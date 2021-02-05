«Тулица» - «Динамо-Метар»
6 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и челябинским «Динамо-Метар».
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Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
6 февраля 2021, суббота
18:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽