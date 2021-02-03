Panbrothers Band
5 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также каверверсии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.
Состав:
- Коста Кest Панайотов - Lead vocal, DoubleBass, Songwriter;
- Юрий Yurgen Батищев - Lead Guitar;
- Александр Аlex-boy Чернышов - Western guitar, back-vocal;
- Илья Jety Соколов -Drummer, back-vocal.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 февраля 2021, пятница
21:00
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽