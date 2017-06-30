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Читка в Барабане

Читка в Барабане

Пятничным вечером в арт-пространстве «Барабан» состоится читка пьесы Натальи Ворожбит (на фото) «Саша, вынеси мусор».

Пьеса была написана в рамках проекта шотландского драматурга и режиссера Николы Маккартни A Play, A Pie and A Pint, в котором участвовали русскоязычные драматурги.

Виктор Рыжаков в беседе с Еленой Ковальской colta.ru: «В пьесе Ворожбит вообще гоголевская атмосфера. Смешно, но совершенно нешуточные вещи совершаются. Выдающийся получился текст. Он больше чем про Украину, про любовь, мужчину и женщину. Он про что-то более важное. Может, это звучит и по-дурацки, но это про настоящее человеческое. Про то, что человек может быть искаженно некрасив, изломан, но интуитивно продирается к самому важному».

Читают участники субботних тренингов БАРАБАНа — Екатерина Щепилова, Антон Завадский, Ольга Барабанова, Настя Шеховцова.

Вход 100 Р.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
7 июля 2017, пятница
19:00
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