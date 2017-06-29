Человек-паук: Возвращение домой
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 06.07.2017
Режиссер:
Джон Уоттс
Актеры:
Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей, Энгаури Райс, Зендея Коулман, Майкл Китон, Дональд Гловер, Мартин Старр, Джон Фавро, Логан Маршалл-Грин
Жанр:
фантастика, экшен
Продолжительноcть:
133 мин
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
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10 июля, понедельник
11 июля, вторник
12 июля, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Киносити
|
10:10
11:00
12:50
15:30
3D 16:15
17:20
18:10
3D 18:50
20:50
3D 21:25
21:50
22:30
3D 00:05
|Октябрь
|
3D 09:00
12:05
14:40
17:15
3D 18:35
3D 21:10
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
3D 13:00
3D 15:45
3D 18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Союз (Алексин)
|
10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 17:45
3D 21:35
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:00
12:05
14:40
17:15
3D 18:35
3D 21:10
23:45
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:15
3D 13:00
3D 15:45
3D 18:30
3D 21:15
3D 23:55
|Союз (Алексин)
|
10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 17:45
3D 21:35
8 июля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Октябрь
|
09:00
3D 11:05
13:20
15:55
3D 18:55
20:15
3D 21:30
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Союз (Алексин)
|
10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 17:45
3D 21:35
9 июля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Октябрь
|
09:00
3D 11:05
13:20
15:55
3D 18:55
20:15
3D 21:30
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Союз (Алексин)
|
10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 17:45
3D 21:35
10 июля, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
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3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Октябрь
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09:00
3D 11:05
13:20
15:55
3D 18:55
20:15
3D 21:30
00:05
|Родина (Ясногорск)
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3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Союз (Алексин)
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10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
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3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
11 июля, вторник
|Азимут (Богородицк)
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3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
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3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Октябрь
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09:00
3D 11:05
13:20
15:55
3D 18:55
20:15
3D 21:30
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Союз (Алексин)
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10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
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3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 17:45
3D 21:35
12 июля, среда
|Азимут (Богородицк)
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3D 10:40
3D 13:05
3D 19:55
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 17:10
3D 19:35
3D 21:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:00
3D 12:30
3D 15:00
3D 16:10
3D 17:30
18:40
3D 20:00
3D 20:30
|Октябрь
|
09:00
3D 11:05
13:20
15:55
3D 18:55
20:15
3D 21:30
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 18:00
3D 22:00
|Союз (Алексин)
|
10:10
3D 15:35
3D 18:05
3D 20:35
23:05
|Химик (Ефремов)
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3D 09:30
3D 11:50
3D 14:10
3D 16:30
3D 18:50
3D 21:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:50
3D 17:45
3D 21:35