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Сказ о Петре и Февронии

Сказ о Петре и Февронии

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 6.07.2017
 
Режиссер:
Юрий Рязанов, Юрий Кулаков
 
Актеры:
Владислав Юдин, Юлия Горохова, Иван Охлобыстин, Владимир Антоник, Константин Карасик, Виктор Вержбицкий, Диомид Виноградов, Вадим Медведев, Арзу Сулейманова, Сергей Усков
 
Жанр:
мультфильм
 
Продолжительноcть:
85 мин
 
 

 

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

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