Мара. Пожиратель снов
Страна:
Великобритания, США, 2017
Премьера:
в РФ 06.09.2018
Режиссер:
Клайв Тонг
Актеры:
Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Лэнс Э. Николс, Митч Икинс, Рози Феллнер, Дэнди Баррет, Мелисса Болона, Крэйг Конуэй, Кэти МакГроу
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
98 мин
Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть.
Сегодня
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 сентября, суббота
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, воскресенье
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
10 сентября, понедельник
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
11 сентября, вторник
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
12 сентября, среда
|12:35
|Киносити
|18:45
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
00:20
Завтра
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
00:20
8 сентября, суббота
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
00:20
9 сентября, воскресенье
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
10 сентября, понедельник
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
11 сентября, вторник
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
12 сентября, среда
|Киносити
|
12:35
18:45
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15