Фестиваль добрых искусств «Бабушкин Сад»
Фестиваль Добрых Искусств «Бабушкин Сад» — это уникальный культурный проект, нацеленный на возрождение гуманитарного духа искусства, поддержание и развитие общечеловеческих духовных ценностей. Организаторы соединили классическую музыку, театр и живопись с уникальной природой Заокского края.
За три дня на 4 сценах будут показаны 15 спектаклей и 18 концертов, проведены авторские вечера Виктории Тарасовой, Андрея Мерзликина и Игоря Петренко, мастер-классы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, школы искусств им.
В фестивале примут участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина, Гоша Куценко, Ирина Шведова, Анатолий Кот, Антон Эльдаров, Игорь Петренко, Андрей Мерзликин, Виктория Тарасова, путешественники Фёдор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, кино-театральная студия «Школа Гардемаринов» нар.арт.России Дмитрия Харатьяна, Театр неслышащих актёров «Недослов», Оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных и др.
Перед гостями фестиваля развернётся настоящий творческий город, в котором смогут пообщаться таланты и их поклонники.
Вход свободный.
На мероприятия и мастер-классы можно зарегистрироваться здесь.
Полная программа фестиваля:
7 сентября
11:00 — 12:00 — Вокально-хореографический ансамбль «Русы» и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой (Зелёный театр)
12:00 — 13:00 — Театр вкуса Юрия Макеева, «Семейная пекарня» (Малый театр)
13:00 — 13:30 — «Гнесинские виртуозы» МССМШ (колледж) им. Гнесиных (Зелёный театр)
13:30 — 15:00 — Аудио-спектакль «Вселенная голосов», Тимур Алгабеков (Малый театр)
15:00 — 16:00 — Открытие Фестиваля Добрых Искусств «Бабушкин сад» (Зелёный театр) Ведущие: Вадим Медведев и Татьяна Лихачёва.
16:00 — 17:00 — Театр «Собор» спектакль «Последняя русская царица» (Большой театр) в гл. роли Любовь Толкалина.
17:00 — 18:00 — «Гранд дуэт арф» МССМШ (колледж) им. Гнесиных (Зелёный театр)
18.00−19.00 — Фильм «Ойкумена Фёдора Конюхова», реж. Владимир Зайцев (Малый театр)
19:00 — 20:30 — Театр неслышащих актёров «Недослов». Спектакль «Гамлет. Начало» (Большой театр)
20.30−22.00 — Альманах добрых фильмов молодых режиссёров (короткометражное кино) (Зелёный театр)
22:00 — Торжественный салют
22:30 — 23:30 — «Веранда-джаз». Лауреаты международных конкурсов Ляля Ковалёва — вокал (Россия) и Владимир Василенко — электро-аккордеон (Украина)
8 сентября
11.00−12.00 — Семейный Музыкальный Театр Мечты. Спектакль «Том Сойер». (Зелёный театр)
12.00−13.00 — Детский театр «Потешки», спектакль «Добрыня Никитич», (Большой театр)
13:00 — 14:10 — Театр А. Джигарханяна, спектакль «Детские сцены» по сказкам Андерсена на малой сцене (Малый театр). В гл. роли — заслуженная артистка России Ольга Кузина.
14:00 — 15:00 — Школа Гардемаринов Дмитрия Харатьяна, «Гардемарины, вперёд!» (Зелёный театр)
15:00 — 16:00 — Музыкально-поэтический моноспектакль актрисы, певицы и композитора Ирины Шведовой с поэзией Николая Рубцова «Душа хранит» (Большой театр)
16:00 — 17:00 — Камерный хор Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Зелёный театр)
17:00 — 18:00 — Спектакль Театра Джигарханяна «Софья» к юбилею Толстого (Малый театр). В гл. роли — Ксения Громова.
18:00 — 19:00 — МУЛЬТиJazz, /Ансамбль «Домисолька» и Республика KIDS/ (Зелёный театр)
19:00 — 20:00 — Моноспектакль Анатолия Кота «Записки сумасшедшего», (Большой театр)
20:00 — 21:00 — Творческий центр «Мир талантов», спектакль «Давай, детка!», г. Пущино, (Малый театр)
21.00−22.30 — Альманах добрых фильмов молодых режиссёров (короткометражное кино) (Зелёный театр)
22:30 — 23:30 — «Веранда-джаз», Джазовые музыканты Николая Чермошенцева.
9 сентября
10:00 — 11:00 — Детский духовой оркестр детской музыкальной школы им.
11:00 — 12:00 — Деревенский театр, спектакль «Сказка о царе Салтане», г. Малоярославец, (Большой театр)
12:00 — 13:00 — Хор «Москворечье» (Зеленый театр)
14.00−15.00 — Спектакль Театра Клоунов «Пампуш» (Зелёный театр)
15:00 — 16:30 -Театр «Сцена Спутник», Спектакль «Розовый самолет» (Большой театр)
16:00 — 17:00 — Группа «КвитЧ» (Зелёный театр)
17:00 — 18:00 — Театральный проект «ИГРАЕМ КНИГУ», «Человеткин» (Малый театр)
21:00 — 22:00 — Церемония закрытия фестиваля (Зелёный театр)
22:30 — 23:30 — Концерт группы Гоши Куценко «ГК» (Зелёный театр)
23:30 — Праздничный салют