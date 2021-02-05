Спортивный праздник «Большой тур» на Куликовом поле
6 февраля в Конном дворе музея-заповедника в селе Монастырщино в формате расширенной экскурсионной программы развернется спортивный праздник.
В условиях ограничений Государственный музей-заповедник «Куликово поле» постарался сохранить все элементы зимнего праздника для его участников. Посетителям Конного двора предложат покататься на собачьей упряжке, в санях и верхом. Все смогут побывать в живой экспозиции на Конном дворе и узнать о дружбе человека и лошади, а на мастер-классе
– выгравировать коника на стеклянных бокалах.
В качестве угощения предложат ставшие уже брендом Куликова поля блины на пеньках и фирменный чай из местных трав. Специальные гости «Большого тура» – казаки Исток-Донского кавалерийского общества и
Тульского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла». Они продемонстрируют свои умения фланкировки шашкой. Зрители увидят, легко ли рубить лозу и бутыли с водой, и сами попробуют казачье оружие в деле.
Берейтор музея-заповедника Надежда Кутузова вместе с волонтерами и обитателями Конного двора покажут рабочую выездку лошадок. Три полосы с разным набором элементов и задач для животного и всадника они пройдут как верхом, так и в поводу. Научиться управлять лошадью на
полосе препятствий смогут и зрители. Запланированные сеансы – в 12.00, 13.00 и 14.00.
В программе «Большого тура» на Куликовом поле 6 февраля как платные, так и бесплатные события. Самая насыщенная программа с экскурсией по конюшне, катанием на собачьей упряжке и в санях, с мастер-классом по выпечке блинов на пеньках проходит в 11.00, 12.30 и 14.00 и длится
1,5 часа. В группах – до 5 человек. Необходима предварительная запись.
Покататься верхом и научиться гравировке на стекле можно с 11.00 до 16.00. Записаться можно на сайте музея-заповедника.
Где и когда?
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
6 февраля 2021, суббота
10:00
6 февраля 2021, суббота
17:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽