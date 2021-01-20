6 февраля на сцене Concert Hall состоится Фестиваль Король и Шут, посвященный Михаилу Горшеневу и его группе. Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении!

Яркое и запоминающееся трехчасовое шоу, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.

Начнут концерт музыканты тульской студии MUSIC MASTER. Они уже порвали танцпол Concert Hall песнями Горшка на предыдущем сольном концерте-посвящении Михаилу Горшеневу. А уж на Фестивале КиШ точно выступят мощно и вдохновенно!!!

А продолжат всем известные и фееричные гости из Москвы - Группа DARK SECRET LOVE - общепризнанно выдающие один из лучших трибьютов группе Король и Шут!

Будет точно круто, весело и задорно! Всем поклонникам КиШ, рока и хорошей музыки - быть обязательно!!!