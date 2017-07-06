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Эксперимент «Офис»

Эксперимент «Офис»

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 6.07.2017
 
Режиссер:
Грег МакЛин
 
Актеры:
Джон Галлахер мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон Кристофер, Макгинли, Мелони Диас, Джош Бренер
 
Жанр:
ужасы, триллер
 
Продолжительноcть:
88 мин
 
 

 

Действие фильма происходит в Колумбии, в здании международной некоммерческой корпорации. Всем сотрудникам организации вживляются чипы в голову - начальство говорит, что это необходимая мера, потому что в Колумбии часто похищают людей. В один прекрасный день по всему зданию раздаётся Голос, который приказывает работникам убить двоих. Вскоре они понимают, что выбраться из здания невозможно, а игнорирование Голоса приводит к смерти случайных сотрудников. 

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