В тульской клинике «Статус» теперь доступно суточное мониторирование ЭКГ

Для обследования организма при проблемах сердечно-сосудистой системы применяется много методик. Холтер ЭКГ – одна из самых эффективных. Аппарат непрерывно следит за активностью сердца в течение суток, что позволяет увидеть, как оно функционирует в различных условиях: во время сна, работы, отдыха или занятий спортом. Это позволяет специалисту заметить любое нарушение и понять, в каких условиях и чем оно было спровоцировано.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Новый современный холтер ЭКГ в клинике «Статус» дает возможность увидеть все самые распространенные патологии работы сердца. Аппарат показывает сбои ритма в течение суток, их тип, проводимость, признаки ишемической болезни сердца и т. д.

Ольга Копырина, врач функциональной диагностики:

Ольга Копырина – Суточное мониторирование позволяет заметить даже те нарушения, которые не увидишь во время ЭКГ или обычного осмотра. По сути, ЭКГ – это запись сердечной деятельности в течение 30 секунд. В это время пациент находится в состоянии покоя и часто в стрессе от исследования. Стандартная ЭКГ-диагностика показывает процессы, происходящие в сердце в течение короткого времени. Нарушения, которые не проявляются в состоянии покоя или дают знать о себе лишь иногда, можно обнаружить только благодаря холтеру.

Суточное мониторирование в клинике «Статус» проводится при помощи компактного аппарата. Оборудование крепится на теле пациента в специальном чехле. Исследование не вызывает дискомфорта, пациент занимается привычными ему делами, не нарушая обычный ритм жизни.

Ношение холтера не приносит вреда организму, его можно проводить даже пожилым людям и беременным.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Суточное мониторирование показано всем пациентам, у которых есть нарушения в работе сердца. Диагностика помогает выявить нарушения на ранних этапах. Если вы почувствовали дискомфорт, не тяните с обращением к врачу, займитесь здоровьем уже сейчас!

Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru.

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