Читка в Барабане

Пятничным вечером в арт-пространстве «Барабан» состоится читка пьесы Натальи Ворожбит (на фото) «Саша, вынеси мусор».

Пьеса была написана в рамках проекта шотландского драматурга и режиссера Николы Маккартни A Play, A Pie and A Pint, в котором участвовали русскоязычные драматурги.

Виктор Рыжаков в беседе с Еленой Ковальской colta.ru: «В пьесе Ворожбит вообще гоголевская атмосфера. Смешно, но совершенно нешуточные вещи совершаются. Выдающийся получился текст. Он больше чем про Украину, про любовь, мужчину и женщину. Он про что-то более важное. Может, это звучит и по-дурацки, но это про настоящее человеческое. Про то, что человек может быть искаженно некрасив, изломан, но интуитивно продирается к самому важному».

Читают участники субботних тренингов БАРАБАНа — Екатерина Щепилова, Антон Завадский, Ольга Барабанова, Настя Шеховцова.

Вход 100 Р.