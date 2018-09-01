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Мара. Пожиратель снов

Мара. Пожиратель снов

Страна:
Великобритания, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.09.2018
 
Режиссер:
Клайв Тонг
  
Актеры:
Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Лэнс Э. Николс, Митч Икинс, Рози Феллнер, Дэнди Баррет, Мелисса Болона, Крэйг Конуэй, Кэти МакГроу
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть.

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