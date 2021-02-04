Открытый микрофон в «Типографии»
5 февраля в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не супер сложно, но для нас очень важно.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 февраля 2021, пятница
18:30
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽