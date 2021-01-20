Фестиваль Король и Шут
6 февраля на сцене Concert Hall состоится Фестиваль Король и Шут, посвященный Михаилу Горшеневу и его группе. Вы сможете послушать знаменитые песни группы Король и Шут в живом исполнении!
Яркое и запоминающееся трехчасовое шоу, которое погрузит вас в сказочную атмосферу концертов КиШа.
Начнут концерт музыканты тульской студии MUSIC MASTER. Они уже порвали танцпол Concert Hall песнями Горшка на предыдущем сольном концерте-посвящении Михаилу Горшеневу. А уж на Фестивале КиШ точно выступят мощно и вдохновенно!!!
А продолжат всем известные и фееричные гости из Москвы - Группа DARK SECRET LOVE - общепризнанно выдающие один из лучших трибьютов группе Король и Шут!
Будет точно круто, весело и задорно! Всем поклонникам КиШ, рока и хорошей музыки - быть обязательно!!!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 февраля 2021, суббота
19:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽