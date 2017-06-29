Человек-паук: Возвращение домой

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 06.07.2017

Режиссер: Джон Уоттс

Актеры: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей, Энгаури Райс, Зендея Коулман, Майкл Китон, Дональд Гловер, Мартин Старр, Джон Фавро, Логан Маршалл-Грин

Жанр: фантастика, экшен

Продолжительноcть: 133 мин

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.