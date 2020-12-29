7 февраля на сцене клуба Backstage пройдет концерт группы «Бригадный подряд». вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.

Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики — это все заставляет концертные залы ходить ходуном. А как иначе может быть, когда на сцене одни из основоположников российского панк-рока?