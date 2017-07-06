Выходные в Туле: 7-9 июля

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. А как проводить это время, решать только вам. Предлагаем вашему вниманию афишу на выходные.

танцы

Необитаемый остров

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

8 июля, суббота, 23.00

Вход: 300 Р

Хотите почувствовать себя Робинзоном? Хотите побыть выжившим участником кораблекрушения или авиакатастрофы? Можно реально повеселиться! Отдалитесь от внешнего мира, проникнитесь природой на вечеринке «Необитаемый остров».

маньерист

Поэтический вечер Вадима Степанцова

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

7 июля, пятница, 22.00

300 Р

Вадим Степанцов — поэт, музыкант, основатель Ордена куртуазных маньеристов. Почитатели творчества великого Магистра смогут услышать всего Степанцова в одном флаконе, в одном концерте. Вадим предстанет во всех своих ипостасях: остроумного шоумена, поэта, чтеца, исполнителя романсов и харизматиченого лидера убойной рок-группы. Вадим прочтет свои стихи, как проверенные временем и любимые публикой, так и новейшие.

экстрим

Гонка героев

Некрасово, центр активного отдыха

Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2

8 июля, суббота, 10.00

2000 Р с команды

Гонка героев — это культовый забег с препятствиями всероссийского масштаба. Более 50 тысяч человек по всей стране уже приняли участие в знаменитой «Гонке героев». Гонка героев в парке активного отдыха «Некрасово» — это экстрим, адреналин и сумасшедший драйв, которых вам так не хватало. Вас ждёт музыка на трассе, командный забег, интерактивные препятствия, фестиваль еды. Ты можешь присоединиться к любому взводу (до 10 человек) — проходите испытания командой, поддерживая друг друга на протяжении всей гонки.

современная проза

Читка в Барабане

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

7 июля, пятница, 19.00

100 Р

Пятничным вечером в арт-пространстве «Барабан» состоится читка пьесы Натальи Ворожбит (на фото) «Саша, вынеси мусор». Пьеса была написана в рамках проекта шотландского драматурга и режиссера Николы Маккартни A Play, A Pie and A Pint, в котором участвовали русскоязычные драматурги.

шалом

Фестиваль искусств в Поленово

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

9 июля, воскресенье, 13.00

Билеты от 750 Р

Летний фестиваль искусств «В поисках Земли обетованной» пройдет в усадьбе Поленово в течение всего июля. 9 июля состоятся лекция Павла Крючкова и творческий вечер Дины Рубиной (Израиль).

Павел Крючков расскажет о таинственной, драматичной и одновременно счастливой стороне биографии знаменитого писателя, связанной с еврейской историей и культурой. Дина Рубина на творческом вечере прочитает зарисовки жизни в современном Израиле — возможно, некоторые из них лягут в основу ее будущих произведений.

как дети

Сказки Деда Филимона

Одоев, площадь им. Ленина

8 июля, суббота, 10.00

Вход свободный

8 июля 2017 года состоится Третий межрегиональный Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки. В целях пропаганды и популяризации наследия игрушечных и гончарных промыслов России, привлечения внимания к Одоевскому краю, как к одному из ярчайших центров игрушечного промысла России, музей «Филимоновская игрушка» при поддержке правительства Тульской области и администрации муниципального образования «Одоевский район» проводит очередной Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона».

а что в кино?

С 6 июля в кинотеатрах Тулы — новые фильмы. Расскажем о них.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой. После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

У Говарда есть любящая жена Диана, две дочери, престижная работа — он адвокат на Манхэттене, а также он является владельцем уютного загородного дома. Однако однообразие жизни удручает его. Однажды, возвращаясь с работы, он решает спрятаться на чердаке гаража, откуда хорошо виден его дом, и понаблюдать за тем, как его семья отреагирует на его исчезновение. Идут дни, а Говард все продолжает наблюдать за своей семьей и раздумывает о том, насколько далеко это все зайдет. Когда он вернется к жене и детям и вернется ли вообще? Смотрите в фильме «Во всём виноват енот».

Действие фильма «Эксперимент «Офис»"происходит в Колумбии, в здании международной некоммерческой корпорации. Всем сотрудникам организации вживляются чипы в голову — начальство говорит, что это необходимая мера, потому что в Колумбии часто похищают людей. В один прекрасный день по всему зданию раздаётся Голос, который приказывает работникам убить двоих. Вскоре они понимают, что выбраться из здания невозможно, а игнорирование Голоса приводит к смерти случайных сотрудников.

Ко Дню семье, любви и верности — в кинотеатрах стартовала премьера фильма «Сказ о Петре и Февронии». XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

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