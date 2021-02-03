Зоотовары и ветклиники в Туле: выбирайте лучшее для своих питомцев
Где выгодно заказать корм и товары по уходу за животными? Куда обратиться, если питомец почувствовал себя нехорошо? Myslo предлагает обзор мест, которые помогут вашим любимцам быть здоровыми и счастливыми.
Зоомагазин «Усатый-Полосатый»
Магазин «Аквакласс»
Зоомагазин «ЗооГрад»
Ветеринарный кабинет «Барон»
Зоомагазин «Усатый-Полосатый»
По статистике, у каждого второго жителя нашей страны дома живет озорной пес или мурлыкающий клубок счастья. Ответственный хозяин заботится о здоровье своего питомца и знает, что для него необходимо покупать только качественные товары и корма. В нашем городе огромное количество зоомагазинов, но как же выбрать самый лучший?
Коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый» расскажет, за что же их клиенты любят эту сеть.
НОВИНКИ. Это самая любимая рубрика для многих владельцев домашних питомцев.
- Пищевые добавки для малопьющих кошек,
- лежанки-сплюшки, ватрушки и пончики,
- антистрессовые массажеры для кошек,
- 100% натуральные козьи рога из Монголии — лакомства для собак,
- долгожданные обложки на ветеринарные паспорта,
- умные адресники с QR-кодами,
- элитные лакомства — стружка из тунца бонито,
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Наши менеджеры ежедневно ищут для вас что-то новое и самое новое, чтобы радовать ваших домашних питомцев.
АССОРТИМЕНТ. Маленький ассортимент говорит о том, что выбрать подходящий товар для своего питомца практически невозможно. Большинство магазинов ограничивают ассортимент. Но только не «Усатый-Полосатый»!
У нас помимо известных и хорошо знакомых марок вы всегда сможете найти новые, редко встречающиеся в магазинах корма.
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АКЦИИ, СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ. В наших зоомагазинах вы всегда сможете найти десятки выгодных предложений: постоянные промоакции на корма для животных, распродажи до 85% и скидки на сезонные товары.
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КОМАНДА ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Настоящий специалист поможет разобраться в правильном питании и уходе за вашим любимцем. И как же хорошо, когда продавец-консультант может порекомендовать необходимые вам товары. В наших магазинах вы всегда сможете получить абсолютно бесплатные offline и online консультации, чтобы сделать жизнь вашего питомца лучше, комфортнее и счастливее. Хотите получить бесплатную консультацию по уходу, содержанию или кормлению вашего любимчика? Просто напишите нам или позвоните на нашу горячую линию по тел. +7-902-841-72-30.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Чтобы ваши покупки были еще проще и комфортнее, мы запустили доставку. При заказе от 500 руб. — доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив на нашу горячую линии по тел. +7-902-841-72-30 или написав сообщение, вы всегда сможете проконсультироваться по ассортименту, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры. Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00.
В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом, по терминалу, так и наличными. Также вы можете заказать корм для питомцев родственникам, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.
РАБОТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ. Мы совмещаем лучшее от интернет-магазинов и обычных зоомагазинов и прилагаем все усилия, чтобы навсегда оставаться лучшими для вас!
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Viber: +7-902-841-72-30.
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С уважением, коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый».
Магазин «Аквакласс»
Рыбки, ящерка, черепаха или ёжик – эти домашние питомцы станут необычным дополнением вашего дома. Они подарят незабываемые минуты общения с ними и вряд ли кого-то оставят равнодушными. А еще это отличный и запоминающийся подарок на день рождения, 23 Февраля или 8 Марта.
В магазине «Аквакласс» вас ждут сотни самых разных и необычных питомцев: тропические рыбки, экзотические рептилии, насекомые, а также полный ассортимент всего необходимого для содержания и разведения ваших любимцев.
Широкий выбор коряг, декораций, растений поможет создать неповторимый дизайн. Что вам больше по душе: морские глубины, тропические дождевые леса или бескрайние пустыни? В магазинах «Аквакласс» вы найдете всё. Консультанты не только подскажут, какой аквариум или террариум лучше выбрать, но и помогут создать уникальный интерьер в нем.
Большие аквариумы и террариумы рекомендуется устанавливать на специальные тумбы. Домашняя мебель не предназначена, чтобы выдерживать большие объемы воды с декорациями и грунтом. Аквариумные тумбы имеют дополнительные ребра жесткости, влагостойкую пропитку и место под оборудование для чистки и корма.
Если планируете встраиваемый аквариум, можно пригласить домой аквариумиста, чтобы он осмотрел место предполагаемой установки и дал профессиональные рекомендации.
Ведь тут нужно точно и, самое главное, заранее узнать и предусмотреть многие нюансы: размеры аквариума, варианты установки фильтра, возможности для вывода слива воды сразу в канализацию, электричество для подключения освещения и многое другое...
Если интерьер разрабатывает дизайнер, опытные аквариумисты магазина «Аквакласс» подскажут ему особенности установки и работы аквариума. Итог такой совместной работы – удобство и удовольствие при дальнейшем уходе за подводными обитателями.
Чтобы подарок действительно порадовал, надо отнестись к покупке ответственно. Аквариум или террариум – не просто стеклянная банка, но живая система, состоящая из множества элементов. Консультанты магазинов «Аквакласс» помогут вам подобрать питомца и жилище для него исходя из ваших потребностей, расскажут, как и чем кормить, как ухаживать за необычным питомцем.
Ухаживать за аквариумом или террариумом сможет каждый. Всё необходимое для создания идеальных условий для ваших питомцев вы можете найти в магазинах «Аквакласс». Если же возникнут трудности, то консультанты найдут ответ на любой вопрос или выедут на место и решат проблему.
Магазины работают в Туле более десяти лет. Консультанты здесь не просто продавцы, но люди, страстно влюбленные в свое дело. Они знают всё про аквариумы и террариумы и готовы помочь в любой ситуации: помутнела вода в аквариуме или питомец отказывается есть. Если вы сомневаетесь, что подарить, всегда можно выбрать подарочный сертификат, чтобы точно не ошибиться с питомцем. Магазины «Аквакласс» также могут привезти ваш аквариум или террариум к вам домой, установить его, запустить и взять уход за вашими питомцами на себя.
Только посмотрите, сколько тут рыбок и аквариумов, тумб и вариантов наполнения подводного мира! Буквально глаза разбегаются.
Аквариумы не вызывают аллергии. Это прекрасный подарок для тех, кто в силу здоровья не может позволить себе классических домашних любимцев.
Аквариум – среда обитания не только для множества тропических рыбок. В аквариуме можно поселить различных лягушек, креветок, крабов, а также улиток, черепашек и многих других.
Террариум – необычный уголочек любой части суши, будь то влажные тропики или засушливые пустыни. Ящерицы, пушистые пауки, змеи, ежики и многие другие являются удивительными обитателями нашей планеты и могут жить в вашем доме.
Подарок ребенку: прекрасный способ познакомить малыша с миром природы, приучить его к ответственности и трудолюбию, а также самому погрузиться в удивительный мир.
Подарок коллеге или в офис: наноаквариумы компактны и идеально умещаются на рабочем столе. В них, как правило, селят неприхотливых рыбок, которые радуют глаз и не доставляют много хлопот. В офис можно поставить один большой аквариум и сделать зону для обеденного отдыха рядом с ним.
Подарок родным и близким: выбирая аквариум для своей семьи, простора для фантазии и в оформлении своего маленького мира намного больше. Если позволяет место, лучше выбирать аквариумы от 100 литров – с таким объемом прекрасно справится как новичок, так и профессионал. Подбор террариума зависит от вида питомца, который вы решите завести.
Аквариумы украсят любой интерьер. Они оживят помещение, привнеся в него яркий акцент, и станут основной точкой притяжения внимания. Разнообразие форм, конфигураций, размеров и биотопов позволяет подобрать аквариум для любого помещения – от мировых лидеров индустрии до их китайских аналогов.
В магазинах «Аквакласс» можно найти как небольшие аквариумы, террариумы и акватеррариумы, которые умещаются на столе, так и огромные, от 300 литров и больше.
Приходите и увидите всё своими глазами!
Магазины «Аквакласс»Тула, ул. Луначарского, 49. Тула, ул. Фрунзе, 21. Email: aquaklass@mail.ru Тел.: 8 (903) 035-81-84, Наталья, 8 (920) 750-49-71, Ирина. ВКонтакте
Зоомагазин «ЗооГрад»
Для любимых питомцев мы привыкли выбирать лучшее. Хорошие корма и лакомства, качественные средства для ухода, игрушки и многое другое есть в магазине «ЗооГрад».
Здесь представлена продукция ведущих мировых брендов: Royal Canin, Pro Plan, Hill's, 1st Choice, Acana, Monge, Grandorf и др. В наличии как знакомые владельцам животных корма, так и новинки. Если вы сомневаетесь в выборе, на помощь придут грамотные консультанты.
Все товары представлены по низким ценам, вы можете увидеть это сами на сайте магазина myzoograd.ru. Помимо этого в «ЗооГраде» постоянно проходят акции. Вот что можно купить особенно выгодно прямо сейчас:
Скидка 20% на когтеточки Анфиса.
Скидка 15% на рационы I/d от Hill's.
Скидка 15% на сухой корм для котят Hill's.
Скидка 15% на корм для мини-пород от Hill's.
Корм в подарок: 400+400 Royal Canin для котят.
Промоупаковки Nature's Protection для кошек и собак.
Скидка 10% на лежаки и домики от бренда «Зоогурман».
Скидка 3% на корм бренда Sirius.
Для постоянных покупателей всегда приготовлены специальные цены, а для новичков — особые условия!
Тех, кто зарегистрировался на сайте, ждет приятный сюрприз.
Для зарегистрированных пользователей «ЗооГрад» приготовил скидки до 30%!
Для того чтобы покупателям было еще удобнее, магазин запустил сервис доставки. Теперь вы можете покупать товары для своих питомцев не выходя из дома. Вам доставят прямо в квартиру большие мешки корма, аквариум, клетку и многое другое. Вам останется только наслаждаться приобретением!
Сервис получился простым, понятным и удобным, так что для того, чтобы заказать нужные товары, вам понадобится всего пара минут.
Курьер на специальном зоомобиле приедет по указанному адресу в будние дни и в субботу с 8.00 до 24.00. Администратор уточнит удобное время доставки. Доставка бесплатна при заказе от 1000 руб.
Также доступна услуга самовывоза из магазина. Забирать товар стало удобнее. «ЗооГрад» открыл еще два магазина в Туле по адресу:
Тула, ул. Металлургов, 47-д, ТЦ «Искра»,
Тула, ул. Вересаева, 8/1.
Продолжает работу и магазин на ул. Кауля, 10.
Тел.: 71-67-65, 8-967-431-67-65.
Ветеринарный кабинет «Барон»
Чтобы ваш питомец был здоров, позаботиться о его самочувствии стоит заранее. Одна из значимых мер профилактики — вакцинация. Это обязательная процедура, которая может защитить вашего четвероногого любимца от самых распространенных и опасных заболеваний.
Прививать нужно даже тех животных, которые не выходят на улицу. Опасную инфекцию в квартиру может занести хозяин на обуви или одежде. Подготовка к вакцинации сводится к дегельминтизации за 10 дней до прививки.
Вакцинация доступна каждому. В ветклинике «Барон» в наличии есть отечественные и импортные вакцины стоимостью от 450 до 1000 рублей. Также в клинике сразу можно завести паспорт на животного.
В ветеринарном кабинете «Барон» работает команда профессиональных врачей. Клинике всего год, но здесь собрались ветеринары с большим опытом работы.
Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы. Квалифицированный хирург проводит кастрацию, стерилизацию, грыжесечение и др.
Также в «Бароне» домашним любимцам можно привести в порядок зубы. Стоматолог проконсультирует хозяев о гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку.
Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» — по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%.
А еще «Барон» помогает бездомным животным. Если вы подобрали животное или взяли его для пристройства, ветклиника сделает большие скидки. Например, на стерилизацию бездомышей действует акция — всего 1200 руб. *
Ветеринарный кабинет «Барон» в поиске сотрудников
В связи с расширением в клинику «Барон» требуются специалисты — ветеринарные фельдшеры и врачи. Вы подходите для работы в клинике, если у вас есть ветеринарное образование, опыт работы и любовь к животным. Присоединяйтесь к команде клиники «Барон»!
Подробности по телефону.
Тула, ул. Волкова, 8.
Тел.
График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.
*Подробности акции уточняйте в веткабинете.