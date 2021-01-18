Alis Band
7 февраля на сцене «Типографии» состоится концерт московского дуэта Alis Band. Проект родился из дружбы и творчества двух гитаристов Алексея Пивака и Андрея Лысикова.
Андрей Лысиков много путешествовал по Европе с блюзовой программой, принимал участие в блюзовых фестивалях FOCSANI BLUES FESTIVAL в Румынии. Участвовал на круизных кораблях, теплоходах, по всей Европе. Какое то время Alis Band работал с народным артистом России Вечеславом Добрыниным. Кроме того, Андрей – полуфиналист шоу «Голос».
Гитарист Алексей Пивак на электрогитаре начинал с блюза. Шикарный мелодист, композитор, пишет красивую лирику, спонтанно импровизирует в разных жанрах музыки. В 1997 году его пригласили играть в тульскую блюз-рок группу Sound of Road. 10 лет работает с человеком-легендой, певцом и композитором, потрясающим мелодистом и заслуженным артистом России Аркадием Хораловым.
На концерте в «Типографии» вас ждут зажигательные гитарные рифы и сoло в стиле blues and rock n roll, регги и самые сливки мировых хитов от зажигательного дуэта Alis Band!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 февраля 2021, воскресенье
19:30
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽