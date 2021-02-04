Мастер-класс Антона Давидянца
6 февраля в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс одного из самых востребованных бас-гитаристов России — Антона Давидянца. Музыкант имеет опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов), лидер проекта Impact Fuze. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова (А-Студио), Би-2, Ёлки, Сосо Павлиашвили.
Также сотрудничал с известными зарубежными исполнителями: Virgil Donati, Guthrie Govan, Gergo Borlai, Nicolas Viccaro, Alex Hutchings, Eric Mariental, Nathaniel Townsley, Damien Schmitt, актером Steven Seagal.
Встреча пройдёт в свободном формате общения. Поговорим не только о нюансах игры на инструменте, но и о музыке и шоу-бизнесе в целом.
Мастер-класс может быть интересен не только бас-гитаристам, но и музыкантам в целом, потому что будут затронуты аспекты музыкальной теории и ритма, применимые к любым инструментам.
Стоимость: 1500 рублей. Для студентов ТКИ им. А. С. Даргомыжского и ТОККИ - 500 рублей, для студентов ВУЗов - 1000 рублей.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 февраля 2021, суббота
10:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽