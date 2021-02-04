Выходные в Туле: 5-7 февраля
Мы обещали классные выходные? Мы выполнили обещание. Теперь дело за вами: хорошо отдохнуть, чтобы немного отвлечься от серых и монотонных будней. А поможет в этом, ну или попытается, наша афиша. Никаких онлайнов, только живые эмоции.
Panbrothers Band
Где: тульский рок-клуб M2.
Стоимость: от 300 руб.
5 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также кавер-версии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.
Фестиваль «Король и Шут»
Где: Concert Hall.
Стоимость: 400 руб.
6 февраля на сцене Concert Hall пройдет фестиваль «Король и Шут», посвященный Михаилу Горшеневу и его группе. Вы сможете послушать знаменитые песни группы «Король и Шут» в живом исполнении!
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
Мастер-класс Антона Давидянца
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 500 руб.
6 февраля в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс одного из самых востребованных бас-гитаристов России — Антона Давидянца. Музыкант имеет опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов), он лидер проекта Impact Fuze. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова («А-Студио»), Би-2, Ёлки, Сосо Павлиашвили.
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: 700 рублей.
Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.
Бригадный подряд
Когда: 7 февраля, воскресенье, 19.00.
Где: Backstage club.
Стоимость: 1000 рублей.
Alis Band
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 700 руб.
КУРИЦА
Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб.
Открытый микрофон в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: свободный взнос.
Музейные встречи в филиалах музея-заповедника «Куликово поле»
Где: музей «Тульские древности», Научный центр «Археология и реставрация».
Спортивный праздник «Большой тур» на Куликовом поле
Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино.
Записаться можно на сайте музея-заповедника.
Москва – Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
«Тулица» - «Динамо-Метар»
Где: Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение».
В своем новом видеоэссе «КиноПоиск» разбирается, как устроено «Молчание ягнят» и почему так страшен Ганнибал Лектер.
Молчание ягнят (1991)
На выходных обещают похолодание, но это не повод оставаться дома. Хорошего уик-энда!