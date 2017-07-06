Есть такая работа — с собаками дружить!

Фото из архива героини публикации.

Юлии Жуковой всего 19 лет, но ее рабочий стаж уже 10 лет. А все потому, что работа для нее – хобби и любовь всей жизни!

Работа — вещь очень серьезная. Именно поэтому зачастую подростки не задерживаются на одном месте и кочуют, пока не научатся быть более ответственными и организованными. Но если работа — не работа, а хобби? Как у Юлии Жуковой, например.

Юля Жукова нашла работу в девять лет, почти десять лет назад. За это время многое изменилось: девочка выросла, закончила школу, поступила в институт, но рабочее место у нее то же, что и в детстве.

Тетя Юли занималась с собаками с 80-х годов, именно она и привела племянницу в 2007 году в кинологический центр. Но там их ждал отказ из-за юного возраста девочки. На следующий год ее взяли, и тогда и началась Юлина карьера хендлера. Сегодня практически ни одна выставка собак не обходится без этих специалистов. Название хендлинг происходит от английского слова «hand» – рука и обозначает управление. Это понятие уже укрепилось среди кинологов и заводчиков породистых собак.

Таким образом, хендлер – это человек, представляющий собаку на породной выставке в экстерьерном ринге.

Юлю обучала и подготавливала Марина Орлова, директор кинологического центра. Уже спустя три месяца девочка заняла четвертое место на международной выставке «Россия-2008».

– Самое сложное — установить контакт с собакой. Если его нет, то нет и побед. К каждой собаке, как к человеку, нужен особый подход, — говорит девушка и достает из рюкзака вкусности для своего цвергшнауцера Яппи. Он — ее личная гордость.

– Я взяла его в одном из лучших питомников мира — Gloris. Это была моя маленькая мечта: взять собаку оттуда. Прежде я видела этих собак на выставках, но сама с ними никогда не работала.

Яппи, как и его хозяйка, добился многого, он уже опытный конкурсант и выступал не только на своей родине, но и в Европе. На данный момент он является интерчемпионом — чемпионом мира по красоте.

Помимо Яппи Юля тренирует лабрадоров, ретриверов, силихем-терьеров, австралийских овчарок и еще множество пород, которые участвуют в международных выставках и чемпионатах и занимают на них почетные места.

А сейчас, как и ей когда-то помогали осваиваться, Юля помогает юному Стёпе Цыбулаеву. Ему семь лет, но он уже активно идет вперед под чутким руководством Юли.

Мальчик уже дважды участвовал в конкурсе «Ребенок и собака», причем в первый раз занял почетное третье место, а вторая попытка принесла ему победу. Стёпа очень любит собак, у него дома их пять, и это не предел!

– Честно, это забавно! Я очень горжусь им и верю, что Стёпа станет отличным хендлером, когда вырастет, ведь он уже сейчас здорово справляется! — говорит Юлия.

Учить ребенка тому, что знаешь, — чудесно. Ведь всем нам нужен кто-то, кто поможет, вдохновит, заставит двигаться вперед, преодолевать преграды и не сдаваться. Юлиным мотиватором и наставником по сей день является Ольга Селиверстова, заводчица Яппи. В ее питомнике более двадцати чемпионов мира и Европы, в которых Юля влюблена с 14 лет и которыми не устает любоваться.

– Ее труд бесценен, я благодарна ей за то, что она дала мне хороший «пинок», после которого я изменила свое мировоззрение и довела Яппи до интерчемпиона, — улыбается Юля Жукова.



Сейчас график у Юли очень плотный — нужно много тренироваться, ведь в планах участие во всех тульских выставках, в международной выставке в Курске, в шоу «Россия» в Москве, а также в выставке в культурной столице нашей Родины — Санкт-Петербурге.

Работать с собаками не легче, чем с людьми. У каждой собаки свой характер, свои манеры и привычки, их нужно понять, расположить к себе.

С ними нужно подружиться. Но неужели только человек учит собаку? Ведь и животные многому нас учат…

– Собаки научили меня думать не только о себе. Сейчас я в первую очередь думаю о них. Они никогда не предадут и не подставят, они лучше людей. Мне кажется, собаки пришли в этот мир, чтобы научить человека быть верным, показывая личным примером, что такое верность.

Из досье Myslo

Юлия Дмитриевна Жукова

Родилась 11 декабря 1998 г. в Туле.

Студентка 1-го курса ТулГУ, кафедра журналистики.

Семья: мама Ирина, бабушка Надежда, тетя Ольга.

Любимый фильм: «Легенда номер 17».

Любимая книга: Джек Лондон «Зов предков».

Любимое блюдо: пицца.

Мечта: выиграть чемпионат мира.

Девиз: «Никогда не говори никогда».



Автор текста Дарья Неретина.

Фото со странички Юлии Жуковой в соцсети «ВКонтакте».