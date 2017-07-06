Во всём виноват енот
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 6.07.2017
Режиссер:
Робин Свайкорд
Актеры:
Брайан Крэнстон, Дженнифер Гарнер, Джейсон О’Мара, Беверли Д’Анджело, Йен Энтони Дэйл, Эллери Спрейберри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Моника Лосон, Виктория Бруно, Элиза Коулмэн
Жанр:
У Говарда есть любящая жена Диана, две дочери, престижная работа — он адвокат на Манхэттене, а также он является владельцем уютного загородного дома. Однако однообразие жизни удручает его. Однажды, возвращаясь с работы, он решает спрятаться на чердаке гаража, откуда хорошо виден его дом, и понаблюдать за тем, как его семья отреагирует на его исчезновение. Идут дни, а Говард все продолжает наблюдать за своей семьей и раздумывает о том, насколько далеко это все зайдет. Когда он вернется к жене и детям и вернется ли вообще?
Сегодня
|17:55
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8 июля, суббота
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Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
8 июля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
9 июля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
10 июля, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
11 июля, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
12 июля, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55