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Спортивный праздник «Большой тур» на Куликовом поле

Спортивный праздник «Большой тур» на Куликовом поле

6 февраля в Конном дворе музея-заповедника в селе Монастырщино в формате расширенной экскурсионной программы развернется спортивный праздник.

В условиях ограничений Государственный музей-заповедник «Куликово поле» постарался сохранить все элементы зимнего праздника для его участников. Посетителям Конного двора предложат покататься на собачьей упряжке, в санях и верхом. Все смогут побывать в живой экспозиции на Конном дворе и узнать о дружбе человека и лошади, а на мастер-классе
– выгравировать коника на стеклянных бокалах.

 
В качестве угощения предложат ставшие уже брендом Куликова поля блины на пеньках и фирменный чай из местных трав. Специальные гости «Большого тура» – казаки Исток-Донского кавалерийского общества и
Тульского отделения Федерации рубки шашкой «Казарла». Они продемонстрируют свои умения фланкировки шашкой. Зрители увидят, легко ли рубить лозу и бутыли с водой, и сами попробуют казачье оружие в деле. 
 
 
Берейтор музея-заповедника Надежда Кутузова вместе с волонтерами и обитателями Конного двора покажут рабочую выездку лошадок. Три полосы с разным набором элементов и задач для животного и всадника они пройдут как верхом, так и в поводу. Научиться управлять лошадью на
полосе препятствий смогут и зрители. Запланированные сеансы – в 12.00, 13.00 и 14.00. 
 
 
В программе «Большого тура» на Куликовом поле 6 февраля как платные, так и бесплатные события. Самая насыщенная программа с экскурсией по конюшне, катанием на собачьей упряжке и в санях, с мастер-классом по выпечке блинов на пеньках проходит в 11.00, 12.30 и 14.00 и длится
1,5 часа. В группах – до 5 человек. Необходима предварительная запись. 
Покататься верхом и научиться гравировке на стекле можно с 11.00 до 16.00. Записаться можно на сайте музея-заповедника.
Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
6 февраля 2021, суббота
10:00
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6 февраля 2021, суббота
17:00
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Касса
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
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25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Любовь и прочее вранье
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Гудтаймс
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-900 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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