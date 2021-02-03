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Panbrothers Band

Panbrothers Band

5 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также каверверсии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.

Состав:
 
  • Коста Кest Панайотов - Lead vocal, DoubleBass, Songwriter;
  • Юрий Yurgen Батищев - Lead Guitar;
  • Александр Аlex-boy Чернышов - Western guitar, back-vocal;
  • Илья Jety Соколов -Drummer, back-vocal.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 февраля 2021, пятница
21:00
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Касса
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Alis Band
Купить билет
7 февраля, воскресенье 19:30
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 700 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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