Бригадный Подряд
7 февраля на сцене клуба Backstage пройдет концерт группы «Бригадный подряд». вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.
Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики — это все заставляет концертные залы ходить ходуном. А как иначе может быть, когда на сцене одни из основоположников российского панк-рока?
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
7 февраля 2021, воскресенье
19:00
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽