом сезоне мы заняли седьмое место. Это лучший результат за всю историю «Арсенала». На этом нельзя останавливаться.

Не хочу загадывать: первое, второе, третье место. Мы сейчас идем от игры к игре. Важно набирать в каждом матче очки.

Команда прогрессирует. У нас уже стабильный коллектив. Практически во всех нетоповых командах каждый сезон большие перемены. Но опять же, мы профессионалы и должны делать свою работу качественно.

— Старт сезона у «Арсенала» выдался не слишком удачным. Чего не хватило команде?

– Должны были «Динамо» обыгрывать, с «Зенитом» было тяжело… Но есть как есть, идем дальше.

— В команду пришло много новых игроков. Повлияло ли это на психологический настрой в коллективе?

– Костяк команды, который был в прошлом году, остался. Наша задача — помочь ребятам адаптироваться в коллективе, чтобы они вписались в игру, не переживали, не нервничали.

— Как относитесь к тому, что футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта? Это вызвало много негатива со стороны различных спортсменов.

– Считаю, ребята заслужили эти звания. Отлично провели чемпионат мира, хотя полстраны, наверно, в команду не верило. Но они показали великолепные результаты для сборной, такого давно не было, и я рад за ребят.



Футболисты «Арсенала» на экскурсии на «Тулачермете».

— Где бываете в Туле и области? Что посмотрели?

– Я был в Музее оружия и с семьей, и командой. Часто езжу на святые источники, но они далеко от Тулы. Ясная Поляна — красивое место с хорошей историей, интересно там побывать. Может, ещё какие-то места посоветуете?

— Первое, что пришло в голову, — в Тульской области есть необыкновенной красоты карьеры — в Кондуках.

– Спасибо за подсказку. Обязательно съездим!

— Многие футболисты говорят, что отдать голевой пас приятнее, чем забить самому. Согласны с этим?

– Понятное дело, что больше аплодируют тому человеку, который забивает гол. Но бывают моменты, когда ты обыграешь одного, второго, третьего или, к примеру, на фланге пройдет красивейшая комбинация, сделает футболист подачу, а нападающий просто подставит голову и забьет в пустые вороты. Многие люди даже не заметят того, кто отдал голевой пас. Но ты всё равно внутри чувствуешь гордость.

— Что Вы чувствуете, когда болельщики кричат Вашу фамилию? Слышите ли кричалки, речевки с трибун?

– На поле такая сумасшедшая концентрация, в отдельных эпизодах, может, где-то и слышно. Как-то не задумываешься об этом. Поддержка болельщиков важна: когда полный стадион в Туле, люди болеют, гонят свою команду вперед – это как 12-й игрок на поле. Они мотивируют, стимулируют нас играть в красивый футбол, забивать голы.

— Часто ли к Вам подходят на улицах болельщики? С позитивом или с критикой?

– Из 20 случаев, может, один подойдет на улице покритикует. Но мы нормально воспринимаем, если критика адекватная. А так в основном с позитивом подходят.

В 2013 году братья Комбаровы организовали футбольный клуб «Домодедово». Команда провела три сезона в зоне «Запад» второго дивизиона.

— Расскажите о команде «Домодедово». Не разочаровались ли в организации российского футбола, руководя командой?

– Команда на данный момент расформирована. Сейчас со спонсорскими деньгами проблема — человек отказался платить, у него свои проблемы появились, к нему никаких претензий нет. Но в целом, конечно, немножко разочарован. Мы планировали одно, а получилось совсем другое. Самая большая загвоздка — это финансовые вопросы: задержка зарплаты, премиальных и т. д. Команда, естественно, была недовольна. Мы с Димой пытались решить эту проблему. На нас лежала организаторская часть, к финансам мы не имели никакого отношения. Но в силу своих возможностей старались разговаривать и со спонсором: где-то получалось, где-то нет. В итоге приняли решение не мучить ребят задолженностями, посчитали, что лучше расформировать команду.

— Были ли перспективные ребята? Может, кого-то посоветовали тренерам?

– Конечно были. В первый же год участия в чемпионате первый круг мы шли в первой тройке. Потом включились другие команды. У нас клуб был с самым низким бюджетом во второй лиге, сложно было конкурировать.

Сейчас за СКА «Хабаровск» играет наш футболист Максим Казанков, в прошлом сезоне команда выступала в Премьер-лиге. Мы гордимся им. Приятно, что Максим попал в Премьер-лигу.

— Раньше у вас был свой ресторан в Москве. Может, планируете какой-то бизнес открыть, например в Туле?

– Мы закрыли ресторан. Наверное, по молодости мы допустили ошибки. Если ты открываешь бизнес, им надо заниматься полностью. Мы всё доверили своим представителям. Но так ни один бизнес не получится.

У нас сейчас есть один проект с братом, он ближе к спортивной теме. Но пока я о нем не хочу рассказывать, чтобы не сглазить.

— Больше времени проводите в Москве или в Туле? Есть любимые места в этих городах?

– На данный момент больше в Туле. Тяжело ездить из Москвы сюда каждый день. Но когда появляется возможность, сразу еду к семье в столицу. Дети ко мне приезжали, мы гуляли в Белоусовском парке. Ходили в кафе, катались на аттракционах. А так я тут никуда особо не хожу один.

Мои старшие сыновья хотят стать футболистами, ходят на стадион, болеют за меня. Я позитивно отношусь к этому, поддерживаю их во всех решениях. Понятно, что я должен дать направление какое-то, и не одно. А дети уже как подрастут, должны выбрать свое направление в жизни. Сейчас у нас есть варианты отдать детей в футбольную школу, думаем.



Фото 2017 г.

— Какой Вы папа? Строгий или наоборот?

– Иногда нужно быть и строгим, и побаловать. Наказать, потом полелеять. Баланс должен присутствовать. Нельзя детей упирать в стену и говорить: ты должен заниматься этим, других вариантов нет. Они тоже люди и в какой-то мере побольше взрослых соображают. Им нужно просто помочь в развитии, направить, подсказать, что плохо, а что хорошо.

— Часто ли видитесь с братом?

– Сейчас, наверное, раз в неделю, когда приезжаю в Москву. Смотрим матчи друг друга. Неважно, выиграли или проиграли, в любом случае встречаемся, обсуждаем прошедшие игры.

— Правда, что у близнецов есть особая связь?

– Раньше она больше чувствовалась. Но сейчас нас судьба немного разъединила. Но всё равно эта связь есть. Даже когда Дима в прошлом сезоне последние три тура не играл, я чувствовал, что он переживает. Видно было и по поведению. Но это футбол — сегодня ты играешь, а завтра нет. В любом случае руки никогда не стоит опускать, работать нужно всегда.

— Менялись ли в детстве местами с Димой? Выдавали себя друг за друга?

– Конечно! У каких близнецов этого не было?

дрим-тим от кирилла комбарова

Вратарь: Буффон.

Защитники: К. Комбаров, Мальдини, Канаваро, Р. Карлос,

Полузащитники: Макелеле, Зидан, Рональдиньо,

Нападающие: Криштиану Роналду, Месси, Ибрагимович.

из досье myslo

Кирилл Владимирович Комбаров

Родился 22 января 1987 года. Есть брат-близнец Дмитрий.

Жена Екатерина Комбарова. Трое сыновей: Илья, Тимофей, Александр.

Любимый фильм: «Любовь и голуби».

Любимая музыка: «Слушаю абсолютно всё».

Любимая книга: «Недавно прочитал книгу Ричарда Брэнсона „К черту всё, берись и делай“. Очень советую всем прочитать. Мотивирующая книга, сразу хочется действовать!»

Домашние животные: собака породы мальтийская болонка.

Любимое блюдо: «Борщ с салом. Сам готовлю. Всё, что касается мангала, всё на мне».

Клубная карьера:

2006 — 2010 гг. «Динамо» (Москва)

2010 — 2016 гг. «Спартак» (Москва)

2014 — 2015 гг. «Торпедо» (Москва)

2016 г. «Спартак-2»

2016 г. «Томь»

с 2017 г. — игрок «Арсенала».

Достижения: