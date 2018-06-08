«Среднерусская возвышенность»: Алена Апина
На площадке фестиваля выступит заслуженная артистка России Алена Апина. Певица получила свою известность благодаря участию в группе «Комбинация».
Позже артистка начала сольную карьеру и создала свои самые известные хиты «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым).
Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.
Где и когда?
село Петропавловское, улица Степная, 19
8 сентября 2018, суббота
20:00