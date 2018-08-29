8 сентября на территории Тульского кремля состоится фестиваль «Тульское торжище». Мероприятие входит в большую праздничную программу 872-летия Тулы и Тульской области.

В программе: выставка-ярмарка тульских производителей, мастер-классы, конкурсы и яркая музыкальная программа.

Специальный гость — группа «Ундервуд».

«Тульское торжище» — это мероприятие нового формата, где туляки, жители области и гости региона могут поближе познакомиться с продукцией местных производителей.

Вход свободный.