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Alis Band

Alis Band

7 февраля на сцене «Типографии» состоится концерт московского дуэта Alis Band. Проект родился из дружбы и творчества двух гитаристов Алексея Пивака и Андрея Лысикова.

Андрей Лысиков много путешествовал по Европе с блюзовой программой, принимал участие в блюзовых фестивалях FOCSANI BLUES FESTIVAL в Румынии. Участвовал на круизных кораблях, теплоходах, по всей Европе. Какое то время Alis Band работал с народным артистом России Вечеславом Добрыниным. Кроме того, Андрей – полуфиналист шоу «Голос».
 
Гитарист Алексей Пивак на электрогитаре начинал с блюза. Шикарный мелодист, композитор, пишет красивую лирику, спонтанно импровизирует в разных жанрах музыки. В 1997 году его пригласили играть в тульскую блюз-рок группу Sound of Road. 10 лет работает с человеком-легендой, певцом и композитором, потрясающим мелодистом и заслуженным артистом России Аркадием Хораловым.
 
На концерте в «Типографии» вас ждут зажигательные гитарные рифы и сoло в стиле blues and rock n roll, регги и самые сливки мировых хитов от зажигательного дуэта Alis Band!
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 февраля 2021, воскресенье
19:30
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Касса
Niletto
Купить билет
19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3000 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
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25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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