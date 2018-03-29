Выходные в Туле: 30 марта-1 апреля

После не самой простой недели вас ожидает серия долгожданных концертов отечественных звёзд, лекции Вениамина Смехова и архитектора Евгения Асса, фестиваль КВН, латинские танцы и, по традиции, кинопремьеры.

Нынешняя неделя выдалась для всех тяжёлой. Ближайший уик-енд готовит для вас серию долгожданных концертов отечественных звёзд, лекции Вениамина Смехова и архитектора Евгения Асса, фестиваль КВН, латинские танцы и, по традиции, кинопремьеры. Все остальные события Тулы смотрите на Myslo/Афиша.

Концерты

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)

31 марта, суббота 19:00

Цена: 1400Р.

В субботу в клубе «Пряник» выступит один из самых востребованных рэп-дуэтов на отечественном музыкальной сцене группа «Каспийский груз». Нравится кому-то или нет, но группа с необычным на первый взгляд названием стремительно покорила русскоязычную аудиторию Восточной Европы и выходит в лидеры среди музыкантов в стиле рэп. На концерте вы получите в подарок постер с автографом.

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

31 марта, суббота 19:00

Цена: 500Р.



В субботу в клубе М2 выступить одна из самых ярких российский heavy metall групп коллектив «Аркона». За время своего существования группа получила признание не только на отечественно рок-сцене, но и получила признание за рубежом. На концерте вас ожидает сразу два крупных события: презентация нового альбома «Храм» и выступление воронежской группы Little Dead Bertha.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

31 марта, суббота 20:00

Цена: от 1200Р.

В субботу группа «Калинов Мост» выступит на сцене Harat's pub в рамках турне в честь 20-летнего юбилея альбома «Оружие». В программе концерта композиции из этого легендарного альбома, мощные гитарные песни и классические хиты. Все композиции группа исполнит в режиме живого звука.

Вечеринка

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

31 марта, суббота 23:00

Цена: от 150Р. девушкам вход свободный

В субботу состоится весьма необычная для стен Типографии, но от этого не менее весёлая вечеринка. Гостей ждут веселые конкурсы с опытным ведущим Дмитрием DeLuxx, лучшая танцевальная музыка в клубной обработке от DJ Meloman 71 и DJ Pro100, соблазнительное dance show, дымные кальяны, караоке и море позитива.

Мёд, культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

31 марта, суббота 21:00

Заказ столов по тел. 42−24−54

Клуб Мёд продолжает активно встречать весну. В программе очередной весенней вечеринки танцы, музыка, красивые парни и девушки, захватывающая шоу-программа. Всё это весенняя бамабалейла!



Ведущий вечера mc Strong, в качестве музыкального сопровождения зажигательные сеты от резидентов: dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

30 марта, пятница 22:00

Вход свободный

У поклонников группы Rammstein в эту пятницу появится возможность вживую услышать мощные хиты группы в исполнении трибьют проекта Kinder. Смелое яркое шоу и непередаваемые эмоции обеспечены.

Юмор

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

31 марта, суббота 18:00

Цена: от 700Р.



В субботу на сцене ГКЗ выступит семейный дуют Заслуженных артистов России Валентина Коркина и Виктор Остроухов. Их юмористические номера поднимают настроение, помогают быть чуть-чуть добрее в этом жестоком мире. Заряжайтесь позитивом и смейтесь на здоровье.

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

1 апреля, воскресенье 17:00

Вход свободный по предварительной регистрации

В воскресенье состоится Фестиваль Оружейной лиги КВН. В первой игре сезона примут участие команды из разных городов: Тулы, Калуги, Рязани, Орла, Курска, Серпухова, Егорьевска. Получить заряд бодрости и позитива вы сможете в стенах Городского концертного зала.

Лекции

Ясная Поляна, дом культуры

Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

31 марта, суббота 18:00

Цена: 900Р.

Это один из концертов нового формата. В рамках программы «Академическая музыка XXI века» состоится выступление петербургского композитора Александра Маноцкова. Совместно со струнным ансамблем «Courage Quartet» он представит композиции на стихи авангардистов XX века, песни с с вкраплениями украинского и грузинского фольклора и песенный цикл на стихи украинских поэтов.

Ясная Поляна, дом культуры

Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

1 апреля, воскресенье 15:00

Цена: 770Р





В доме культуры «Ясной Поляны» состоится творческий вечер Вениамина Смехова. Актёр представит свою новую книгу «Здравствуй, однако…». Со своими читателями Смехов делится воспоминаниями не только о Высоцком, но и об актерской жизни, съемках и о том, чем жила знаменитая «Таганка». Автор постарался собрать из этих историй единый портрет поколения.

Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

30 марта, пятница 18:00

31 марта, суббота 11:00

Вход по предварительной регистрации.





В пятницу и субботу архитектор, художник, основатель и ректор архитектурной школы МАРШ, профессор МАРХИ Евгений Асс проведёт обзорную лекцию и даст мастер-класс по архитектуре для профессионалов и тех, кому не равнодушно относится к внешнему облику нашего города. Принять участие в мероприятиях можно только по предварительной записи.

Детям

Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

1 апреля, воскресенье 13:00

Цена: 150Р. взрослые, 300Р. дети (в сумму включен подарок)

В воскресенье дети смогут отправиться в увлекательное путешествие по миру книг. Вместе со сказочными персонажами и Бабой-Ягой, их ждут увлекательные загадки, тайны и удивительные открытия. Ребята смогут поучаствовать в викторине на знание сказок, создать собственную книжную закладку и узнать, какие книги любил читать в детстве Лев Николаевич Толстой. В конце праздника каждый ребенок получит литературный подарок, а родители — список книг, рекомендованных для детского чтения, и приглашение на лекцию.

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, улица Гоголевская, 82

30 марта, пятница 11:00

31 марта- 1 апреля, суббота, воскресенье 10:00

Цена: по билетам музея, вход на открытие свободный

Мероприятие приурочено к Международному Дню птиц, который ежегодно отмечается первого апреля. На выставке посетители увидят чучела птиц, обитающих на территории нашего региона и наборы сувенирных спичек, посвящённые «птичьей» теме. Музейные экспонаты будут дополнены детским творчеством — работами воспитанников детских садов. Завершится праздник на усадьбе, дети совместно с экскурсоводами повесят новый скворечник.

Событий

Дом Дворянского собрания

Тула, пр. Ленина, 44

31 марта, суббота 21:00

1 апреля, воскресенье 21:00

Вход свободный.

В субботу и в воскресенье у вас будет возможность окунуться в латиноамериканские ритмы, приняв участие в марафоне танго. Кроме зажигательных танцев в программу мероприятия вошли дополнительные бонусы: бесплатные мастер-классы по Нейрографике (моделирование жизни через рисунок), экскурсии по знаменательным местам Тулы и области. Организаторы при регистрации учитывают гендерный баланс, таким образом каждому гостю достанется пара.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла

Тула, улица Льва Толстого, 85

1 апреля, воскресенье 09:00

Вход свободный

В воскресенье у храма святых мучеников Флора и Лавра состоится благотворительная пасхальная ярмарка. На ярмарке будут представлены пасхальные сувениры, сделанные руками тульских мастеров: вязаные игрушки, куклы тильды, сувенирное мыло, бисерные фантазии на пасхальные тему, сувениры в технике декупаж. Любое изделие, при желании можно приобрести.

Театр

Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21

1 апреля, воскресенье 12:00

Цена: от 150Р.





Действие спектакля разворачивается на фоне нескольких временных пространств: трагическое время блокадного Ленинграда (1942 г), послевоенной разрухи и 60-е годы большого строительства. История трёх подростков, которые ностальгируют образу героя — мечтателя, максималиста, одержимого в своей вере, раз и навсегда связавшим свою жизнь с судьбой страны. «Стремясь к своей мечте, не бойтесь быть счастливыми» — так характеризует театр суть мелодраматической постановки.

Выставки

Мемориальный музей Н.И. Белобородова

Тула, проспект Ленина, 16

30 марта, пятница 15:00

31 марта — 1 апреля, суббота-воскресенье 10:00

Цена: по стоимости билета.

Выставка позволит вопреки снежной погоде перенестись в атмосферу тепла и сочных красок. Вы получите возможность окунуться в яркий колорит Грузии, увидеть прекрасные пейзажи, музыкальные инструменты и детали национальных костюмов. А вернисаж позволит гостям проникнуться чарующими грузинскими напевами.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В прокат выходит фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Действие фильма происходит в 2045 году, мир на грани хаоса. Люди погружаются в большой виртуальный квест, чтобы найти приз, завещанный его организатором.

Стоимость: от 120Р.

Экранизация фантастического комикса «Я убиваю великанов». Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Стоимость: от 120Р.