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«Среднерусская возвышенность»: Алена Апина

«Среднерусская возвышенность»: Алена Апина

На площадке фестиваля выступит заслуженная артистка России Алена Апина. Певица получила свою известность благодаря участию в группе «Комбинация».

Позже артистка начала сольную карьеру и создала свои самые известные хиты «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым).

Билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

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Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
8 сентября 2018, суббота
20:00
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