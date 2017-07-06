Эксперимент «Офис»

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 6.07.2017

Режиссер: Грег МакЛин

Актеры: Джон Галлахер мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон Кристофер, Макгинли, Мелони Диас, Джош Бренер

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 88 мин

Действие фильма происходит в Колумбии, в здании международной некоммерческой корпорации. Всем сотрудникам организации вживляются чипы в голову - начальство говорит, что это необходимая мера, потому что в Колумбии часто похищают людей. В один прекрасный день по всему зданию раздаётся Голос, который приказывает работникам убить двоих. Вскоре они понимают, что выбраться из здания невозможно, а игнорирование Голоса приводит к смерти случайных сотрудников.