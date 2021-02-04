Мастер-класс Антона Давидянца

6 февраля в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс одного из самых востребованных бас-гитаристов России — Антона Давидянца. Музыкант имеет опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов), лидер проекта Impact Fuze. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова (А-Студио), Би-2, Ёлки, Сосо Павлиашвили.

Также сотрудничал с известными зарубежными исполнителями: Virgil Donati, Guthrie Govan, Gergo Borlai, Nicolas Viccaro, Alex Hutchings, Eric Mariental, Nathaniel Townsley, Damien Schmitt, актером Steven Seagal.

Встреча пройдёт в свободном формате общения. Поговорим не только о нюансах игры на инструменте, но и о музыке и шоу-бизнесе в целом.

