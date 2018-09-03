Фестиваль Добрых Искусств «Бабушкин Сад» — это уникальный культурный проект, нацеленный на возрождение гуманитарного духа искусства, поддержание и развитие общечеловеческих духовных ценностей. Организаторы соединили классическую музыку, театр и живопись с уникальной природой Заокского края.

За три дня на 4 сценах будут показаны 15 спектаклей и 18 концертов, проведены авторские вечера Виктории Тарасовой, Андрея Мерзликина и Игоря Петренко, мастер-классы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, школы искусств им. В. Д. Поленова , клоуна Пампуша, а также торжественные салюты в дни открытия и закрытия фестиваля. Программа рассчитана на всю семью и порадует самого взыскательного зрителя.

В фестивале примут участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина, Гоша Куценко, Ирина Шведова, Анатолий Кот, Антон Эльдаров, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Виктория Тарасова, путешественники Фёдор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, кино-театральная студия «Школа Гардемаринов» нар.арт.России Дмитрия Харатьяна, Театр неслышащих актёров «Недослов», Оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных и др.

Перед гостями фестиваля развернётся настоящий творческий город, в котором смогут пообщаться таланты и их поклонники.