Panbrothers Band

5 февраля в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также каверверсии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.

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