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Мастер-класс Антона Давидянца

Мастер-класс Антона Давидянца

6 февраля в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс одного из самых востребованных бас-гитаристов России — Антона Давидянца. Музыкант имеет опыт работы в лучших джазовых проектах страны (Игорь Бутман, Даниил Крамер, Сергей Манукян, Алексей Козлов), лидер проекта Impact Fuze. Его бас-гитару можно услышать у Леонида Агутина, Григория Лепса, Николая Носкова, Батырхана Шукенова (А-Студио), Би-2, Ёлки, Сосо Павлиашвили.

Также сотрудничал с известными зарубежными исполнителями: Virgil Donati, Guthrie Govan, Gergo Borlai, Nicolas Viccaro, Alex Hutchings, Eric Mariental, Nathaniel Townsley, Damien Schmitt, актером Steven Seagal.

Встреча пройдёт в свободном формате общения. Поговорим не только о нюансах игры на инструменте, но и о музыке и шоу-бизнесе в целом.
 
Мастер-класс может быть интересен не только бас-гитаристам, но и музыкантам в целом, потому что будут затронуты аспекты музыкальной теории и ритма, применимые к любым инструментам.

Стоимость: 1500 рублей. Для студентов ТКИ им. А. С. Даргомыжского и ТОККИ - 500 рублей, для студентов ВУЗов - 1000 рублей.

Приобрести билеты можно по ссылке.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 февраля 2021, суббота
10:00
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Касса
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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