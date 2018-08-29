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Тульское торжище

Тульское торжище

8 сентября на территории Тульского кремля состоится фестиваль «Тульское торжище». Мероприятие входит в большую праздничную программу 872-летия Тулы и Тульской области.

В программе: выставка-ярмарка тульских производителей, мастер-классы, конкурсы и яркая музыкальная программа.

Специальный гость — группа «Ундервуд».

«Тульское торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
8 сентября 2018, суббота
10:00
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