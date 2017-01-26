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Сказки Деда Филимона

Сказки Деда Филимона

8 июля 2017 года состоится Третий межрегиональный Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки.

В целях пропаганды и популяризации наследия игрушечных и гончарных промыслов России, привлечения внимания к Одоевскому краю, как к одному из ярчайших центров игрушечного промысла России, музей «Филимоновская игрушка» при поддержке правительства Тульской области и администрации муниципального образования «Одоевский район» проводит очередной Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона».

Справочная информация: +7 960 599-71-73, yarilonews@mail.ru.

Подробнее.

Где и когда?
Одоев, пл. Ленина
Одоев, площадь им. Ленина
8 июля 2017, суббота
10:00
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