Тульское торжище
8 сентября на территории Тульского кремля состоится фестиваль «Тульское торжище». Мероприятие входит в большую праздничную программу 872-летия Тулы и Тульской области.
В программе: выставка-ярмарка тульских производителей, мастер-классы, конкурсы и яркая музыкальная программа.
Специальный гость — группа «Ундервуд».
«Тульское торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
8 сентября 2018, суббота
10:00