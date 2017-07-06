афиша
афиша
Регистрация
Во всём виноват енот

Во всём виноват енот

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 6.07.2017
 
Режиссер:
Робин Свайкорд
 
Актеры:
Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Джейсон О’Мара, Беверли Д’Анджело, Йен Энтони Дэйл, Эллери Спрейберри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Моника Лосон, Виктория Бруно, Элиза Коулмэн
 
Жанр:
драма
 
 
 

 

У Говарда есть любящая жена Диана, две дочери, престижная работа — он адвокат на Манхэттене, а также он является владельцем уютного загородного дома. Однако однообразие жизни удручает его. Однажды, возвращаясь с работы, он решает спрятаться на чердаке гаража, откуда хорошо виден его дом, и понаблюдать за тем, как его семья отреагирует на его исчезновение. Идут дни, а Говард все продолжает наблюдать за своей семьей и раздумывает о том, насколько далеко это все зайдет. Когда он вернется к жене и детям и вернется ли вообще?

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.