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Выходные в Туле: 5-7 февраля

Выходные в Туле: 5-7 февраля

Мы обещали классные выходные? Мы выполнили обещание. Теперь дело за вами: хорошо отдохнуть, чтобы немного отвлечься от серых и монотонных будней. А поможет в этом, ну или попытается, наша афиша. Никаких онлайнов, только живые эмоции.

Panbrothers Band

Когда: 5 февраля, пятница, 21.00.

Где: тульский рок-клуб M2.
Стоимость: от 300 руб.

Panbrothers Band

5 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также кавер-версии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.

 

Фестиваль «Король и Шут»

Когда: 6 февраля, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 400 руб.

Фестиваль Король и Шут

6 февраля на сцене Concert Hall пройдет фестиваль «Король и Шут», посвященный Михаилу Горшеневу и его группе. Вы сможете послушать знаменитые песни группы «Король и Шут» в живом исполнении!

 

Любовная отповедь

Когда: 6 февраля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

6 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
 

Мастер-класс Антона Давидянца

Когда: 6 февраля, суббота, 10.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 500 руб.

Мастер-класс Антона Давидянца

6 февраля в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс одного из самых востребованных бас-гитаристов России — Антона Давидянца. Музыкант имеет опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов), он лидер проекта Impact Fuze. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова («А-Студио»), Би-2, Ёлки, Сосо Павлиашвили.

 

Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Когда: 6 февраля, суббота, 11.00.

Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: 700 рублей.

Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.

 

Бригадный подряд

Когда: 7 февраля, воскресенье, 19.00.
Где: Backstage club.
Стоимость: 1000 рублей.

Бригадный Подряд

7 февраля на сцене клуба Backstage пройдет концерт группы «Бригадный подряд». Вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.
 

Alis Band

Когда: 7 февраля, воскресенье, 19.30.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 700 руб.

Alis Band

7 февраля на сцене «Типографии» состоится концерт московского дуэта Alis Band. Проект родился из дружбы и творчества двух гитаристов Алексея Пивака и Андрея Лысикова.
 

КУРИЦА

Когда: 6 февраля, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб.

КУРИЦА

6 февраля на сцене театра «Эрмитаж» пройдут премьерные спектакли провинциальной комедии в 2-х действиях «КУРИЦА» по пьесе Николая Коляды.
 
Курица — прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. 
 

Открытый микрофон в «Типографии»

Когда: 5 февраля, пятница, 18.30.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: свободный взнос.

Открытый микрофон в «Типографии»

5 февраля в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять на публике свои шутки!
 

Музейные встречи в филиалах музея-заповедника «Куликово поле»

Когда: 6-7 февраля, суббота-воскресенье, 11.30-18.00.

Где: музей «Тульские древности», Научный центр «Археология и реставрация».

Музейные встречи в филиалах музея-заповедника «Куликово поле»

6 и 7 февраля в музее «Тульские древности» и в Научном центре «Археология и реставрация» пройдет много интересных событий как для детей, так и для взрослых.
 

Спортивный праздник «Большой тур» на Куликовом поле

Когда: 6 февраля, суббота, 11.00-17.00.

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино.
Записаться можно на сайте музея-заповедника.

Спортивный праздник «Большой тур» на Куликовом поле

6 февраля в Конном дворе музея-заповедника в селе Монастырщино в формате расширенной экскурсионной программы развернется спортивный праздник.
 

Москва – Петушки

Когда: 7 февраля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва – Петушки

7 февраля в Тульском камерном краматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?
 

«Тулица» - «Динамо-Метар»

Когда: 6 февраля, суббота, 18.00.

Где: Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение».

«Тулица» - «Динамо-Метар»

6 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоится игра между нашей «Тулицей» и челябинским «Динамо-Метар».
 
Что посмотреть?
В этом году «Молчанию ягнят» исполняется 30 лет. Почему фильм Джонатана Демме стал революционным для жанра? Почему на самом деле это не триллер о поисках серийного убийцы, а этапная феминистская драма? Какое значение имеют субъективная съемка и пристальные взгляды в камеру? И как фильм поднимает проблемы гендера и сексуальности?

В своем новом видеоэссе «КиноПоиск» разбирается, как устроено «Молчание ягнят» и почему так страшен Ганнибал Лектер.
 

 

Молчание ягнят (1991)

А вот, собственно, и сам фильм. О нем написано огромное количество рецензий и отзывов, которые весьма неоднозначны, поэтому мы на себя такую ответственность брать не будем. Скажем лишь, что картина принесет массу переживаний и эмоций.
 
Небольшие городки Америки сотрясают зверские убийства молодых женщин. Преступник по прозвищу Буффало Билл сдирает кожу с их тел и умело заметает все следы. Для помощи в запутанном расследовании привлекают молодого агента ФБР Клариссу Старлинг (Джоди Фостер).
 
Чтобы понять мотивы маньяка, она наносит визит бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру (Энтони Хопкинс), который отбывает пожизненное заключение в тюрьме за серию ужасающих преступлений. Он соглашается помочь девушке в обмен на информацию о ее жизни. Так начинается его тонкая психологическая игра.
 
Приятного просмотра!
 
 

На выходных обещают похолодание, но это не повод оставаться дома. Хорошего уик-энда!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 17:08 0
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