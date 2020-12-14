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В тульской клинике «Статус» теперь доступно суточное мониторирование ЭКГ
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В тульской клинике «Статус» теперь доступно суточное мониторирование ЭКГ

Новый холтер позволяет более качественно проводить диагностику работы сердца и выявлять патологии на раннем этапе.

Для обследования организма при проблемах сердечно-сосудистой системы применяется много методик. Холтер ЭКГ – одна из самых эффективных. Аппарат непрерывно следит за активностью сердца в течение суток, что позволяет увидеть, как оно функционирует в различных условиях: во время сна, работы, отдыха или занятий спортом. Это позволяет специалисту заметить любое нарушение и понять, в каких условиях и чем оно было спровоцировано.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Новый современный холтер ЭКГ в клинике «Статус» дает возможность увидеть все самые распространенные патологии работы сердца. Аппарат показывает сбои ритма в течение суток, их тип, проводимость, признаки ишемической болезни сердца и т. д. 

Ольга Копырина, врач функциональной диагностики:

Ольга Копырина

– Суточное мониторирование позволяет заметить даже те нарушения, которые не увидишь во время ЭКГ или обычного осмотра. По сути, ЭКГ – это запись сердечной деятельности в течение 30 секунд. В это время пациент находится в состоянии покоя и часто в стрессе от исследования. Стандартная ЭКГ-диагностика показывает процессы, происходящие в сердце в течение короткого времени. Нарушения, которые не проявляются в состоянии покоя или дают знать о себе лишь иногда, можно обнаружить только благодаря холтеру.

Суточное мониторирование в клинике «Статус» проводится при помощи компактного аппарата. Оборудование крепится на теле пациента в специальном чехле. Исследование не вызывает дискомфорта, пациент занимается привычными ему делами, не нарушая обычный ритм жизни.

Ношение холтера не приносит вреда организму, его можно проводить даже пожилым людям и беременным.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Суточное мониторирование показано всем пациентам, у которых есть нарушения в работе сердца. Диагностика помогает выявить нарушения на ранних этапах. Если вы почувствовали дискомфорт, не тяните с обращением к врачу, займитесь здоровьем уже сейчас!

Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru.

Тула, ул. Советская, 67, офис 2.1,
тел. 8 (4872) 25-99-12.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 10:00 0
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