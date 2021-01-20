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Фестиваль Король и Шут

Фестиваль Король и Шут

6 февраля на сцене Concert Hall состоится Фестиваль Король и Шут, посвященный Михаилу Горшеневу и его группе. Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении!

Яркое и запоминающееся трехчасовое шоу, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.
 
Начнут концерт музыканты тульской студии MUSIC MASTER. Они уже порвали танцпол Concert Hall песнями Горшка на предыдущем сольном концерте-посвящении Михаилу Горшеневу. А уж на Фестивале КиШ точно выступят мощно и вдохновенно!!!
 
А продолжат всем известные и фееричные гости из Москвы - Группа DARK SECRET LOVE - общепризнанно выдающие один из лучших трибьютов группе Король и Шут!
 
Будет точно круто, весело и задорно! Всем поклонникам КиШ, рока и хорошей музыки - быть обязательно!!!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 февраля 2021, суббота
19:00
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Касса
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
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25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Любовь и прочее вранье
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27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Гудтаймс
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-900 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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