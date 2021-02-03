Зоотовары и ветклиники в Туле: выбирайте лучшее для своих питомцев

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Где выгодно заказать корм и товары по уходу за животными? Куда обратиться, если питомец почувствовал себя нехорошо? Myslo предлагает обзор мест, которые помогут вашим любимцам быть здоровыми и счастливыми.

По статистике, у каждого второго жителя нашей страны дома живет озорной пес или мурлыкающий клубок счастья. Ответственный хозяин заботится о здоровье своего питомца и знает, что для него необходимо покупать только качественные товары и корма. В нашем городе огромное количество зоомагазинов, но как же выбрать самый лучший?

Коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый» расскажет, за что же их клиенты любят эту сеть.

НОВИНКИ. Это самая любимая рубрика для многих владельцев домашних питомцев.

Пищевые добавки для малопьющих кошек,

лежанки-сплюшки, ватрушки и пончики,

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и еще много всего интересного!

Наши менеджеры ежедневно ищут для вас что-то новое и самое новое, чтобы радовать ваших домашних питомцев.

АССОРТИМЕНТ. Маленький ассортимент говорит о том, что выбрать подходящий товар для своего питомца практически невозможно. Большинство магазинов ограничивают ассортимент. Но только не «Усатый-Полосатый»!

У нас помимо известных и хорошо знакомых марок вы всегда сможете найти новые, редко встречающиеся в магазинах корма.

В продаже уже представлены такие бренды, как Wolfsblut, AATU, Inaba, Alleva Holistic, Applaws, Magnusson, Primordial, Ontario, CarniLove и многие другие. Шанс купить у нас всё, что вам нужно, – практически 100%! А если вдруг необходимого товара не окажется в наличии, мы с радостью привезем нужное под заказ и в максимально короткие сроки.

АКЦИИ, СКИДКИ, РАСПРОДАЖИ. В наших зоомагазинах вы всегда сможете найти десятки выгодных предложений: постоянные промоакции на корма для животных, распродажи до 85% и скидки на сезонные товары.

Хитами продаж за последние несколько недель стали промонаборы сухих кормов «Проплан» 3+1 в подарок, акционные пачки от «Роял Канин» 400+160 г и 400+400 г в подарок, скидка 50% на сухие корма канадского бренда 1st Choice.

КОМАНДА ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Настоящий специалист поможет разобраться в правильном питании и уходе за вашим любимцем. И как же хорошо, когда продавец-консультант может порекомендовать необходимые вам товары. В наших магазинах вы всегда сможете получить абсолютно бесплатные offline и online консультации, чтобы сделать жизнь вашего питомца лучше, комфортнее и счастливее. Хотите получить бесплатную консультацию по уходу, содержанию или кормлению вашего любимчика? Просто напишите нам или позвоните на нашу горячую линию по тел. +7-902-841-72-30.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Чтобы ваши покупки были еще проще и комфортнее, мы запустили доставку. При заказе от 500 руб. — доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив на нашу горячую линии по тел. +7-902-841-72-30 или написав сообщение, вы всегда сможете проконсультироваться по ассортименту, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры. Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00.

В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом, по терминалу, так и наличными. Также вы можете заказать корм для питомцев родственникам, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.

РАБОТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ. Мы совмещаем лучшее от интернет-магазинов и обычных зоомагазинов и прилагаем все усилия, чтобы навсегда оставаться лучшими для вас!

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Viber: +7-902-841-72-30.

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С уважением, коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый».

Магазин «Аквакласс» Рыбки, ящерка, черепаха или ёжик – эти домашние питомцы станут необычным дополнением вашего дома. Они подарят незабываемые минуты общения с ними и вряд ли кого-то оставят равнодушными. А еще это отличный и запоминающийся подарок на день рождения, 23 Февраля или 8 Марта. В магазине «Аквакласс» вас ждут сотни самых разных и необычных питомцев: тропические рыбки, экзотические рептилии, насекомые, а также полный ассортимент всего необходимого для содержания и разведения ваших любимцев. Широкий выбор коряг, декораций, растений поможет создать неповторимый дизайн. Что вам больше по душе: морские глубины, тропические дождевые леса или бескрайние пустыни? В магазинах «Аквакласс» вы найдете всё. Консультанты не только подскажут, какой аквариум или террариум лучше выбрать, но и помогут создать уникальный интерьер в нем. Большие аквариумы и террариумы рекомендуется устанавливать на специальные тумбы. Домашняя мебель не предназначена, чтобы выдерживать большие объемы воды с декорациями и грунтом. Аквариумные тумбы имеют дополнительные ребра жесткости, влагостойкую пропитку и место под оборудование для чистки и корма. Если планируете встраиваемый аквариум, можно пригласить домой аквариумиста, чтобы он осмотрел место предполагаемой установки и дал профессиональные рекомендации. Ведь тут нужно точно и, самое главное, заранее узнать и предусмотреть многие нюансы: размеры аквариума, варианты установки фильтра, возможности для вывода слива воды сразу в канализацию, электричество для подключения освещения и многое другое... Если интерьер разрабатывает дизайнер, опытные аквариумисты магазина «Аквакласс» подскажут ему особенности установки и работы аквариума. Итог такой совместной работы – удобство и удовольствие при дальнейшем уходе за подводными обитателями. НАСТРОЙКА И УХОД ЗА АКВАРИУМОМ Чтобы подарок действительно порадовал, надо отнестись к покупке ответственно. Аквариум или террариум – не просто стеклянная банка, но живая система, состоящая из множества элементов. Консультанты магазинов «Аквакласс» помогут вам подобрать питомца и жилище для него исходя из ваших потребностей, расскажут, как и чем кормить, как ухаживать за необычным питомцем. Ухаживать за аквариумом или террариумом сможет каждый. Всё необходимое для создания идеальных условий для ваших питомцев вы можете найти в магазинах «Аквакласс». Если же возникнут трудности, то консультанты найдут ответ на любой вопрос или выедут на место и решат проблему. Магазины работают в Туле более десяти лет. Консультанты здесь не просто продавцы, но люди, страстно влюбленные в свое дело. Они знают всё про аквариумы и террариумы и готовы помочь в любой ситуации: помутнела вода в аквариуме или питомец отказывается есть. Если вы сомневаетесь, что подарить, всегда можно выбрать подарочный сертификат, чтобы точно не ошибиться с питомцем. Магазины «Аквакласс» также могут привезти ваш аквариум или террариум к вам домой, установить его, запустить и взять уход за вашими питомцами на себя. Только посмотрите, сколько тут рыбок и аквариумов, тумб и вариантов наполнения подводного мира! Буквально глаза разбегаются. АКВАРИУМ ИЛИ ТЕРРАРИУМ В ПОДАРОК Аквариумы не вызывают аллергии. Это прекрасный подарок для тех, кто в силу здоровья не может позволить себе классических домашних любимцев. Аквариум – среда обитания не только для множества тропических рыбок. В аквариуме можно поселить различных лягушек, креветок, крабов, а также улиток, черепашек и многих других. Террариум – необычный уголочек любой части суши, будь то влажные тропики или засушливые пустыни. Ящерицы, пушистые пауки, змеи, ежики и многие другие являются удивительными обитателями нашей планеты и могут жить в вашем доме. Подарок ребенку: прекрасный способ познакомить малыша с миром природы, приучить его к ответственности и трудолюбию, а также самому погрузиться в удивительный мир. Подарок коллеге или в офис: наноаквариумы компактны и идеально умещаются на рабочем столе. В них, как правило, селят неприхотливых рыбок, которые радуют глаз и не доставляют много хлопот. В офис можно поставить один большой аквариум и сделать зону для обеденного отдыха рядом с ним. Подарок родным и близким: выбирая аквариум для своей семьи, простора для фантазии и в оформлении своего маленького мира намного больше. Если позволяет место, лучше выбирать аквариумы от 100 литров – с таким объемом прекрасно справится как новичок, так и профессионал. Подбор террариума зависит от вида питомца, который вы решите завести. ДИЗАЙН Аквариумы украсят любой интерьер. Они оживят помещение, привнеся в него яркий акцент, и станут основной точкой притяжения внимания. Разнообразие форм, конфигураций, размеров и биотопов позволяет подобрать аквариум для любого помещения – от мировых лидеров индустрии до их китайских аналогов. В магазинах «Аквакласс» можно найти как небольшие аквариумы, террариумы и акватеррариумы, которые умещаются на столе, так и огромные, от 300 литров и больше. Галерея показать все фотографии 43 Приходите и увидите всё своими глазами! Магазины «Аквакласс» Тула, ул. Луначарского, 49. Тула, ул. Фрунзе, 21. Email: aquaklass@mail.ru Тел.: 8 (903) 035-81-84, Наталья, 8 (920) 750-49-71, Ирина.

aquaklass-tula.ru ВКонтакте

Для любимых питомцев мы привыкли выбирать лучшее. Хорошие корма и лакомства, качественные средства для ухода, игрушки и многое другое есть в магазине «ЗооГрад».

Здесь представлена продукция ведущих мировых брендов: Royal Canin, Pro Plan, Hill's, 1st Choice, Acana, Monge, Grandorf и др. В наличии как знакомые владельцам животных корма, так и новинки. Если вы сомневаетесь в выборе, на помощь придут грамотные консультанты.

Все товары представлены по низким ценам, вы можете увидеть это сами на сайте магазина myzoograd.ru. Помимо этого в «ЗооГраде» постоянно проходят акции. Вот что можно купить особенно выгодно прямо сейчас:

Скидка 20% на когтеточки Анфиса.

Скидка 15% на рационы I/d от Hill's.

Скидка 15% на сухой корм для котят Hill's.

Скидка 15% на корм для мини-пород от Hill's.

Корм в подарок: 400+400 Royal Canin для котят.

Промоупаковки Nature's Protection для кошек и собак.

Скидка 10% на лежаки и домики от бренда «Зоогурман».

Скидка 3% на корм бренда Sirius.

Для постоянных покупателей всегда приготовлены специальные цены, а для новичков — особые условия! Тех, кто зарегистрировался на сайте, ждет приятный сюрприз. Для зарегистрированных пользователей «ЗооГрад» приготовил скидки до 30%! Для того чтобы покупателям было еще удобнее, магазин запустил сервис доставки. Теперь вы можете покупать товары для своих питомцев не выходя из дома. Вам доставят прямо в квартиру большие мешки корма, аквариум, клетку и многое другое. Вам останется только наслаждаться приобретением! Сервис получился простым, понятным и удобным, так что для того, чтобы заказать нужные товары, вам понадобится всего пара минут. Курьер на специальном зоомобиле приедет по указанному адресу в будние дни и в субботу с 8.00 до 24.00. Администратор уточнит удобное время доставки. Доставка бесплатна при заказе от 1000 руб. Также доступна услуга самовывоза из магазина. Забирать товар стало удобнее. «ЗооГрад» открыл еще два магазина в Туле по адресу: Тула, ул. Металлургов, 47-д, ТЦ «Искра», Тула, ул. Вересаева, 8/1. Продолжает работу и магазин на ул. Кауля, 10. Тел.: 71-67-65, 8-967-431-67-65. myzoograd.ru

Чтобы ваш питомец был здоров, позаботиться о его самочувствии стоит заранее. Одна из значимых мер профилактики — вакцинация. Это обязательная процедура, которая может защитить вашего четвероногого любимца от самых распространенных и опасных заболеваний. Прививать нужно даже тех животных, которые не выходят на улицу. Опасную инфекцию в квартиру может занести хозяин на обуви или одежде. Подготовка к вакцинации сводится к дегельминтизации за 10 дней до прививки. Вакцинация доступна каждому. В ветклинике «Барон» в наличии есть отечественные и импортные вакцины стоимостью от 450 до 1000 рублей. Также в клинике сразу можно завести паспорт на животного. В ветеринарном кабинете «Барон» работает команда профессиональных врачей. Клинике всего год, но здесь собрались ветеринары с большим опытом работы. Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы. Квалифицированный хирург проводит кастрацию, стерилизацию, грыжесечение и др. Также в «Бароне» домашним любимцам можно привести в порядок зубы. Стоматолог проконсультирует хозяев о гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку. Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» — по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%. А еще «Барон» помогает бездомным животным. Если вы подобрали животное или взяли его для пристройства, ветклиника сделает большие скидки. Например, на стерилизацию бездомышей действует акция — всего 1200 руб. * Ветеринарный кабинет «Барон» в поиске сотрудников В связи с расширением в клинику «Барон» требуются специалисты — ветеринарные фельдшеры и врачи. Вы подходите для работы в клинике, если у вас есть ветеринарное образование, опыт работы и любовь к животным. Присоединяйтесь к команде клиники «Барон»! Подробности по телефону. Галерея показать все фотографии 10

Тула, ул. Волкова, 8.

Тел. 8 (960) 600-66-65 .

График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

*Подробности акции уточняйте в веткабинете.