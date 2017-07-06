Во всём виноват енот

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 6.07.2017

Режиссер: Робин Свайкорд

Актеры: Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Джейсон О’Мара, Беверли Д’Анджело, Йен Энтони Дэйл, Эллери Спрейберри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Моника Лосон, Виктория Бруно, Элиза Коулмэн

Жанр:

драма

У Говарда есть любящая жена Диана, две дочери, престижная работа — он адвокат на Манхэттене, а также он является владельцем уютного загородного дома. Однако однообразие жизни удручает его. Однажды, возвращаясь с работы, он решает спрятаться на чердаке гаража, откуда хорошо виден его дом, и понаблюдать за тем, как его семья отреагирует на его исчезновение. Идут дни, а Говард все продолжает наблюдать за своей семьей и раздумывает о том, насколько далеко это все зайдет. Когда он вернется к жене и детям и вернется ли вообще?