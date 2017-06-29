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Человек-паук: Возвращение домой

Человек-паук: Возвращение домой

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 06.07.2017
 
Режиссер:
Джон Уоттс
  
Актеры:
Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей, Энгаури Райс, Зендея Коулман, Майкл Китон, Дональд Гловер, Мартин Старр, Джон Фавро, Логан Маршалл-Грин
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Продолжительноcть:
133 мин
  

 

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

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09:30 3D Химик (Ефремов)
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10:10 Союз (Алексин)
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Азимут (Богородицк)
11:00 Киносити
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13:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Азимут (Богородицк)
13:50 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
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14:40 Октябрь
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15:30 Киносити
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15:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:15 3D Киносити
16:30 3D Химик (Ефремов)
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18:05 3D Союз (Алексин)
18:10 Киносити
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 3D Киносити
18:50 3D Химик (Ефремов)
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19:55 3D Азимут (Богородицк)
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
20:50 Киносити
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21:10 3D Химик (Ефремов)
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21:50 Киносити
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22:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:30 Киносити
23:05 Союз (Алексин)
23:45 Октябрь
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
Завтра
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09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Азимут (Богородицк)
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12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:05 Октябрь
12:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05 3D Азимут (Богородицк)
13:50 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:10 3D Химик (Ефремов)
14:40 Октябрь
15:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:35 3D Союз (Алексин)
15:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:30 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Азот (Новомосковск)
17:15 Октябрь
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:45 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:05 3D Союз (Алексин)
18:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35 3D Октябрь
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 3D Химик (Ефремов)
19:35 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Азимут (Богородицк)
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
21:10 3D Октябрь
21:10 3D Химик (Ефремов)
21:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 3D Юность (Узловая)
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23:45 Октябрь
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июля, суббота
09:00 Октябрь
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:40 3D Азимут (Богородицк)
11:05 3D Октябрь
11:35 3D Азот (Новомосковск)
11:50 3D Химик (Ефремов)
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:05 3D Азимут (Богородицк)
13:20 Октябрь
13:50 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:10 3D Химик (Ефремов)
15:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 Октябрь
16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:30 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Азот (Новомосковск)
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:45 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:05 3D Союз (Алексин)
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 3D Химик (Ефремов)
18:55 3D Октябрь
19:35 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Азимут (Богородицк)
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Октябрь
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
21:10 3D Химик (Ефремов)
21:30 3D Октябрь
21:35 3D Юность (Узловая)
21:55 3D Азот (Новомосковск)
22:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
23:05 Союз (Алексин)
00:05 Октябрь
9 июля, воскресенье
09:00 Октябрь
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:40 3D Азимут (Богородицк)
11:05 3D Октябрь
11:35 3D Азот (Новомосковск)
11:50 3D Химик (Ефремов)
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:05 3D Азимут (Богородицк)
13:20 Октябрь
13:50 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:10 3D Химик (Ефремов)
15:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 Октябрь
16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:30 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Азот (Новомосковск)
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:45 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:05 3D Союз (Алексин)
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 3D Химик (Ефремов)
18:55 3D Октябрь
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20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Октябрь
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
21:10 3D Химик (Ефремов)
21:30 3D Октябрь
21:35 3D Юность (Узловая)
21:55 3D Азот (Новомосковск)
22:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
23:05 Союз (Алексин)
00:05 Октябрь
10 июля, понедельник
09:00 Октябрь
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Союз (Алексин)
10:40 3D Азимут (Богородицк)
11:05 3D Октябрь
11:35 3D Азот (Новомосковск)
11:50 3D Химик (Ефремов)
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:05 3D Азимут (Богородицк)
13:20 Октябрь
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:10 3D Химик (Ефремов)
15:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 Октябрь
16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:30 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Азот (Новомосковск)
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:05 3D Союз (Алексин)
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 3D Химик (Ефремов)
18:55 3D Октябрь
19:35 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Азимут (Богородицк)
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Октябрь
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
21:10 3D Химик (Ефремов)
21:30 3D Октябрь
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22:20 3D Азимут (Богородицк)
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00:05 Октябрь
11 июля, вторник
09:00 Октябрь
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
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10:10 Союз (Алексин)
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11:05 3D Октябрь
11:35 3D Азот (Новомосковск)
11:50 3D Химик (Ефремов)
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15:35 3D Союз (Алексин)
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16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:30 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Азот (Новомосковск)
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:45 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:05 3D Союз (Алексин)
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
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20:15 Октябрь
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
21:10 3D Химик (Ефремов)
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22:20 3D Азимут (Богородицк)
23:05 Союз (Алексин)
00:05 Октябрь
12 июля, среда
09:00 Октябрь
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:10 Союз (Алексин)
10:40 3D Азимут (Богородицк)
11:05 3D Октябрь
11:35 3D Азот (Новомосковск)
11:50 3D Химик (Ефремов)
12:00 Иллизиум (Новомосковск)
12:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:05 3D Азимут (Богородицк)
13:20 Октябрь
13:50 3D Юность (Узловая)
14:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:00 3D Родина (Ясногорск)
14:10 3D Химик (Ефремов)
15:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:35 3D Союз (Алексин)
15:55 Октябрь
16:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:30 3D Химик (Ефремов)
17:10 3D Азот (Новомосковск)
17:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:45 3D Юность (Узловая)
18:00 3D Родина (Ясногорск)
18:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:05 3D Союз (Алексин)
18:40 Иллизиум (Новомосковск)
18:50 3D Химик (Ефремов)
18:55 3D Октябрь
19:35 3D Азот (Новомосковск)
19:55 3D Азимут (Богородицк)
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Октябрь
20:30 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:35 3D Союз (Алексин)
21:10 3D Химик (Ефремов)
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