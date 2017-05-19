Поэтический вечер Вадима Степанцова

Вадим Степанцов — поэт, музыкант, основатель Ордена куртуазных маньеристов. Почитатели творчества великого Магистра смогут услышать всего Степанцова в одном флаконе, в одном концерте. Вадим предстанет во всех своих ипостасях: остроумного шоумена, поэта, чтеца, исполнителя романсов и харизматиченого лидера убойной рок-группы.

Вадим прочтет свои стихи, как проверенные временем и любимые публикой, так и новейшие.