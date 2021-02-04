Музейные встречи в филиалах музея-заповедника «Куликово поле»

6 и 7 февраля в музее «Тульские древности» и в Научном центре «Археология и реставрация» пройдет много интересных событий.



Программа мероприятий:

6 февраля

Мастер-класс «Птица Сирин»

(11.30, 13.00, 15.00, 16.30, научный центр «Археология и реставрация»)

Маленькие посетители познакомятся с персонажем детской книги «Куликовская битва для больших и маленьких» полудевочкой-полуптицей Сирин и ее прототипом из древнерусских сказаний, а затем смастерят фигурку Сирин из фетра.

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 150 рублей.

7 февраля

Мастер-класс «Тайна древних гончаров»

(11.30, 13.00, 15.00, 16.30, научный центр «Археология и реставрация»)

На мастер-классе участники познакомятся с техникой создания и способами декорирования древних керамических сосудов. Смогут увидеть подлинные образцы, обнаруженные археологами, и подержать в руках фрагменты посуды, созданной несколько тысяч лет назад. Мастер-гончар расскажет и покажет, какими необычными материалами пользовались наши предки при нанесении орнаментов на поверхность. Некоторые техники можно будет опробовать в работе с глиной.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 150 рублей.

Воскресник для дошкольников «Игрушечка мала, да всем детям мила»

(16.00, музей «Тульские древности»)

Во все времена тема детства и тема игрушек тесно связаны - все дети любят играть. А как это было в прошлом, когда ребенку приходилось работать с юных лет или много помогать старшим в повседневном труде? Оставалось ли у детей время на игры? И зачем ребенку нужны игрушки? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, а также поиграть, как в старину, стоит побывать в музейной избе на занятии!

Возрастные рекомендации: 3+.

Стоимость билета: 200 рублей.

«Археология и реставрация» проводятся экскурсии по выставке «Клады – кладезь информации»

(Каждые полчаса - с 11.30 и до 18.00 (в субботу), с 11.30 и до 17.30 (в воскресенье) - в научном центре «Археология и реставрация»)

Предусмотрены два перерыва на санитарную обработку выставочного зала.

На выставке представлены клады, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей. Самому древнему из них - более трех тысяч лет. С каждым связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов. Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство

от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали.

Возрастные рекомендации: 6+.

«Сказание о Мамаевом побоище»

(Каждый час в субботу и воскресенье с 10.00 и до 17.00 в музее «Тульские древности» проводятся экскурсии по интерактивным экспозициям.)

«Сказание о Мамаевом побоище» позволит побывать в эпохе Средневековья и подробно изучить символику древнерусских литературных памятников о Куликовской битве, обрядить воинов в доспехи и разыграть сражение на игровом поле битвы. Экспозиция «Секреты тульских мастеров» расскажет об избе тульского ремесленника, у которого можно погостить в окружении предметов быта XVII – XIX веков.

Возрастные рекомендации: 3+.

Предварительная запись на встречи обязательна! Сейчас занятия и экскурсии проводятся для малокомплектных групп – до 5 человек.