Эксперимент «Офис»
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 6.07.2017
Режиссер:
Грег МакЛин
Актеры:
Джон Галлахер мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон Кристофер, Макгинли, Мелони Диас, Джош Бренер
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
88 мин
Действие фильма происходит в Колумбии, в здании международной некоммерческой корпорации. Всем сотрудникам организации вживляются чипы в голову - начальство говорит, что это необходимая мера, потому что в Колумбии часто похищают людей. В один прекрасный день по всему зданию раздаётся Голос, который приказывает работникам убить двоих. Вскоре они понимают, что выбраться из здания невозможно, а игнорирование Голоса приводит к смерти случайных сотрудников.
Сегодня
|21:10
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Завтра
|21:10
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8 июля, суббота
|21:10
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9 июля, воскресенье
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10 июля, понедельник
|21:10
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11 июля, вторник
|21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
12 июля, среда
|21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
8 июля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
9 июля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
10 июля, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
11 июля, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
12 июля, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10