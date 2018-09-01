Мара. Пожиратель снов

Страна: Великобритания, США, 2017

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Клайв Тонг

Актеры: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Лэнс Э. Николс, Митч Икинс, Рози Феллнер, Дэнди Баррет, Мелисса Болона, Крэйг Конуэй, Кэти МакГроу

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 98 мин

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть.