8 июля 2017 года состоится Третий межрегиональный Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки.

В целях пропаганды и популяризации наследия игрушечных и гончарных промыслов России, привлечения внимания к Одоевскому краю, как к одному из ярчайших центров игрушечного промысла России, музей «Филимоновская игрушка» при поддержке правительства Тульской области и администрации муниципального образования «Одоевский район» проводит очередной Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона».

Справочная информация: +7 960 599-71-73 , yarilonews@mail.ru.

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