Выходные в Туле: 5-7 февраля

Когда: 5 февраля, пятница, 21.00.

Где: тульский рок-клуб M2.

Стоимость: от 300 руб.

5 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band . Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также кавер-версии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.

6 февраля на сцене Concert Hall пройдет фестиваль « Король и Шут », посвященный Михаилу Горшеневу и его группе. Вы сможете послушать знаменитые песни группы «Король и Шут» в живом исполнении!

6 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Когда: 6 февраля, суббота, 10.00.

Где: КЦ «Типография».

Стоимость: от 500 руб.

6 февраля в культурном центре « Типография » пройдет мастер-класс одного из самых востребованных бас-гитаристов России — Антона Давидянца . Музыкант имеет опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов), он лидер проекта Impact Fuze. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова («А-Студио»), Би-2, Ёлки, Сосо Павлиашвили.

Когда: 6 февраля, суббота, 11.00.

Где: Центр приема гостей Тульской области.

Стоимость: 700 рублей.

Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле . Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.

Когда: 7 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Backstage club.

Стоимость: 1000 рублей.

7 февраля на сцене клуба Backstage пройдет концерт группы « Бригадный подряд ». Вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.

7 февраля на сцене «Типографии» состоится концерт московского дуэта Alis Band. Проект родился из дружбы и творчества двух гитаристов Алексея Пивака и Андрея Лысикова.

5 февраля в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять на публике свои шутки!

Когда: 6-7 февраля, суббота-воскресенье, 11.30-18.00. Где: музей «Тульские древности», Научный центр «Археология и реставрация».

6 и 7 февраля в музее «Тульские древности» и в Научном центре «Археология и реставрация» пройдет много интересных событий как для детей, так и для взрослых.

Когда: 6 февраля, суббота, 11.00-17.00. Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино.

Записаться можно на сайте музея-заповедника.

6 февраля в Конном дворе музея-заповедника в селе Монастырщино в формате расширенной экскурсионной программы развернется спортивный праздник.

Когда: 7 февраля, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

7 февраля в Тульском камерном краматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?

«Тулица» - «Динамо-Метар» Когда: 6 февраля, суббота, 18.00. Где: Универсальный спортивный комплекс «Новое поколение». 6 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и челябинским «Динамо-Метар».

Что посмотреть? В этом году «Молчанию ягнят» исполняется 30 лет. Почему фильм Джонатана Демме стал революционным для жанра? Почему на самом деле это не триллер о поисках серийного убийцы, а этапная феминистская драма? Какое значение имеют субъективная съемка и пристальные взгляды в камеру? И как фильм поднимает проблемы гендера и сексуальности?

В своем новом видеоэссе « В своем новом видеоэссе « КиноПоиск » разбирается, как устроено «Молчание ягнят» и почему так страшен Ганнибал Лектер. Молчание ягнят (1991) А вот, собственно, и сам фильм. О нем написано огромное количество рецензий и отзывов, которые весьма неоднозначны, поэтому мы на себя такую ответственность брать не будем. Скажем лишь, что картина принесет массу переживаний и эмоций. Небольшие городки Америки сотрясают зверские убийства молодых женщин. Преступник по прозвищу Буффало Билл сдирает кожу с их тел и умело заметает все следы. Для помощи в запутанном расследовании привлекают молодого агента ФБР Клариссу Старлинг (Джоди Фостер). Чтобы понять мотивы маньяка, она наносит визит бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру (Энтони Хопкинс), который отбывает пожизненное заключение в тюрьме за серию ужасающих преступлений. Он соглашается помочь девушке в обмен на информацию о ее жизни. Так начинается его тонкая психологическая игра. Приятного просмотра!