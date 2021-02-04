Музейные встречи в филиалах музея-заповедника «Куликово поле»
6 и 7 февраля в музее «Тульские древности» и в Научном центре «Археология и реставрация» пройдет много интересных событий.
Программа мероприятий:
6 февраля
Мастер-класс «Птица Сирин»
(11.30, 13.00, 15.00, 16.30, научный центр «Археология и реставрация»)
Маленькие посетители познакомятся с персонажем детской книги «Куликовская битва для больших и маленьких» полудевочкой-полуптицей Сирин и ее прототипом из древнерусских сказаний, а затем смастерят фигурку Сирин из фетра.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 150 рублей.
7 февраля
Мастер-класс «Тайна древних гончаров»
(11.30, 13.00, 15.00, 16.30, научный центр «Археология и реставрация»)
На мастер-классе участники познакомятся с техникой создания и способами декорирования древних керамических сосудов. Смогут увидеть подлинные образцы, обнаруженные археологами, и подержать в руках фрагменты посуды, созданной несколько тысяч лет назад. Мастер-гончар расскажет и покажет, какими необычными материалами пользовались наши предки при нанесении орнаментов на поверхность. Некоторые техники можно будет опробовать в работе с глиной.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 150 рублей.
Воскресник для дошкольников «Игрушечка мала, да всем детям мила»
(16.00, музей «Тульские древности»)
Во все времена тема детства и тема игрушек тесно связаны - все дети любят играть. А как это было в прошлом, когда ребенку приходилось работать с юных лет или много помогать старшим в повседневном труде? Оставалось ли у детей время на игры? И зачем ребенку нужны игрушки? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, а также поиграть, как в старину, стоит побывать в музейной избе на занятии!
Возрастные рекомендации: 3+.
Стоимость билета: 200 рублей.
«Археология и реставрация» проводятся экскурсии по выставке «Клады – кладезь информации»
(Каждые полчаса - с 11.30 и до 18.00 (в субботу), с 11.30 и до 17.30 (в воскресенье) - в научном центре «Археология и реставрация»)
Предусмотрены два перерыва на санитарную обработку выставочного зала.
На выставке представлены клады, обнаруженные на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей. Самому древнему из них - более трех тысяч лет. С каждым связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось. Клады торговцев расскажут, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов. Ларчик хозяйки из прошлого поведает о том, какие украшения достались ей в наследство
от женщин рода и что подарил муж. Спрятанные пожитки мастера-ювелира позволят точно установить, какими инструментами он пользовался и какие вещи ему заказывали.
Возрастные рекомендации: 6+.
«Сказание о Мамаевом побоище»
(Каждый час в субботу и воскресенье с 10.00 и до 17.00 в музее «Тульские древности» проводятся экскурсии по интерактивным экспозициям.)
«Сказание о Мамаевом побоище» позволит побывать в эпохе Средневековья и подробно изучить символику древнерусских литературных памятников о Куликовской битве, обрядить воинов в доспехи и разыграть сражение на игровом поле битвы. Экспозиция «Секреты тульских мастеров» расскажет об избе тульского ремесленника, у которого можно погостить в окружении предметов быта XVII – XIX веков.
Возрастные рекомендации: 3+.
Предварительная запись на встречи обязательна! Сейчас занятия и экскурсии проводятся для малокомплектных групп – до 5 человек.
Забронировать места на программы Научного центра «Археология и реставрация» можно по телефонам: +7(4872) 77 38 05, 77 38 06. Адрес филиала: Тула, ул. Металлистов, 1.
Чтобы попасть на экскурсии и воскресник в музее «Тульские древности» звоните телефону: +7 4872 36 16 63. Адрес: Тула, проспект Ленина, 47.
Где и когда?
Тула, улица Металлистов
6 февраля 2021, суббота
11:30
6 февраля 2021, суббота
18:00
7 февраля 2021, воскресенье
11:30
7 февраля 2021, воскресенье
18:00
Тула, проспект Ленина, 47
6 февраля 2021, суббота
11:30
6 февраля 2021, суббота
18:00
7 февраля 2021, воскресенье
11:30
7 февраля 2021, воскресенье
18:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽