Продолжаем голосование за лучшую управляющую компанию
Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.
Напоминаем вам, что мы запустили голосование за управляющие компании нашего города.
С какими УК вы сталкивались и какими довольны, а какими нет? Приходилось отказываться от недобросовестной и выбирать новую? Поделитесь своим мнением!
Голосуйте за самые лучшие на ваш взгляд управляющие компании, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара управляющих компаний, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
18 июля мы подведем итоги голосования и назовем три лучших, самых «народных» управляющих компании Тулы.
А ещё мы ждём ваших развернутых комментариев. Какие управляющие компании вам нравятся и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.