7 февраля на сцене «Типографии» состоится концерт московского дуэта Alis Band. Проект родился из дружбы и творчества двух гитаристов Алексея Пивака и Андрея Лысикова.

Андрей Лысиков много путешествовал по Европе с блюзовой программой, принимал участие в блюзовых фестивалях FOCSANI BLUES FESTIVAL в Румынии. Участвовал на круизных кораблях, теплоходах, по всей Европе. Какое то время Alis Band работал с народным артистом России Вечеславом Добрыниным. Кроме того, Андрей – полуфиналист шоу «Голос».

Гитарист Алексей Пивак на электрогитаре начинал с блюза. Шикарный мелодист, композитор, пишет красивую лирику, спонтанно импровизирует в разных жанрах музыки. В 1997 году его пригласили играть в тульскую блюз-рок группу Sound of Road. 10 лет работает с человеком-легендой, певцом и композитором, потрясающим мелодистом и заслуженным артистом России Аркадием Хораловым.

На концерте в «Типографии» вас ждут зажигательные гитарные рифы и сoло в стиле blues and rock n roll, регги и самые сливки мировых хитов от зажигательного дуэта Alis Band!