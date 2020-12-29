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Бригадный Подряд

Бригадный Подряд

7 февраля на сцене клуба Backstage пройдет концерт группы «Бригадный подряд». вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока.

Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики — это все заставляет концертные залы ходить ходуном. А как иначе может быть, когда на сцене одни из основоположников российского панк-рока?
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
7 февраля 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Niletto
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19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3000 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
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25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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